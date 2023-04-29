https://crimea.ria.ru/20230429/medvedev-zhestko-otvetil-na-zayavleniya-zelenskogo-o-vozvraschenii-kryma-1128436282.html

Медведев жестко ответил на заявления Зеленского о "возвращении Крыма"

Медведев жестко ответил на заявления Зеленского о "возвращении Крыма" - РИА Новости Крым, 29.04.2023

Медведев жестко ответил на заявления Зеленского о "возвращении Крыма"

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного разгрома киевского режима после заявлений Владимира Зеленского о "возвращении"... РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T13:02

2023-04-29T13:02

2023-04-29T13:02

дмитрий медведев

совет безопасности рф

владимир зеленский (президент украины)

украина

крым

политика

контрнаступление всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости полного разгрома киевского режима после заявлений Владимира Зеленского о "возвращении" Крыма."Киевский пес продолжает заходиться лаем: 1. Дайте больше оружия, чтобы было меньше жертв. 2. Пойдем возвращать Крым. 3. Лучше поддержать Украину сейчас, чтобы не увеличивать риск третьей мировой... Ответ на него может быть только таким: полный разгром врага и окончательное низложение нацистского режима в Киеве с его полной демилитаризацией на всей территории б.Украины, осуществление актов возмездия в отношении ключевых фигур нацистского режима вне зависимости от мест их нахождения и без сроков давности", - написал Медведев в Telegram-канале.При этом он выразил мнение, что не следует недооценивать подобные выступления.Украинский президент Владимир Зеленский в интервью финскому Yle заявил, что верит в успех контрнаступления ВСУ, которое якобы позволит Киеву "вернуть" Крым. Он считает, что результативность маневров украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия. Однако не исключает, что конфликт может иметь затяжной характер и длиться годами или даже десятилетиями.В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ: последует ли что-то за заявлениями КиеваАксенов: Крым стал фетишем для современных нацистовКак Украина Крым "возвращает": мечты и угрозы Киева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, совет безопасности рф, владимир зеленский (президент украины), украина, крым, политика, контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины)