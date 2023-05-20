Рейтинг@Mail.ru
Константинов высказался об освобождении Артемовска - РИА Новости Крым, 20.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230520/konstantinov-vyskazalsya-ob-osvobozhdenii-artemovska-1128853200.html
Константинов высказался об освобождении Артемовска
Константинов высказался об освобождении Артемовска - РИА Новости Крым, 20.05.2023
Константинов высказался об освобождении Артемовска
После освобождения от украинских боевиков Артемовск ждет мирная жизнь без нацистского гнета, восстановление и возрождение, убежден глава Госсовета Крыма... РИА Новости Крым, 20.05.2023
2023-05-20T18:57
2023-05-20T18:57
артемовск
донецкая народная республика (днр)
чвк
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
чвк "вагнер"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127812976_0:15:1280:735_1920x0_80_0_0_e48c750ee4c291289d319bca5ec371a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. После освобождения от украинских боевиков Артемовск ждет мирная жизнь без нацистского гнета, восстановление и возрождение, убежден глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.Он поздравил бойцов и командиров, принимавших участие в освобождении города, и жителей Артемовска с избавлением от гнета нацистского киевского режима.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов спрогнозировал реакцию Киева на освобождение Артемовска. По его мнению, украинская пропаганда будет снова лгать и обесценивать стратегическую важность Артемовска после его освобождения российскими силами. Ранее в субботу создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что российские силы 20 мая взяли под полный контроль Артемовск. "Вагнер" начнет вывод своих подразделений на отдых и переподготовку из освобожденного города 25 мая. Предварительно будут созданы оборонительные рубежи, затем город передадут Минобороны.Артемовск - город в Донецкой Народной Республике, расположенный к северу от Горловки, являлся важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. В начале мая российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществлять подвоз боеприпасов и переброску резервов. Операция по взятию города началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с погибшими героями СВОКак преобразился разрушенный на 85% Мариуполь – СаблинПод Артемовском героически погибли полковники Макаров и Бровко - МО
https://crimea.ria.ru/20230520/v-mid-zhestko-otsenili-zayavlenie-ssha-po-usloviyam-postavok-kievu-f-16-1128852952.html
артемовск
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127812976_27:0:1164:853_1920x0_80_0_0_441ae458ace17c964ca9f0d70513dd8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
артемовск, донецкая народная республика (днр), чвк, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), чвк "вагнер"
Константинов высказался об освобождении Артемовска

Константинов: Артемовск ждет мирная жизнь без нацистского гнета

18:57 20.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. После освобождения от украинских боевиков Артемовск ждет мирная жизнь без нацистского гнета, восстановление и возрождение, убежден глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.
"Уверен: город будет восстановлен, и впереди его ждет мирная жизнь и процветание. Именно за то, чтобы все это наступило на всей территории бывшей Украины, сражаются наши доблестные воины. И мы верим в них, в нашу общую победу, для которой готовы сделать все от нас зависящее.
Он поздравил бойцов и командиров, принимавших участие в освобождении города, и жителей Артемовска с избавлением от гнета нацистского киевского режима.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов спрогнозировал реакцию Киева на освобождение Артемовска. По его мнению, украинская пропаганда будет снова лгать и обесценивать стратегическую важность Артемовска после его освобождения российскими силами.
Ранее в субботу создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что российские силы 20 мая взяли под полный контроль Артемовск. "Вагнер" начнет вывод своих подразделений на отдых и переподготовку из освобожденного города 25 мая. Предварительно будут созданы оборонительные рубежи, затем город передадут Минобороны.
Артемовск - город в Донецкой Народной Республике, расположенный к северу от Горловки, являлся важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. В начале мая российские войска уничтожили мост в районе Часова Яра, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществлять подвоз боеприпасов и переброску резервов. Операция по взятию города началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе простились с погибшими героями СВО
Как преобразился разрушенный на 85% Мариуполь – Саблин
Под Артемовском героически погибли полковники Макаров и Бровко - МО
Истребитель НАТО F-16. Архивное фото
18:46
В МИД жестко оценили заявление США по условиям поставок Киеву F-16
 
АртемовскДонецкая Народная Республика (ДНР)ЧВКВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)ЧВК "Вагнер"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:28Развожаев опроверг сообщения о взрыве на аэродроме в Севастополе
20:14Россия и Иран договорились о строительстве участка коридора "Север-Юг"
19:59Главные события и заявления дня: 20 мая
19:15Как победить гипертонию без лекарств - советы доктора
18:57Константинов высказался об освобождении Артемовска
18:51В Крыму корейцев больше, чем евреев: кто живет на полуострове
18:46В МИД жестко оценили заявление США по условиям поставок Киеву F-16
18:18Подрыв путей в Крыму и урановый закон бумеранга: топ новостей недели
17:56Мошенники в Крыму придумали новый способ обманывать владельцев авто
17:45Жительница Ялты сожгла квартиру своего кавалера в Симферополе
17:25Аксенов спрогнозировал реакцию Киева на освобождение Артемовска
17:12Буданов решил убить три миллиона крымчан и получил ответ из Совфеда
16:20Российские силы взяли Артемовск под полный контроль - Пригожин
15:39Гибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностях
15:11Возрождение храма: в Симферополе открыли старинную каримскую кенассу
14:35Российские ПВО за сутки сбили дюжину HIMARS и Storm Shadow
14:15Захарова высказалась о требованиях Польши к Киеву по Волынской резне
13:41Полтысячи боевиков, три ДРГ и боевая техника - ВСУ несут новые потери
12:49Лидеры G7 продолжат поддерживать Украину - итоги саммита в Хиросиме
11:38Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправе
Лента новостейМолния