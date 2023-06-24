https://crimea.ria.ru/20230624/kiev-vospolzovalsya-provokatsiey-vsu-gotovitsya-k-nastupleniyu--1129593348.html

Киев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлению

Киев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлению - РИА Новости Крым, 24.06.2023

Киев воспользовался провокацией: ВСУ готовится к наступлению

Противник готовится к наступательным действиям на Бахмутовском направлении боевого соприкосновения. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T01:29

2023-06-24T01:29

2023-06-24T01:42

сво

события в донбассе

донецкая народная республика (днр)

артемовск

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Противник готовится к наступательным действиям на Бахмутовском направлении боевого соприкосновения. Об этом сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что военнослужащие "Южной" группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.В пятницу Минобороны сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Евгения Пригожина, о якобы "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В оборонном ведомстве назвали эти обвинения информационной провокацией и добавили, что Вооруженные силы России продолжают выполнять поставленные задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин проинформирован обо всех событиях, принимаются необходимые меры.В Генпрокуратуре РФ со ссылкой на ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина по факту организации вооруженного мятежа.21 мая президент России Владимир Путин поздравил российских военных и штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" с освобождением Артемовска. Как отметила пресс-служба Кремля, все участники боев за этот город будут представлены к наградам.7 июня в Минобороны сообщили, что украинские военные предприняли восемь попыток прорвать оборону в районе Артемовска, за сутки потеряв здесь более 400 боевиков и не достигнув цели.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались прорвать оборону в районе АртемовскаДело об организации мятежа возбуждено против главы "Вагнера"Погиб в Артемовске: в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер"

донецкая народная республика (днр)

артемовск

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), артемовск, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости