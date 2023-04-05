https://crimea.ria.ru/20230405/ukraina-ne-smozhet-vernut-krym-i-drugie-regiony--polskiy-general-1128003365.html
Украина не сможет "вернуть" Крым и другие регионы – польский генерал
Украина не сможет "вернуть" Крым и другие регионы – польский генерал - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Украина не сможет "вернуть" Крым и другие регионы – польский генерал
Украина не обладает и никогда не будет обладать таким военным преимуществом над Россией, которое позволит ей "вернуть" Крым и другие утраченные территории... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T21:06
2023-04-05T21:06
2023-04-05T21:06
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Украина не обладает и никогда не будет обладать таким военным преимуществом над Россией, которое позволит ей "вернуть" Крым и другие утраченные территории. Такое мнение высказал экс-главком Сухопутных войск Польши, генерал в отставке Вальдемар Скшипчак.По мнению польского генерала, украинский конфликт зашел в тупик, и настало время разрешить его путем переговоров. Он считает, что в ближайшее время будет предпринята попытка найти компромисс между требованиями Киева и тем, чего ожидает Москва."Ключевое значение имеет не столько отношение (президента Украины Владимира) Зеленского, сколько отношение Запада и США. На Западе начинается волна выборов, в США начинается избирательная кампания. Запад постепенно устает от этой войны. Избирателей, поддерживающих Украину, сейчас меньше, чем было раньше. Зеленский стоит перед большим испытанием, Украина тоже", - добавил Скшипчак.В последние недели официальные лица Украины, стран Запада, СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления. На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать его. А украинские и западные военные эксперты высказывали мнение, что одним из направлений удара станет Запорожская область, поскольку ВСУ намерены выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов уверен, что собранных киевским режимом 60 тысяч военнослужащих абсолютно не достаточно для того, чтобы прорваться к Крыму и захватить полуостров. Алаудинов полагает, что сформированными тремя корпусами Киев может нанести удар лишь на каком-то одном участке. В Вооруженных силах РФ воспринимают эту угрозу серьезно и готовятся к такому сценарию.Алаудинов выразил уверенность, что для киевского режима это будут "последние силы и средства", которые он сможет собрать для противостояния российским войскам.Спикер крымского парламента Владимир Константинов предупредил, что любые попытки украинских войск прорваться к Азовскому морю обречены на провал и обернутся для них военной катастрофой. А глава Крыма Сергей Аксенов на все заявления Зеленского и киевского режима о подготовке прорыва украинской армии к полуострову кратко ответил: "Ждем. Встретим. Похороним".Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские татары ответили Подоляку на планы по захвату полуостроваНаступление ВСУ и "прорыв к Крыму": эксперт оценил реалистичность угрозРоссия даст достойный ответ на угрозы Крыму и новым регионам – власти РК
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, мнения, украина, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, вальдемар скшипчак, польша
Украина не сможет "вернуть" Крым и другие регионы – польский генерал
Польский генерал Скшипчак: у Украины никогда не будет достаточно сил, чтобы "вернуть" Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Украина не обладает и никогда не будет обладать таким военным преимуществом над Россией, которое позволит ей "вернуть" Крым и другие утраченные территории. Такое мнение высказал экс-главком Сухопутных войск Польши, генерал в отставке Вальдемар Скшипчак.
"У украинцев нет военного потенциала, который позволил бы им отбить 20% территории, включая Крым. Преимущество, которое должны иметь украинские войска над российской армией, чтобы изгнать ее со своей территории, должно быть 4:1. У Украины никогда такого преимущества не будет", - сказал Скшипчак в интервью изданию Rzeczpospolita.
По мнению польского генерала, украинский конфликт зашел в тупик, и настало время разрешить его путем переговоров. Он считает, что в ближайшее время будет предпринята попытка найти компромисс между требованиями Киева и тем, чего ожидает Москва.
"Ключевое значение имеет не столько отношение (президента Украины Владимира) Зеленского, сколько отношение Запада и США. На Западе начинается волна выборов, в США начинается избирательная кампания. Запад постепенно устает от этой войны. Избирателей, поддерживающих Украину, сейчас меньше, чем было раньше. Зеленский стоит перед большим испытанием, Украина тоже", - добавил Скшипчак.
В последние недели официальные лица Украины, стран Запада, СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления
. На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать его. А украинские и западные военные эксперты высказывали мнение, что одним из направлений удара станет Запорожская область, поскольку ВСУ намерены выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов уверен, что собранных киевским режимом 60 тысяч военнослужащих абсолютно не достаточно для того, чтобы прорваться к Крыму и захватить полуостров. Алаудинов полагает, что сформированными тремя корпусами Киев может нанести удар лишь на каком-то одном участке
. В Вооруженных силах РФ воспринимают эту угрозу серьезно и готовятся к такому сценарию.
Алаудинов выразил уверенность, что для киевского режима это будут "последние силы и средства", которые он сможет собрать для противостояния российским войскам.
Спикер крымского парламента Владимир Константинов предупредил, что любые попытки украинских войск прорваться к Азовскому морю обречены на провал
и обернутся для них военной катастрофой. А глава Крыма Сергей Аксенов на все заявления Зеленского и киевского режима о подготовке прорыва украинской армии к полуострову кратко ответил
: "Ждем. Встретим. Похороним".
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