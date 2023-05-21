https://crimea.ria.ru/20230521/putin-pozdravil-rossiyskikh-voennykh-s-osvobozhdeniem-artemovska-1128854200.html
Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска
Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска - РИА Новости Крым, 21.05.2023
Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска
Президент России Владимир Путин поздравил бойцов группы "Вагнер" и военнослужащих Вооруженных сил за совместную работу по освобождению Артемовска, которая... РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T09:05
2023-05-21T09:05
2023-05-21T09:08
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов группы "Вагнер" и военнослужащих Вооруженных сил за совместную работу по освобождению Артемовска, которая успешно завершилась 20 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.Отмечается, что все отличившиеся в боевых действиях военнослужащие будут представлены к государственным наградам.Ранее в Минобороны сообщили, что город был освобожден 20 мая в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск.Накануне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном контроле своих подразделений над городом. По его словам, к полудню 20 мая бойцы группы взяли последний участок так называемой многоэтажки-самолета. Вывод подразделений начнется с 25 мая, а контроль над Артемовском будет передан военным, добавил Пригожин.Артемовск расположен на территории ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов высказался об освобождении АртемовскаАксенов спрогнозировал реакцию Киева на освобождение АртемовскаРоссийские силы взяли Артемовск под полный контроль - Пригожин
https://crimea.ria.ru/20230514/popytki-vsu-prorvat-oboronu-v-artemovske-otrazheny-zayavili-v-minoborony-1128714417.html
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владимир путин (политик), сво, артемовск, чвк "вагнер", вооруженные силы россии, кремль, армия и флот, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), новости
Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска
Владимир Путин поздравил бойцов армии России и ЧВК "Вагнер" с освобождением Артемовска
09:05 21.05.2023 (обновлено: 09:08 21.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов группы "Вагнер" и военнослужащих Вооруженных сил за совместную работу по освобождению Артемовска, которая успешно завершилась 20 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска", — говорится в сообщении.
Отмечается, что все отличившиеся в боевых действиях военнослужащие будут представлены к государственным наградам.
Ранее в Минобороны сообщили, что город был освобожден 20 мая в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск.
Накануне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном контроле своих подразделений над городом. По его словам, к полудню 20 мая бойцы группы взяли последний участок так называемой многоэтажки-самолета. Вывод подразделений начнется с 25 мая, а контроль над Артемовском будет передан военным, добавил Пригожин.
Артемовск расположен на территории ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.
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