https://crimea.ria.ru/20230624/popytka-vooruzhennogo-myatezha-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1129593671.html

Попытка вооруженного мятежа: что известно к этому часу

Попытка вооруженного мятежа: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 24.06.2023

Попытка вооруженного мятежа: что известно к этому часу

В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", на основателя которой Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа, в Подмосковье усилены... РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T08:18

2023-06-24T08:18

2023-06-24T08:18

сво

министерство обороны рф

чвк "вагнер"

новости

россия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

безопасность

евгений пригожин

ростов-на-дону

воронежская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", на основателя которой Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа, в Подмосковье усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. В Ростове-на-Дону отменены все массовые мероприятия, которые были запланированы на выходные. Главное к этому часу - в подборке РИА Новости Крым.В пятницу вечером Минобороны РФ сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.Центр общественных связей ФСБ назвал слова Пригожина призывами к вооруженному гражданскому конфликту и "ударом в спину" российским военнослужащим. В ведомстве призвали бойцов ЧВК "не совершать ошибки, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина и принять меры к его задержанию". В ночь на субботу Минобороны сообщило, что ВСУ, воспользовавшись ситуацией, сосредотачивает силы на Бахмутовском направлении для наступления.Военнослужащие "Южной" группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии, добавили в МО.Меры безопасности в регионахВ столице и нескольких регионах введены различные меры безопасности. В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий, предупредил мэр Сергей Собянин.Власти Московской области сообщили о проведении антитеррористических мероприятий в регионе. Губернатор Андрей Воробьев попросил жителей воздержаться от поездок на юге Подмосковья, в первую очередь — за пределы региона.В Липецкой области также усилены меры безопасности, жителей призвали отказаться от поездок в южном направлении, в частности в Воронежскую область.Губернатор Воронежской области Александр Гусев попросил воздержаться от передвижения по трассе М-4 "Дон", а также дорогам регионального и местного значения. "Прошу с пониманием отнестись к дополнительным ограничениям, которые мы, при необходимости, будем вводить — запрет на проведение массовых мероприятий, дополнительные меры по досмотру автомобилей и другие. Доверяйте только проверенной информации официальных источников. Ситуация на контроле", — написал Гусев в своем Telegram.При этом в областном главке МЧС заявили, что распространяемые в социальных сетях и мессенджерах данные о введении комендантского часа в регионе не соответствуют действительности.

россия

ростов-на-дону

воронежская область

москва

московская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, чвк "вагнер", новости, россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность, евгений пригожин, ростов-на-дону, воронежская область, москва, московская область