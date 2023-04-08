https://crimea.ria.ru/20230408/vezde-odni-plyusy-kadyrov-razveyal-ugrozy-kontrnastupleniya-vsu-1128057328.html

Везде одни плюсы: Кадыров развеял угрозы контрнаступления ВСУ

Везде одни плюсы: Кадыров развеял угрозы контрнаступления ВСУ - РИА Новости Крым, 08.04.2023

Везде одни плюсы: Кадыров развеял угрозы контрнаступления ВСУ

В случае анонсированного киевским режимом и западными СМИ контрнаступления ВСУ на Крым и Донбасс, российские войска пополнят коллекции "новенькими образцами"... РИА Новости Крым, 08.04.2023

2023-04-08T09:52

2023-04-08T09:52

2023-04-08T09:58

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рамзан кадыров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В случае анонсированного киевским режимом и западными СМИ контрнаступления ВСУ на Крым и Донбасс, российские войска пополнят коллекции "новенькими образцами" трофейного западного оружия. При этом армия России имеет укрепленные позиции и без труда предугадывает маневры противника. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал глава Чечни Рамзан Кадыров."Столько пустых обсуждений вокруг темы контрнаступления нацистских формирований Украины. Не понимаю, что все так переживают? Везде одни плюсы. Контрнаступление украинских сатанистов и натовских наемников нам будет на руку по всем пунктам. Ну и как вишенка на торте – трофеи, образцы иностранной техники", - написал глава Чечни.Он также указал, что украинской стороне для удачного контрнаступления потребуются большие ресурсы, а потери окажутся неизбежными.Поддержка Запада В последние недели официальные лица Украины, стран Запада, СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать его. А украинские и западные военные эксперты высказывали мнение, что одним из направлений удара станет Запорожская область, поскольку ВСУ намерены выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью СМИ заявил, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост".В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступление украинских войск может начаться в ближайшие недели. При этом, отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон поддерживать Киев в силовом "возвращении" Донбасса и Крыма, Блинкен отметил, что это решение "остается за Украиной".Реакция в КрымуПри этом председатель крымского парламента Владимир Константинов рекомендовал советнику главы офиса президента Украины Михаилу Подоляку и другим руководителям киевского режима не затягивать с визитом на полуостров, поскольку здесь с ними "есть о чем и чем поговорить".Глава Крыма Сергей Аксенов на все заявления Зеленского и киевского режима о подготовке прорыва украинской армии к полуострову кратко ответил: "Ждем. Встретим. Похороним". А глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что любые попытки украинских войск прорваться к Азовскому морю обречены на провал и обернутся для них военной катастрофой.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму посоветовали Подоляку не затягивать с визитом на полуостровУкраина не сможет "вернуть" Крым и другие регионы – польский генералКонтрнаступление ВСУ: когда может начаться и дойдет ли до Крыма

https://crimea.ria.ru/20230406/kak-ukraina-krym-vozvraschala-top-samykh-yarkikh-ugroz-kieva-1126770349.html

https://crimea.ria.ru/20230405/nastuplenie-vsu-i-zakhvat-kryma-komandir-akhmata-otsenil-shansy-kieva-1127995098.html

https://crimea.ria.ru/20230403/aksenov-tremya-slovami-otvetil-zelenskomu-na-ugrozu-zakhvatit-krym-1127950426.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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