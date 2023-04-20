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Наступление ВСУ и Крым: как полуостров защищен от возможных атак Украины - РИА Новости Крым, 20.04.2023
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Наступление ВСУ и Крым: как полуостров защищен от возможных атак Украины
Наступление ВСУ и Крым: как полуостров защищен от возможных атак Украины - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Наступление ВСУ и Крым: как полуостров защищен от возможных атак Украины
Крым находится под надежной защитой, российские военнослужащие постоянно совершенствуют свои навыки, и украинские силы в случае попытки наступления на... РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T19:11
2023-04-20T19:11
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василий кашканов
политика
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Крым находится под надежной защитой, российские военнослужащие постоянно совершенствуют свои навыки, и украинские силы в случае попытки наступления на полуостров успеха не достигнут. Такое мнение РИА Новости Крыма выразил подполковник запаса ФСО, специалист в вопросах прогнозирования и эксперт по безопасности Василий Кашканов.Он отметил, что все попытки ВСУ атаковать полуостров с помощью беспилотников не нанесли каких-либо серьезных последствий военной и гражданской инфраструктуре."Более того, на уровне нашего Минобороны и некоторых служб сейчас проходит обучение военнослужащих и совершенствование нашей техники, как в физическом плане, так и в плане ее использования. Имею ввиду противодействие новым методам, которые враг противопоставляет нам на линии боевого соприкосновения. Я неоднократно говорил, что Крым по сути дела является таким самодостаточным авианосцем, который стабильно расположен в Черном море. Уровень его защиты, если судить по всей официальной информации, весьма и весьма высок", - подчеркнул Кашканов.Все о подготовке контрнаступления ВСУ читайте по ссылке &gt;&gt;Он не исключил, что Киев может предпринять попытку "организованного наступления". Однако в этом случае, считает военный эксперт, рассчитывать на какой-либо успех украинским силам не стоит."Оно, конечно, возможно и будет, но в успех этого наступления лично я не верю", - резюмировал Василий Кашканов.О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По информации американского журнала Newsweek, "поход на Крым и Донбасс" запланирован на 30 апреля. Вероятным направлением наступления украинских войск СМИ называют Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает. В Кремле, Минобороны и российском МИДе неоднократно подчеркивали, что любые поставки вооружения и помощь Киеву приведут лишь к затягиванию конфликта на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ на Крым в конце апреля – эксперт оценил рискиАксенов сделал заявление по поводу обороны КрымаНаступление ВСУ: готова ли Запорожская область отразить возможный удар
https://crimea.ria.ru/20230417/kontrnastuplenie-vsu-na-krym-v-kontse-aprelya--ekspert-otsenil-riski-1128220170.html
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Наступление ВСУ и Крым: как полуостров защищен от возможных атак Украины

Эксперт Кашканов: Крым - надежный форпост и ВСУ не достигнут успеха в случае наступления

19:11 20.04.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Корреспондент регионального подразделения МИА Россия сегодня в Симферополе Евгения Мартыненко
Евгения Мартыненко
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Крым находится под надежной защитой, российские военнослужащие постоянно совершенствуют свои навыки, и украинские силы в случае попытки наступления на полуостров успеха не достигнут. Такое мнение РИА Новости Крыма выразил подполковник запаса ФСО, специалист в вопросах прогнозирования и эксперт по безопасности Василий Кашканов.
"Крым является действительно надежным форпостом. Атаки, которые мы наблюдаем сейчас на наш полуостров, они носят в какой-то степени достаточно экспериментальный характер. Опять же апробируются новые украинские ракетные системы, такие как "Гром-2", апробируются методики пролета ракет либо беспилотников роем, и давайте, что там греха таить, особых таких успехов Украина на этом поприще не достигла", - рассказал он.
Он отметил, что все попытки ВСУ атаковать полуостров с помощью беспилотников не нанесли каких-либо серьезных последствий военной и гражданской инфраструктуре.
"Более того, на уровне нашего Минобороны и некоторых служб сейчас проходит обучение военнослужащих и совершенствование нашей техники, как в физическом плане, так и в плане ее использования. Имею ввиду противодействие новым методам, которые враг противопоставляет нам на линии боевого соприкосновения. Я неоднократно говорил, что Крым по сути дела является таким самодостаточным авианосцем, который стабильно расположен в Черном море. Уровень его защиты, если судить по всей официальной информации, весьма и весьма высок", - подчеркнул Кашканов.
Все о подготовке контрнаступления ВСУ читайте по ссылке >>
Он не исключил, что Киев может предпринять попытку "организованного наступления". Однако в этом случае, считает военный эксперт, рассчитывать на какой-либо успех украинским силам не стоит.
"Оно, конечно, возможно и будет, но в успех этого наступления лично я не верю", - резюмировал Василий Кашканов.
О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По информации американского журнала Newsweek, "поход на Крым и Донбасс" запланирован на 30 апреля. Вероятным направлением наступления украинских войск СМИ называют Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.
В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает. В Кремле, Минобороны и российском МИДе неоднократно подчеркивали, что любые поставки вооружения и помощь Киеву приведут лишь к затягиванию конфликта на Украине.
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