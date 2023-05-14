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Под Артемовском героически погибли полковники Макаров и Бровко - МО - РИА Новости Крым, 14.05.2023
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Под Артемовском героически погибли полковники Макаров и Бровко - МО
Под Артемовском героически погибли полковники Макаров и Бровко - МО - РИА Новости Крым, 14.05.2023
Под Артемовском героически погибли полковники Макаров и Бровко - МО
В зоне военной спецоперации под Артемовском погибли полковник Вячеслав Макаров и полковник Евгений Бровко, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости Крым, 14.05.2023
2023-05-14T13:34
2023-05-14T14:12
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сво
армия и флот
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новости
всу (вооруженные силы украины)
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вячеслав макаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В зоне военной спецоперации под Артемовском погибли полковник Вячеслав Макаров и полковник Евгений Бровко, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье. По информации ведомства, в течение прошедших суток севернее и южнее Артемовска противник предпринимал массовые попытки прорыва обороны наших войск.Командир 4-й мотострелковой бригады Вячеслав Макаров погиб в ходе боев в районе села Красное в ДНР.Также сообщается о гибели заместителя командира армейского корпуса по военно-политической работе полковника Евгения Бровко, который руководил действиями личного состава в районе Артемовска. "В ходе боя по отражению одной из атак полковник Евгений Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения", - уточнили в ведомстве.В Минобороны отметили мужество и героизм военнослужащих подразделений 4-й, 200-й мотострелковых бригад и 6-ой мотострелковой дивизии российских Вооруженных сил, отразивших атаки противника севернее и южнее Артемовска.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на линии боевого соприкосновения - заявление МинобороныКогда может наступить переломный момент в спецоперации – прогнозТри ДРГ, 18 дронов и более 700 боевиков и наемников: названы потери ВСУ
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министерство обороны рф, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, вячеслав макаров, евгений бровко , утраты
Под Артемовском героически погибли полковники Макаров и Бровко - МО

Минобороны РФ сообщило о гибели полковников Бровко и Макарова при отражении атак ВСУ

13:34 14.05.2023 (обновлено: 14:12 14.05.2023)
 
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Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В зоне военной спецоперации под Артемовском погибли полковник Вячеслав Макаров и полковник Евгений Бровко, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.
По информации ведомства, в течение прошедших суток севернее и южнее Артемовска противник предпринимал массовые попытки прорыва обороны наших войск.
Командир 4-й мотострелковой бригады Вячеслав Макаров погиб в ходе боев в районе села Красное в ДНР.
"Командир 4-й мотострелковой бригады Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем. Две атаки противника были отражены. Военнослужащими бригады уничтожено три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля ВСУ. В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя", - говорится в сообщении Минобороны.
Также сообщается о гибели заместителя командира армейского корпуса по военно-политической работе полковника Евгения Бровко, который руководил действиями личного состава в районе Артемовска.
"В ходе боя по отражению одной из атак полковник Евгений Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения", - уточнили в ведомстве.
В Минобороны отметили мужество и героизм военнослужащих подразделений 4-й, 200-й мотострелковых бригад и 6-ой мотострелковой дивизии российских Вооруженных сил, отразивших атаки противника севернее и южнее Артемовска.
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Министерство обороны РФСВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)РоссияУкраинаВячеслав МакаровЕвгений БровкоУтраты
 
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