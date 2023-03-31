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Прорыв к Азовскому морю грозит ВСУ катастрофой – Константинов

Прорыв к Азовскому морю грозит ВСУ катастрофой – Константинов - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Прорыв к Азовскому морю грозит ВСУ катастрофой – Константинов

Любые попытки украинских войск прорваться к Азовскому морю обречены на провал и обернутся для них военной катастрофой. Об этом заявил глава крымского парламента РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T09:54

2023-03-31T09:54

2023-03-31T09:54

крым

всу (вооруженные силы украины)

контрнаступление всу

азовское море

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. Любые попытки украинских войск прорваться к Азовскому морю обречены на провал и обернутся для них военной катастрофой. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости.Наступление ВСУ может обернуться войной Польши и Румынии с РФ – эксперт >>Контрнаступление ВСУ ранее анонсировал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что оно пройдет по разным направлениям и может начаться ориентировочно в апреле-мае. При этом украинские и западные военные эксперты и политики высказывали мнение, что одним из направлений удара станет Запорожская область, поскольку ВСУ намерены выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.Глава крымского парламента считает, что с действующей киевской властью не должно быть никакого формального перемирия."Нельзя позволить сохранить эту "наркобанду" у власти в Киеве, которая и дальше будет служить инструментом западной власти. Поэтому, убежден, что для них контрнаступление обернется катастрофой, если они вообще на него решатся", - подчеркнул Константинов.В последние недели официальные лица Украины, России и западных стран, а также СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления. На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать контрнаступление. Президент Франции Эммануэль Макрон в середине марта сказал, что Париж совместно с Лондоном продолжат поставлять оружие Украине, чтобы "помочь ВСУ перейти в наступление и одержать победу в военном конфликте".Вместе с тем украинский президент Владимир Зеленский в интервью японской газете "Иомиури" признал, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за ощутимого дефицита вооружения. Он назвал ситуацию на востоке страны "неблагоприятной" и признал, что сейчас Киев рассчитывает не на свои силы, а на передачу оружия партнерами.В Крыму же в ответ на все заявления Киева не раз заявляли, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Власти республики назвали самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками. А депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал слова о готовящемся наступлении ВСУ словоблудиеми попыткой ввести в заблуждение российские силы. По его мнению, Киев пытается "прощупать слабые места в обороне" и взять Россию "на слабо", но у него ничего не получится.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление ВСУ и "прорыв к Крыму": эксперт оценил реалистичность угрозКонтрнаступление ВСУ: чем ответит армия РоссииНазваны причины отсрочки контрнаступления ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230330/kontrnastuplenie-vsu-kartapolov-otsenil-gotovnost-rossiyskikh-voysk-1127868815.html

https://crimea.ria.ru/20230330/kontrnastuplenie-vsu-v-gosdume-otvetili-na-zayavleniya-kieva-1127860295.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, азовское море, владимир константинов, мнения, безопасность республики крым и севастополя, запорожская область, новости, сво