Рейтинг@Mail.ru
Попытка вооруженного мятежа: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230624/popytka-vooruzhennogo-myatezha-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1129593671.html
Попытка вооруженного мятежа: что известно к этому часу
Попытка вооруженного мятежа: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Попытка вооруженного мятежа: что известно к этому часу
В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", на основателя которой Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа, в Подмосковье усилены... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T08:18
2023-06-24T08:18
сво
министерство обороны рф
чвк "вагнер"
новости
россия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
безопасность
евгений пригожин
ростов-на-дону
воронежская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901466_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_60b52f6affda2b65f14c1c999112d453.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", на основателя которой Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа, в Подмосковье усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. В Ростове-на-Дону отменены все массовые мероприятия, которые были запланированы на выходные. Главное к этому часу - в подборке РИА Новости Крым.В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию". В ночь на субботу Минобороны сообщило, что ВСУ, воспользовавшись ситуацией, сосредотачивает силы на Бахмутовском направлении для наступления.Военнослужащие "Южной" группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии, добавили в МО.Меры безопасности в регионахВ столице и нескольких регионах введены различные меры безопасности. В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий, предупредил мэр Сергей Собянин.Власти Московской области сообщили о проведении антитеррористических мероприятий в регионе. Губернатор Андрей Воробьев попросил жителей воздержаться от поездок на юге Подмосковья, в первую очередь — за пределы региона.В Липецкой области также усилены меры безопасности, жителей призвали отказаться от поездок в южном направлении, в частности в Воронежскую область.Губернатор Воронежской области Александр Гусев попросил воздержаться от передвижения по трассе М-4 "Дон", а также дорогам регионального и местного значения. "Прошу с пониманием отнестись к дополнительным ограничениям, которые мы, при необходимости, будем вводить — запрет на проведение массовых мероприятий, дополнительные меры по досмотру автомобилей и другие. Доверяйте только проверенной информации официальных источников. Ситуация на контроле", — написал Гусев в своем Telegram.При этом в областном главке МЧС заявили, что распространяемые в социальных сетях и мессенджерах данные о введении комендантского часа в регионе не соответствуют действительности.
россия
ростов-на-дону
воронежская область
москва
московская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901466_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_cc5274b937f16f47f5c9762dae711e7d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сво, министерство обороны рф, чвк "вагнер", новости, россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность, евгений пригожин, ростов-на-дону, воронежская область, москва, московская область
Попытка вооруженного мятежа: что известно к этому часу

Ситуация вокруг ЧВК "Вагнер": главное к этому часу

08:18 24.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", на основателя которой Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа, в Подмосковье усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. В Ростове-на-Дону отменены все массовые мероприятия, которые были запланированы на выходные. Главное к этому часу - в подборке РИА Новости Крым.
В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.
В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.
Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию".
В ночь на субботу Минобороны сообщило, что ВСУ, воспользовавшись ситуацией, сосредотачивает силы на Бахмутовском направлении для наступления.

"Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на Бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад ВСУ", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Военнослужащие "Южной" группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии, добавили в МО.

Меры безопасности в регионах

В столице и нескольких регионах введены различные меры безопасности. В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий, предупредил мэр Сергей Собянин.
Власти Московской области сообщили о проведении антитеррористических мероприятий в регионе. Губернатор Андрей Воробьев попросил жителей воздержаться от поездок на юге Подмосковья, в первую очередь — за пределы региона.
В Липецкой области также усилены меры безопасности, жителей призвали отказаться от поездок в южном направлении, в частности в Воронежскую область.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев попросил воздержаться от передвижения по трассе М-4 "Дон", а также дорогам регионального и местного значения.
"Прошу с пониманием отнестись к дополнительным ограничениям, которые мы, при необходимости, будем вводить — запрет на проведение массовых мероприятий, дополнительные меры по досмотру автомобилей и другие. Доверяйте только проверенной информации официальных источников. Ситуация на контроле", — написал Гусев в своем Telegram.
В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома. Также принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в городе. Временно ограничено движение транспорта на таганрогском и на северном направлении из Ростова.
При этом в областном главке МЧС заявили, что распространяемые в социальных сетях и мессенджерах данные о введении комендантского часа в регионе не соответствуют действительности.
СВОМинистерство обороны РФЧВК "Вагнер"НовостиРоссияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)БезопасностьЕвгений ПригожинРостов-на-ДонуВоронежская областьМоскваМосковская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:54На трассе М-4 "Дон" собрались многокилометровые пробки
08:39Затяжное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
08:18Попытка вооруженного мятежа: что известно к этому часу
08:01"От Советского Информбюро…": крымский след писателей и военкоров
01:29Киев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлению
00:01Сухо и жарко: прогноз погоды в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 24 июня
23:53Дело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"
23:42Минобороны назвало провокацией сообщения об ударах по лагерям "Вагнера"
21:57Главные новости Крыма: 23 июня
21:39Главные события и заявления дня: 23 июня
21:25В Алуште машина сбила девочку на "зебре"
21:16Названы мотивы заявления Обамы о Крыме
20:52Крымский детский хоспис: что сделано за год работы с паллиативными детьми
20:23Причастные к контрабанде цезия-137 из России арестованы
19:59Идеальное лето: прогноз погоды для Крыма на выходные
19:41Крымчане выступили в суде ООН в Гааге: как это было
19:13В Севастополе сбили 19-летнюю девушку на роликах
18:46Газоснабжение на Южном берегу Крыма восстановлено
18:40Повреждения серьезные: Сальдо рассказал о состоянии Чонгарского моста
Лента новостейМолния