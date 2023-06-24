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Путин: ответ на попытку военного мятежа будет жестким - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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Путин: ответ на попытку военного мятежа будет жестким
Путин: ответ на попытку военного мятежа будет жестким - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Путин: ответ на попытку военного мятежа будет жестким
Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание. Об этом РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T10:36
2023-06-24T10:39
владимир путин (политик)
россия
политика
министерство обороны рф
сво
чвк "вагнер"
евгений пригожин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.Обращение Путина к гражданам РФ на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер"&gt;&gt;&gt;По его словам, Вооруженные силы РФ и силовые структуры "получили соответствующий приказ". Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области ряде других регионов. Также предпринимаются действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, которая остается сложной. Путин отметил, что в городе "фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления". Российский лидер подчеркнул, что руководство страны защитит народ и государственность "от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства". "А то, с чем мы столкнулись – это именно предательство. Амбиции и личные интересы привели к измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер", - сказал президент.Организаторы мятежа "толкают страну к анархии и братоубийству, к поражению и, в конечном итоге, к капитуляции, подчеркнул он. В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию"Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация вокруг ЧВК "Вагнер": что известно к этому часуДело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"Минобороны России обратилось к бойцам ЧВК "Вагнер"
https://crimea.ria.ru/20230624/eto-udar-v-spinu--putin-o-popytke-raskolot-obschestvo-v-usloviyakh-svo-1129595582.html
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владимир путин (политик), россия, политика, министерство обороны рф, сво, чвк "вагнер", евгений пригожин
Путин: ответ на попытку военного мятежа будет жестким

Путин: попытка военного мятежа – это удар по РФ, действия по защите страны будут жесткими

10:36 24.06.2023 (обновлено: 10:39 24.06.2023)
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Действия по защите России от вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" будут жесткими, все, кто встал на путь предательства страны, понесут неминуемое наказание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.
Обращение Путина к гражданам РФ на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер">>>
"Внутренняя смута – смертельная угроза для государственности и нации, это удар по России, по нашему народу, и наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж и встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом", - сказал глава государства.
По его словам, Вооруженные силы РФ и силовые структуры "получили соответствующий приказ". Дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области ряде других регионов. Также предпринимаются действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, которая остается сложной. Путин отметил, что в городе "фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления".
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10:08
Это удар в спину – Путин о попытке расколоть общество в условиях СВО
Российский лидер подчеркнул, что руководство страны защитит народ и государственность "от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства".
"А то, с чем мы столкнулись – это именно предательство. Амбиции и личные интересы привели к измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер", - сказал президент.
Организаторы мятежа "толкают страну к анархии и братоубийству, к поражению и, в конечном итоге, к капитуляции, подчеркнул он.
"Те, кто готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни граждан", - заключил Путин.
В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.
В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.
Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию"
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Владимир Путин (политик)РоссияПолитикаМинистерство обороны РФСВОЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
 
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