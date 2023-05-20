https://crimea.ria.ru/20230520/konstantinov-vyskazalsya-ob-osvobozhdenii-artemovska-1128853200.html

Константинов высказался об освобождении Артемовска

Константинов высказался об освобождении Артемовска - РИА Новости Крым, 20.05.2023

Константинов высказался об освобождении Артемовска

После освобождения от украинских боевиков Артемовск ждет мирная жизнь без нацистского гнета, восстановление и возрождение, убежден глава Госсовета Крыма... РИА Новости Крым, 20.05.2023

2023-05-20T18:57

2023-05-20T18:57

2023-05-20T18:57

артемовск

донецкая народная республика (днр)

чвк

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

чвк "вагнер"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. После освобождения от украинских боевиков Артемовск ждет мирная жизнь без нацистского гнета, восстановление и возрождение, убежден глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.Он поздравил бойцов и командиров, принимавших участие в освобождении города, и жителей Артемовска с избавлением от гнета нацистского киевского режима.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов спрогнозировал реакцию Киева на освобождение Артемовска. По его мнению, украинская пропаганда будет снова лгать и обесценивать стратегическую важность Артемовска после его освобождения российскими силами. Ранее в субботу создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что российские силы 20 мая взяли под полный контроль Артемовск. "Вагнер" начнет вывод своих подразделений на отдых и переподготовку из освобожденного города 25 мая. Предварительно будут созданы оборонительные рубежи, затем город передадут Минобороны.Артемовск - город в Донецкой Народной Республике, расположенный к северу от Горловки, являлся важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. В начале мая российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществлять подвоз боеприпасов и переброску резервов. Операция по взятию города началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с погибшими героями СВОКак преобразился разрушенный на 85% Мариуполь – СаблинПод Артемовском героически погибли полковники Макаров и Бровко - МО

https://crimea.ria.ru/20230520/v-mid-zhestko-otsenili-zayavlenie-ssha-po-usloviyam-postavok-kievu-f-16-1128852952.html

артемовск

донецкая народная республика (днр)

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артемовск, донецкая народная республика (днр), чвк, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), чвк "вагнер"