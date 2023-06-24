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Попытка вооруженного мятежа: что известно к этому часу
Попытка вооруженного мятежа: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Попытка вооруженного мятежа: что известно к этому часу
В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", на основателя которой Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа, в Подмосковье усилены... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T08:18
2023-06-24T08:18
2023-06-24T08:18
сво
министерство обороны рф
чвк "вагнер"
новости
россия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
безопасность
евгений пригожин
ростов-на-дону
воронежская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", на основателя которой Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа, в Подмосковье усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. В Ростове-на-Дону отменены все массовые мероприятия, которые были запланированы на выходные. Главное к этому часу - в подборке РИА Новости Крым.В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию". В ночь на субботу Минобороны сообщило, что ВСУ, воспользовавшись ситуацией, сосредотачивает силы на Бахмутовском направлении для наступления.Военнослужащие "Южной" группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии, добавили в МО.Меры безопасности в регионахВ столице и нескольких регионах введены различные меры безопасности. В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий, предупредил мэр Сергей Собянин.Власти Московской области сообщили о проведении антитеррористических мероприятий в регионе. Губернатор Андрей Воробьев попросил жителей воздержаться от поездок на юге Подмосковья, в первую очередь — за пределы региона.В Липецкой области также усилены меры безопасности, жителей призвали отказаться от поездок в южном направлении, в частности в Воронежскую область.Губернатор Воронежской области Александр Гусев попросил воздержаться от передвижения по трассе М-4 "Дон", а также дорогам регионального и местного значения. "Прошу с пониманием отнестись к дополнительным ограничениям, которые мы, при необходимости, будем вводить — запрет на проведение массовых мероприятий, дополнительные меры по досмотру автомобилей и другие. Доверяйте только проверенной информации официальных источников. Ситуация на контроле", — написал Гусев в своем Telegram.При этом в областном главке МЧС заявили, что распространяемые в социальных сетях и мессенджерах данные о введении комендантского часа в регионе не соответствуют действительности.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сво, министерство обороны рф, чвк "вагнер", новости, россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность, евгений пригожин, ростов-на-дону, воронежская область, москва, московская область
Попытка вооруженного мятежа: что известно к этому часу
Ситуация вокруг ЧВК "Вагнер": главное к этому часу
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым.
В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", на основателя которой Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа, в Подмосковье усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. В Ростове-на-Дону отменены все массовые мероприятия, которые были запланированы на выходные. Главное к этому часу - в подборке РИА Новости Крым.
В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности
. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.
В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа
.
Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".
В ночь на субботу Минобороны сообщило
, что ВСУ, воспользовавшись ситуацией, сосредотачивает силы на Бахмутовском направлении для наступления.
"Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на Бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад ВСУ", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Военнослужащие "Южной" группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии, добавили в МО.
Меры безопасности в регионах
В столице и нескольких регионах введены различные меры безопасности. В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий, предупредил мэр Сергей Собянин.
Власти Московской области сообщили о проведении антитеррористических мероприятий в регионе. Губернатор Андрей Воробьев попросил жителей воздержаться от поездок на юге Подмосковья, в первую очередь — за пределы региона.
В Липецкой области также усилены меры безопасности, жителей призвали отказаться от поездок в южном направлении, в частности в Воронежскую область.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев попросил воздержаться от передвижения по трассе М-4 "Дон", а также дорогам регионального и местного значения.
"Прошу с пониманием отнестись к дополнительным ограничениям, которые мы, при необходимости, будем вводить — запрет на проведение массовых мероприятий, дополнительные меры по досмотру автомобилей и другие. Доверяйте только проверенной информации официальных источников. Ситуация на контроле", — написал Гусев в своем Telegram.
В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома. Также принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в городе. Временно ограничено движение транспорта на таганрогском и на северном направлении из Ростова.
При этом в областном главке МЧС заявили, что распространяемые в социальных сетях и мессенджерах данные о введении комендантского часа в регионе не соответствуют действительности.