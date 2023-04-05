https://crimea.ria.ru/20230405/ukraina-ne-smozhet-vernut-krym-i-drugie-regiony--polskiy-general-1128003365.html

Украина не сможет "вернуть" Крым и другие регионы – польский генерал

Украина не сможет "вернуть" Крым и другие регионы – польский генерал - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Украина не сможет "вернуть" Крым и другие регионы – польский генерал

Украина не обладает и никогда не будет обладать таким военным преимуществом над Россией, которое позволит ей "вернуть" Крым и другие утраченные территории... РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T21:06

2023-04-05T21:06

2023-04-05T21:06

безопасность республики крым и севастополя

крым

новости крыма

мнения

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всу (вооруженные силы украины)

контрнаступление всу

вальдемар скшипчак

польша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Украина не обладает и никогда не будет обладать таким военным преимуществом над Россией, которое позволит ей "вернуть" Крым и другие утраченные территории. Такое мнение высказал экс-главком Сухопутных войск Польши, генерал в отставке Вальдемар Скшипчак.По мнению польского генерала, украинский конфликт зашел в тупик, и настало время разрешить его путем переговоров. Он считает, что в ближайшее время будет предпринята попытка найти компромисс между требованиями Киева и тем, чего ожидает Москва."Ключевое значение имеет не столько отношение (президента Украины Владимира) Зеленского, сколько отношение Запада и США. На Западе начинается волна выборов, в США начинается избирательная кампания. Запад постепенно устает от этой войны. Избирателей, поддерживающих Украину, сейчас меньше, чем было раньше. Зеленский стоит перед большим испытанием, Украина тоже", - добавил Скшипчак.В последние недели официальные лица Украины, стран Запада, СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления. На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать его. А украинские и западные военные эксперты высказывали мнение, что одним из направлений удара станет Запорожская область, поскольку ВСУ намерены выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов уверен, что собранных киевским режимом 60 тысяч военнослужащих абсолютно не достаточно для того, чтобы прорваться к Крыму и захватить полуостров. Алаудинов полагает, что сформированными тремя корпусами Киев может нанести удар лишь на каком-то одном участке. В Вооруженных силах РФ воспринимают эту угрозу серьезно и готовятся к такому сценарию.Алаудинов выразил уверенность, что для киевского режима это будут "последние силы и средства", которые он сможет собрать для противостояния российским войскам.Спикер крымского парламента Владимир Константинов предупредил, что любые попытки украинских войск прорваться к Азовскому морю обречены на провал и обернутся для них военной катастрофой. А глава Крыма Сергей Аксенов на все заявления Зеленского и киевского режима о подготовке прорыва украинской армии к полуострову кратко ответил: "Ждем. Встретим. Похороним".Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские татары ответили Подоляку на планы по захвату полуостроваНаступление ВСУ и "прорыв к Крыму": эксперт оценил реалистичность угрозРоссия даст достойный ответ на угрозы Крыму и новым регионам – власти РК

https://crimea.ria.ru/20230405/dva-dnya-na-vykhod-i-zachistim-vse-russkoe-novye-zayavleniya-kieva-o-kryme-1127990911.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, мнения, украина, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, вальдемар скшипчак, польша