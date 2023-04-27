https://crimea.ria.ru/20230427/kontrnastuplenie-vsu-posleduet-li-chto-to-za-zayavleniyami-kieva-1128376057.html

Контрнаступление ВСУ: последует ли что-то за заявлениями Киева

Контрнаступление ВСУ: последует ли что-то за заявлениями Киева - РИА Новости Крым, 27.04.2023

Контрнаступление ВСУ: последует ли что-то за заявлениями Киева

Анонсированное Киевом и Западом контрнаступление ВСУ может так и остаться в медийной плоскости, и реальных шагов за этими заявлениями не последует. Такое мнение РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T07:38

2023-04-27T07:38

2023-04-27T07:38

радио "спутник в крыму"

контрнаступление всу

всу (вооруженные силы украины)

сво

украина

россия

мнения

андрей никифоров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Анонсированное Киевом и Западом контрнаступление ВСУ может так и остаться в медийной плоскости, и реальных шагов за этими заявлениями не последует. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму"."Я вообще не удивлюсь, если нам в какой-то момент объявят, что контрнаступление уже было и оно блестяще проведено, поскольку все это уже настолько ушло в медийную сферу, что выводить эту тему оттуда не выгодно тем, кто ее раскрутил. Поэтому виртуально они объявят, что это уже было, что они победили, а дальше, по всей видимости, надо им будет что-то думать", - сказал он.Также Никифоров не исключает, что своими громкими заявлениями Киев пытается спровоцировать Москву на активизацию действий.О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По информации американского журнала Newsweek, "поход на Крым и Донбасс" запланирован на 30 апреля. Вероятным направлением наступления украинских войск СМИ называют Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает. А подполковник запаса ФСО Василий Кашканов подчеркнул, что полуостров надежно защищен, российские военнослужащие постоянно совершенствуют свои навыки, и украинские силы в случае попытки наступления на Крым успеха не достигнут.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина "имеет право" уничтожать все в Крыму и Донбассе – офис ЗеленскогоНаступление ВСУ и Крым: как полуостров защищен от возможных атак УкраиныЭксперт: как армия России может сорвать контрнаступление ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230420/nastuplenie-vsu-i-krym-kak-poluostrov-zaschischen-ot-vozmozhnykh-atak-ukrainy-1128287405.html

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контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия, мнения, андрей никифоров