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Под Артемовском героически погибли полковники Макаров и Бровко - МО

Под Артемовском героически погибли полковники Макаров и Бровко - МО - РИА Новости Крым, 14.05.2023

Под Артемовском героически погибли полковники Макаров и Бровко - МО

В зоне военной спецоперации под Артемовском погибли полковник Вячеслав Макаров и полковник Евгений Бровко, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости Крым, 14.05.2023

2023-05-14T13:34

2023-05-14T13:34

2023-05-14T14:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В зоне военной спецоперации под Артемовском погибли полковник Вячеслав Макаров и полковник Евгений Бровко, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье. По информации ведомства, в течение прошедших суток севернее и южнее Артемовска противник предпринимал массовые попытки прорыва обороны наших войск.Командир 4-й мотострелковой бригады Вячеслав Макаров погиб в ходе боев в районе села Красное в ДНР.Также сообщается о гибели заместителя командира армейского корпуса по военно-политической работе полковника Евгения Бровко, который руководил действиями личного состава в районе Артемовска. "В ходе боя по отражению одной из атак полковник Евгений Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения", - уточнили в ведомстве.В Минобороны отметили мужество и героизм военнослужащих подразделений 4-й, 200-й мотострелковых бригад и 6-ой мотострелковой дивизии российских Вооруженных сил, отразивших атаки противника севернее и южнее Артемовска.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на линии боевого соприкосновения - заявление МинобороныКогда может наступить переломный момент в спецоперации – прогнозТри ДРГ, 18 дронов и более 700 боевиков и наемников: названы потери ВСУ

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