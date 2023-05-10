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На Украине признались в отсутствии плана контрнаступления ВСУ - РИА Новости Крым, 10.05.2023
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На Украине признались в отсутствии плана контрнаступления ВСУ
На Украине признались в отсутствии плана контрнаступления ВСУ - РИА Новости Крым, 10.05.2023
На Украине признались в отсутствии плана контрнаступления ВСУ
Украина пока не имеет четкого плана контрнаступления войск, не определены даже временной промежуток и направления. Об этом заявил секретарь Совета национальной... РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T07:02
2023-05-10T07:02
снбо украины
украина
алексей данилов
киев
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Украина пока не имеет четкого плана контрнаступления войск, не определены даже временной промежуток и направления. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, пишет РИА Новости.6 мая The Washington Post в своей статье попыталась спрогнозировать развитие событий на Украине. Журналисты рассматривают четыре варианта украинских действий: захват Мариуполя и попытка перерезать сухопутную дорогу в Крым; атаку на полуостров с моря; удар на востоке через Артемовск (Бахмут) или Купянск, чтобы отрезать ЛНР или удар по Мариуполю через Угледар.Однако в этой же статье американская газета цитирует украинского министра обороны Резникова, который говорит, что большинство людей ждут от Украины чего-то грандиозного, однако это может привести к большому разочарованию. Такого прорыва, который произошел в прошлом году в районе Купянска, уже не будет, потому что ситуация коренным образом изменилась, сказал он.При этом украинский президент Владимир Зеленский в интервью финскому Yle заявил, что верит в успех контрнаступления ВСУ, которое якобы позволит Киеву "вернуть" Крым. Он считает, что результативность маневров украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия. Однако не исключает, что конфликт может иметь затяжной характер и длиться годами или даже десятилетиями.В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.В свою очередь военный эксперт, капитан I ранга в запасе, ветеран боевых действий Александр Хроленко заявил, что громко анонсированное киевскими властями контрнаступление больше не находит поддержки на Западе. В Пентагоне на самом высоком уровне начинают звучать заявления, что надо быть осторожными на украинском театре военных действий и что нельзя недооценивать Россию.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев жестко ответил на заявления Зеленского о "возвращении Крыма"Как Крым защищен от терроризма – ответ АксеноваНаступление ВСУ может обернуться отступлением до самого Львова - мнение
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https://crimea.ria.ru/20230428/polskiy-general-dal-neuteshitelnyy-prognoz-vsu-v-sluchae-kontrnastupleniya-1128419362.html
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снбо украины, украина, алексей данилов, киев, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, сво, новости, в мире
На Украине признались в отсутствии плана контрнаступления ВСУ

Секретарь СНБО Украины Данилов: план контрнаступления ВСУ не утвержден

07:02 10.05.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Украина пока не имеет четкого плана контрнаступления войск, не определены даже временной промежуток и направления. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, пишет РИА Новости.
"На сегодняшний день люди, которые точно знают все наши планы (контрнаступления – ред.), их не существует. Окончательный план еще не утвержден. У нас есть несколько вариантов, они все в работе, и в зависимости от обстоятельств, которые будут в тот или иной промежуток времени, будут приниматься те или иные решения", - сказал Данилов в эфире телеканала "Рада".
6 мая The Washington Post в своей статье попыталась спрогнозировать развитие событий на Украине. Журналисты рассматривают четыре варианта украинских действий: захват Мариуполя и попытка перерезать сухопутную дорогу в Крым; атаку на полуостров с моря; удар на востоке через Артемовск (Бахмут) или Купянск, чтобы отрезать ЛНР или удар по Мариуполю через Угледар.
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Однако в этой же статье американская газета цитирует украинского министра обороны Резникова, который говорит, что большинство людей ждут от Украины чего-то грандиозного, однако это может привести к большому разочарованию. Такого прорыва, который произошел в прошлом году в районе Купянска, уже не будет, потому что ситуация коренным образом изменилась, сказал он.
При этом украинский президент Владимир Зеленский в интервью финскому Yle заявил, что верит в успех контрнаступления ВСУ, которое якобы позволит Киеву "вернуть" Крым. Он считает, что результативность маневров украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия. Однако не исключает, что конфликт может иметь затяжной характер и длиться годами или даже десятилетиями.
В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.
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В свою очередь военный эксперт, капитан I ранга в запасе, ветеран боевых действий Александр Хроленко заявил, что громко анонсированное киевскими властями контрнаступление больше не находит поддержки на Западе. В Пентагоне на самом высоком уровне начинают звучать заявления, что надо быть осторожными на украинском театре военных действий и что нельзя недооценивать Россию.
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