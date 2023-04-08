Везде одни плюсы: Кадыров развеял угрозы контрнаступления ВСУ
Кадыров: при контрнаступлении ВСУ пополнят наши коллекции трофейного западного вооружения
09:52 08.04.2023 (обновлено: 09:58 08.04.2023)
© Пресс-служба главы Чеченской Республики
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В случае анонсированного киевским режимом и западными СМИ контрнаступления ВСУ на Крым и Донбасс, российские войска пополнят коллекции "новенькими образцами" трофейного западного оружия. При этом армия России имеет укрепленные позиции и без труда предугадывает маневры противника. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Столько пустых обсуждений вокруг темы контрнаступления нацистских формирований Украины. Не понимаю, что все так переживают? Везде одни плюсы. Контрнаступление украинских сатанистов и натовских наемников нам будет на руку по всем пунктам. Ну и как вишенка на торте – трофеи, образцы иностранной техники", - написал глава Чечни.
Он также указал, что украинской стороне для удачного контрнаступления потребуются большие ресурсы, а потери окажутся неизбежными.
"В то же время наши позиции выгодные, укрепленные. Тактика боев отшлифована, приемы и маневры противника угадываемы. Оборонная позиция наших войск позволит использовать меньше ресурсов. Если натовцы и украинские нацисты захотят контратаковать в каком-либо направлении, убедительно прошу их захватить побольше образцов новенького оружия, чтобы пополнить наши коллекции трофейного вооружения", - добавил Кадыров.
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Поддержка Запада
В последние недели официальные лица Украины, стран Запада, СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать его. А украинские и западные военные эксперты высказывали мнение, что одним из направлений удара станет Запорожская область, поскольку ВСУ намерены выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.
В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью СМИ заявил, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост".
В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступление украинских войск может начаться в ближайшие недели. При этом, отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон поддерживать Киев в силовом "возвращении" Донбасса и Крыма, Блинкен отметил, что это решение "остается за Украиной".
Реакция в Крыму
При этом председатель крымского парламента Владимир Константинов рекомендовал советнику главы офиса президента Украины Михаилу Подоляку и другим руководителям киевского режима не затягивать с визитом на полуостров, поскольку здесь с ними "есть о чем и чем поговорить".
Глава Крыма Сергей Аксенов на все заявления Зеленского и киевского режима о подготовке прорыва украинской армии к полуострову кратко ответил: "Ждем. Встретим. Похороним". А глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что любые попытки украинских войск прорваться к Азовскому морю обречены на провал и обернутся для них военной катастрофой.
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