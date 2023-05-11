Рейтинг@Mail.ru
Что происходит на линии боевого соприкосновения - заявление Минобороны - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230511/chto-proiskhodit-na-linii-boevogo-soprikosnoveniya---zayavlenie-minoborony-1128676545.html
Что происходит на линии боевого соприкосновения - заявление Минобороны
Что происходит на линии боевого соприкосновения - заявление Минобороны - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Что происходит на линии боевого соприкосновения - заявление Минобороны
Министерство обороны России опровергло сообщения об успешном наступлении украинских войск в зоне спецоперации, об этом вечером в четверг сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T23:19
2023-05-11T23:32
министерство обороны рф
контрнаступление всу
сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
обстрелы всу
иностранные наемники всу
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0b/1128676612_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e4f18d71c0080c3632062d6a0ae70673.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости Крым. Министерство обороны России опровергло сообщения об успешном наступлении украинских войск в зоне спецоперации, об этом вечером в четверг сообщает пресс-служба оборонного ведомства. Ранее ряд журналистов и Telegram-каналов сообщили об активности украинских военных на разных участках фронта. В частности, военкор Евгений Поддубный заявил о действиях украинских войск на Купянском направлении, а также возможном наращивании их усилий на юге. По данным Минобороны, по состоянию на 22 часа 11 мая на Купянском направлении активные действия не ведутся, в течение дня пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп противника. На Красно-Лиманском фронте отражены две атаки ротных тактических групп противника в районах Кременной и Червоной Дибровы. На Донецком направлении пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак ВСУ на позиции российских войск. На Запорожском и Херсонском направлениях активные действия не ведутся. Общая обстановка в зоне СВО находится под контролем.Ранее Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признался, что украинская сторона пока не имеет конкретного плана наступления, не определены даже сроки и направление удара. Украинское командование прорабатывает несколько вариантов, которые будут использованы в зависимости от обстоятельств. При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидания от контрнаступательной кампании Киева в мире переоценены. По его словам, большинство людей "ждут чего-то грандиозного, но это может привести к эмоциональному разочарованию". При этом украинский президент Владимир Зеленский в интервью финскому Yle заявил, что верит в успех контрнаступления ВСУ, которое якобы позволит Киеву "вернуть" Крым. Он считает, что результативность маневров украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия. Однако не исключает, что конфликт может иметь затяжной характер и длиться годами или даже десятилетиями. В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда может наступить переломный момент в спецоперации – прогноз Где и когда возможно украинское наступление Почему Украина откладывает контрнаступление - мнение
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0b/1128676612_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_c545c64b499e0e90ccfbe80ea4174085.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, контрнаступление всу, сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , обстрелы всу, иностранные наемники всу, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Что происходит на линии боевого соприкосновения - заявление Минобороны

Минобороны опровергло сообщения о прорывах обороны в зоне СВО

23:19 11.05.2023 (обновлено: 23:32 11.05.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМорской пехотинец Черноморского флота в блиндаже на линии фронта
Морской пехотинец Черноморского флота в блиндаже на линии фронта - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости Крым. Министерство обороны России опровергло сообщения об успешном наступлении украинских войск в зоне спецоперации, об этом вечером в четверг сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Ранее ряд журналистов и Telegram-каналов сообщили об активности украинских военных на разных участках фронта. В частности, военкор Евгений Поддубный заявил о действиях украинских войск на Купянском направлении, а также возможном наращивании их усилий на юге.
"Заявления, распространенные отдельными телеграмм-каналами об имевших место "прорывах обороны" на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
По данным Минобороны, по состоянию на 22 часа 11 мая на Купянском направлении активные действия не ведутся, в течение дня пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп противника.
На Красно-Лиманском фронте отражены две атаки ротных тактических групп противника в районах Кременной и Червоной Дибровы.
На Донецком направлении пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак ВСУ на позиции российских войск.
"Штурмовыми отрядами продолжается освобождение западной части Артемовска при поддержке авиации и артиллерии. Подразделения "Южной" группировки войск ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинки. В настоящее время идет бой по отражению атаки подразделения ВСУ в направлении Малоильиновки. Задействована армейская и штурмовая авиации, а также артиллерия. Противник несет существенные потери в живой силе и технике", - сообщили в министерстве.
На Запорожском и Херсонском направлениях активные действия не ведутся. Общая обстановка в зоне СВО находится под контролем.
Ранее Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признался, что украинская сторона пока не имеет конкретного плана наступления, не определены даже сроки и направление удара.
Украинское командование прорабатывает несколько вариантов, которые будут использованы в зависимости от обстоятельств. При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидания от контрнаступательной кампании Киева в мире переоценены. По его словам, большинство людей "ждут чего-то грандиозного, но это может привести к эмоциональному разочарованию".
При этом украинский президент Владимир Зеленский в интервью финскому Yle заявил, что верит в успех контрнаступления ВСУ, которое якобы позволит Киеву "вернуть" Крым. Он считает, что результативность маневров украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия. Однако не исключает, что конфликт может иметь затяжной характер и длиться годами или даже десятилетиями.
В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда может наступить переломный момент в спецоперации – прогноз
Где и когда возможно украинское наступление
Почему Украина откладывает контрнаступление - мнение
Министерство обороны РФКонтрнаступление ВСУСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУОбстрелы ВСУИностранные наемники ВСУХерсонская областьЗапорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Ночные заморозки и дневное тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 12 мая
23:19Что происходит на линии боевого соприкосновения - заявление Минобороны
22:09ВСУ обрушили "Грады" на Горловку - погибли и ранены жители
22:06Главные события и заявления дня: 11 мая
21:59Главные новости Крыма: 11 мая
21:37В Крыму началось строительство трех экотехнопарков
21:15"Евровидение-2023": что должна вернуть себе Россия – мнения экспертов
20:34В Турции новое мощное землетрясение - что известно
20:08Яркая работа крымских артиллеристов против американских гаубиц - видео 2:53
19:52Совершено покушение на председателя суда Запорожской области
19:42Большой пожар в Симферополе: горит магазин - что известно
19:08Эффект казино: стоит ли покупать биткоины
18:44Бывший храм УПЦ КП в Симферополе передадут Русской Церкви
18:18Вернусь в Херсон на танке: Сальдо ответил на конфискацию его дома Киевом
18:11Когда может наступить переломный момент в спецоперации – прогноз
18:01Ракеты Storm Shadow для Киева: чем опасны и смогут ли наши ПВО их сбить
17:51РНКБ предлагает открытие вкладов и счетов в юанях
17:43Разбой и изнасилование: жителя Севастополя отправили в колонию на 15 лет
17:21Выскочил на дорогу: в Керчи машина сбила 11-летнего мальчика
Лента новостейМолния