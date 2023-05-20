Константинов высказался об освобождении Артемовска
Константинов: Артемовск ждет мирная жизнь без нацистского гнета
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. После освобождения от украинских боевиков Артемовск ждет мирная жизнь без нацистского гнета, восстановление и возрождение, убежден глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.
"Уверен: город будет восстановлен, и впереди его ждет мирная жизнь и процветание. Именно за то, чтобы все это наступило на всей территории бывшей Украины, сражаются наши доблестные воины. И мы верим в них, в нашу общую победу, для которой готовы сделать все от нас зависящее.
Он поздравил бойцов и командиров, принимавших участие в освобождении города, и жителей Артемовска с избавлением от гнета нацистского киевского режима.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов спрогнозировал реакцию Киева на освобождение Артемовска. По его мнению, украинская пропаганда будет снова лгать и обесценивать стратегическую важность Артемовска после его освобождения российскими силами.
Ранее в субботу создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что российские силы 20 мая взяли под полный контроль Артемовск. "Вагнер" начнет вывод своих подразделений на отдых и переподготовку из освобожденного города 25 мая. Предварительно будут созданы оборонительные рубежи, затем город передадут Минобороны.
Артемовск - город в Донецкой Народной Республике, расположенный к северу от Горловки, являлся важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. В начале мая российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществлять подвоз боеприпасов и переброску резервов. Операция по взятию города началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня.
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