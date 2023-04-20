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Наступление ВСУ и Крым: как полуостров защищен от возможных атак Украины

Наступление ВСУ и Крым: как полуостров защищен от возможных атак Украины - РИА Новости Крым, 20.04.2023

Наступление ВСУ и Крым: как полуостров защищен от возможных атак Украины

Крым находится под надежной защитой, российские военнослужащие постоянно совершенствуют свои навыки, и украинские силы в случае попытки наступления на... РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T19:11

2023-04-20T19:11

2023-04-20T19:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Крым находится под надежной защитой, российские военнослужащие постоянно совершенствуют свои навыки, и украинские силы в случае попытки наступления на полуостров успеха не достигнут. Такое мнение РИА Новости Крыма выразил подполковник запаса ФСО, специалист в вопросах прогнозирования и эксперт по безопасности Василий Кашканов.Он отметил, что все попытки ВСУ атаковать полуостров с помощью беспилотников не нанесли каких-либо серьезных последствий военной и гражданской инфраструктуре."Более того, на уровне нашего Минобороны и некоторых служб сейчас проходит обучение военнослужащих и совершенствование нашей техники, как в физическом плане, так и в плане ее использования. Имею ввиду противодействие новым методам, которые враг противопоставляет нам на линии боевого соприкосновения. Я неоднократно говорил, что Крым по сути дела является таким самодостаточным авианосцем, который стабильно расположен в Черном море. Уровень его защиты, если судить по всей официальной информации, весьма и весьма высок", - подчеркнул Кашканов.Все о подготовке контрнаступления ВСУ читайте по ссылке >>Он не исключил, что Киев может предпринять попытку "организованного наступления". Однако в этом случае, считает военный эксперт, рассчитывать на какой-либо успех украинским силам не стоит."Оно, конечно, возможно и будет, но в успех этого наступления лично я не верю", - резюмировал Василий Кашканов.О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. По информации американского журнала Newsweek, "поход на Крым и Донбасс" запланирован на 30 апреля. Вероятным направлением наступления украинских войск СМИ называют Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает. В Кремле, Минобороны и российском МИДе неоднократно подчеркивали, что любые поставки вооружения и помощь Киеву приведут лишь к затягиванию конфликта на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ на Крым в конце апреля – эксперт оценил рискиАксенов сделал заявление по поводу обороны КрымаНаступление ВСУ: готова ли Запорожская область отразить возможный удар

https://crimea.ria.ru/20230417/kontrnastuplenie-vsu-na-krym-v-kontse-aprelya--ekspert-otsenil-riski-1128220170.html

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2023

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Евгения Мартыненко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_0ae136b7f008b32a9e7ce8ad849bf529.jpg.webp

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Евгения Мартыненко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_0ae136b7f008b32a9e7ce8ad849bf529.jpg.webp

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