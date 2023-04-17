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Контрнаступление ВСУ на Крым в конце апреля – эксперт оценил риски

Контрнаступление ВСУ на Крым в конце апреля – эксперт оценил риски - РИА Новости Крым, 17.04.2023

Контрнаступление ВСУ на Крым в конце апреля – эксперт оценил риски

Вероятность начала украинского наступления в апреле-мае есть, однако совсем не факт, что ВСУ начнут какие-то военные маневры в анонсированный американскими СМИ... РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T17:43

2023-04-17T17:43

2023-04-17T17:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Вероятность начала украинского наступления в апреле-мае есть, однако совсем не факт, что ВСУ начнут какие-то военные маневры в анонсированный американскими СМИ срок. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич.Американский журнал Newsweek со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы заявил, что Украина запланировала контрнаступление на Крым и Донбасс на 30 апреля. По данным издания, США и страны Запада направляют на Украину оружие и другую военную помощь именно к этой дате."Если даже и была запланирована дата, и каким-то образом она утекла в сеть, значит, она будет изменена. Понятно, что заранее анонсированная дата – это вряд ли. Хотя, с учетом того, что не понятен участок фронта, где это будет происходить, и в целях повышения авторитета американцев и американских СМИ, они могут что-то анонсировать. Потому что если это совпадет, то это очень сильно повысит условно некий рейтинг газеты, которая это выложила", - отметил Клинцевич.Он полагает, что ВСУ с помощью западных стран уже накопили резервы и с наступлением хорошей погоды могут попытаться "прощупать" российскую линию обороны на разных участках спецоперации, однако Вооруженные силы РФ знают об этом и усилили линию защиты.Поэтому, полагает эксперт, украинские силы могут попытаться под прикрытием артиллерии запустить инженерные подразделения, например, для разминирования. И задача российской группировки пресечь эти действия.Контрнаступление ВСУО предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. Назвался даже срок – ближайшие две-три недели. По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.Накануне премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется "уже в ближайшее время" при абсолютной поддержке США в этом вопросе. Он также в очередной раз подчеркнул, что намерения захватить Крым и Донбасс решительны, и в них Киев "глубоко уверен".В Крыму и в Москве в ответ на все заявления Киева не раз подчеркивали, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Власти республики назвали самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками. Так, глава РК Сергей Аксенов заверил, что в регионе приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции. И добавил, что считает решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову правильным и обоснованным.Читайте также на РИА Новости Крым:Везде одни плюсы: Кадыров развеял угрозы контрнаступления ВСУДавно их ждем: в Госдуме ответили Шмыгалю на заявление о контрнаступленииКонтрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойти

https://crimea.ria.ru/20230413/ekspert-kak-armiya-rossii-mozhet-sorvat-kontrnastuplenie-vsu-1128159413.html

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