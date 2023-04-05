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Украина не сможет "вернуть" Крым и другие регионы – польский генерал - РИА Новости Крым, 05.04.2023
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Украина не сможет "вернуть" Крым и другие регионы – польский генерал
Украина не сможет "вернуть" Крым и другие регионы – польский генерал - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Украина не сможет "вернуть" Крым и другие регионы – польский генерал
Украина не обладает и никогда не будет обладать таким военным преимуществом над Россией, которое позволит ей "вернуть" Крым и другие утраченные территории... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T21:06
2023-04-05T21:06
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
мнения
украина
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
вальдемар скшипчак
польша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Украина не обладает и никогда не будет обладать таким военным преимуществом над Россией, которое позволит ей "вернуть" Крым и другие утраченные территории. Такое мнение высказал экс-главком Сухопутных войск Польши, генерал в отставке Вальдемар Скшипчак.По мнению польского генерала, украинский конфликт зашел в тупик, и настало время разрешить его путем переговоров. Он считает, что в ближайшее время будет предпринята попытка найти компромисс между требованиями Киева и тем, чего ожидает Москва."Ключевое значение имеет не столько отношение (президента Украины Владимира) Зеленского, сколько отношение Запада и США. На Западе начинается волна выборов, в США начинается избирательная кампания. Запад постепенно устает от этой войны. Избирателей, поддерживающих Украину, сейчас меньше, чем было раньше. Зеленский стоит перед большим испытанием, Украина тоже", - добавил Скшипчак.В последние недели официальные лица Украины, стран Запада, СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления. На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать его. А украинские и западные военные эксперты высказывали мнение, что одним из направлений удара станет Запорожская область, поскольку ВСУ намерены выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов уверен, что собранных киевским режимом 60 тысяч военнослужащих абсолютно не достаточно для того, чтобы прорваться к Крыму и захватить полуостров. Алаудинов полагает, что сформированными тремя корпусами Киев может нанести удар лишь на каком-то одном участке. В Вооруженных силах РФ воспринимают эту угрозу серьезно и готовятся к такому сценарию.Алаудинов выразил уверенность, что для киевского режима это будут "последние силы и средства", которые он сможет собрать для противостояния российским войскам.Спикер крымского парламента Владимир Константинов предупредил, что любые попытки украинских войск прорваться к Азовскому морю обречены на провал и обернутся для них военной катастрофой. А глава Крыма Сергей Аксенов на все заявления Зеленского и киевского режима о подготовке прорыва украинской армии к полуострову кратко ответил: "Ждем. Встретим. Похороним".Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские татары ответили Подоляку на планы по захвату полуостроваНаступление ВСУ и "прорыв к Крыму": эксперт оценил реалистичность угрозРоссия даст достойный ответ на угрозы Крыму и новым регионам – власти РК
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4.7
96
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Украина не сможет "вернуть" Крым и другие регионы – польский генерал

Польский генерал Скшипчак: у Украины никогда не будет достаточно сил, чтобы "вернуть" Крым

21:06 05.04.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Украина не обладает и никогда не будет обладать таким военным преимуществом над Россией, которое позволит ей "вернуть" Крым и другие утраченные территории. Такое мнение высказал экс-главком Сухопутных войск Польши, генерал в отставке Вальдемар Скшипчак.
"У украинцев нет военного потенциала, который позволил бы им отбить 20% территории, включая Крым. Преимущество, которое должны иметь украинские войска над российской армией, чтобы изгнать ее со своей территории, должно быть 4:1. У Украины никогда такого преимущества не будет", - сказал Скшипчак в интервью изданию Rzeczpospolita.
По мнению польского генерала, украинский конфликт зашел в тупик, и настало время разрешить его путем переговоров. Он считает, что в ближайшее время будет предпринята попытка найти компромисс между требованиями Киева и тем, чего ожидает Москва.
"Ключевое значение имеет не столько отношение (президента Украины Владимира) Зеленского, сколько отношение Запада и США. На Западе начинается волна выборов, в США начинается избирательная кампания. Запад постепенно устает от этой войны. Избирателей, поддерживающих Украину, сейчас меньше, чем было раньше. Зеленский стоит перед большим испытанием, Украина тоже", - добавил Скшипчак.
В последние недели официальные лица Украины, стран Запада, СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления. На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать его. А украинские и западные военные эксперты высказывали мнение, что одним из направлений удара станет Запорожская область, поскольку ВСУ намерены выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.
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Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов уверен, что собранных киевским режимом 60 тысяч военнослужащих абсолютно не достаточно для того, чтобы прорваться к Крыму и захватить полуостров. Алаудинов полагает, что сформированными тремя корпусами Киев может нанести удар лишь на каком-то одном участке. В Вооруженных силах РФ воспринимают эту угрозу серьезно и готовятся к такому сценарию.
Алаудинов выразил уверенность, что для киевского режима это будут "последние силы и средства", которые он сможет собрать для противостояния российским войскам.
Спикер крымского парламента Владимир Константинов предупредил, что любые попытки украинских войск прорваться к Азовскому морю обречены на провал и обернутся для них военной катастрофой. А глава Крыма Сергей Аксенов на все заявления Зеленского и киевского режима о подготовке прорыва украинской армии к полуострову кратко ответил: "Ждем. Встретим. Похороним".
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Безопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости КрымаМненияУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Контрнаступление ВСУВальдемар СкшипчакПольша
 
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