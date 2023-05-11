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Что происходит на линии боевого соприкосновения - заявление Минобороны

Что происходит на линии боевого соприкосновения - заявление Минобороны - РИА Новости Крым, 11.05.2023

Что происходит на линии боевого соприкосновения - заявление Минобороны

Министерство обороны России опровергло сообщения об успешном наступлении украинских войск в зоне спецоперации, об этом вечером в четверг сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T23:19

2023-05-11T23:19

2023-05-11T23:32

министерство обороны рф

контрнаступление всу

сво

всу (вооруженные силы украины)

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости Крым. Министерство обороны России опровергло сообщения об успешном наступлении украинских войск в зоне спецоперации, об этом вечером в четверг сообщает пресс-служба оборонного ведомства. Ранее ряд журналистов и Telegram-каналов сообщили об активности украинских военных на разных участках фронта. В частности, военкор Евгений Поддубный заявил о действиях украинских войск на Купянском направлении, а также возможном наращивании их усилий на юге. По данным Минобороны, по состоянию на 22 часа 11 мая на Купянском направлении активные действия не ведутся, в течение дня пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп противника. На Красно-Лиманском фронте отражены две атаки ротных тактических групп противника в районах Кременной и Червоной Дибровы. На Донецком направлении пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак ВСУ на позиции российских войск. На Запорожском и Херсонском направлениях активные действия не ведутся. Общая обстановка в зоне СВО находится под контролем.Ранее Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признался, что украинская сторона пока не имеет конкретного плана наступления, не определены даже сроки и направление удара. Украинское командование прорабатывает несколько вариантов, которые будут использованы в зависимости от обстоятельств. При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидания от контрнаступательной кампании Киева в мире переоценены. По его словам, большинство людей "ждут чего-то грандиозного, но это может привести к эмоциональному разочарованию". При этом украинский президент Владимир Зеленский в интервью финскому Yle заявил, что верит в успех контрнаступления ВСУ, которое якобы позволит Киеву "вернуть" Крым. Он считает, что результативность маневров украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия. Однако не исключает, что конфликт может иметь затяжной характер и длиться годами или даже десятилетиями. В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда может наступить переломный момент в спецоперации – прогноз Где и когда возможно украинское наступление Почему Украина откладывает контрнаступление - мнение

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

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министерство обороны рф, контрнаступление всу, сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , обстрелы всу, иностранные наемники всу, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)