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Киев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлению - РИА Новости Крым, 24.06.2023
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Киев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлению
Киев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлению - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Киев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлению
Противник готовится к наступательным действиям на Бахмутовском направлении боевого соприкосновения. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T01:29
2023-06-24T01:42
сво
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
артемовск
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Противник готовится к наступательным действиям на Бахмутовском направлении боевого соприкосновения. Об этом сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что военнослужащие "Южной" группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.В пятницу Минобороны сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В оборонном ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.21 мая президент России Владимир Путин поздравил российских военных и штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" с освобождением Артемовска. Как отметила пресс-служба Кремля, все участники боев за этот город будут представлены к наградам.7 июня в Минобороны сообщили, что украинские военные предприняли восемь попыток прорвать оборону в районе Артемовска, за сутки потеряв здесь более 400 боевиков и не достигнув цели.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались прорвать оборону в районе АртемовскаДело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"Погиб в Артемовске: в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер"
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Новости
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РИА Новости Крым
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сво, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), артемовск, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Киев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлению

Минобороны: ВСУ сосредотачивает силы для наступления на Бахмутовском направлении

01:29 24.06.2023 (обновлено: 01:42 24.06.2023)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в Артемовске
Разрушенные здания в Артемовске - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Противник готовится к наступательным действиям на Бахмутовском направлении боевого соприкосновения. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на Бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад ВСУ",- сказано в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что военнослужащие "Южной" группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.
В пятницу Минобороны сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В оборонном ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.
В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.
21 мая президент России Владимир Путин поздравил российских военных и штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" с освобождением Артемовска. Как отметила пресс-служба Кремля, все участники боев за этот город будут представлены к наградам.
7 июня в Минобороны сообщили, что украинские военные предприняли восемь попыток прорвать оборону в районе Артемовска, за сутки потеряв здесь более 400 боевиков и не достигнув цели.
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Заголовок открываемого материала
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