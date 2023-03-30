https://crimea.ria.ru/20230330/kontrnastuplenie-vsu-v-gosdume-otvetili-na-zayavleniya-kieva-1127860295.html
Контрнаступление ВСУ: в Госдуме ответили на заявления Киева
Контрнаступление ВСУ: в Госдуме ответили на заявления Киева - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Контрнаступление ВСУ: в Госдуме ответили на заявления Киева
Заявление Киева о готовящемся контрнаступлении украинской армии сразу по нескольким направлениям является словоблудием и попыткой ввести в заблуждение... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T09:44
2023-03-30T09:44
2023-03-30T09:44
всу (вооруженные силы украины)
государственная дума рф
мнения
леонид ивлев
сво
минобороны украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Заявление Киева о готовящемся контрнаступлении украинской армии сразу по нескольким направлениям является словоблудием и попыткой ввести в заблуждение российские силы. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости.Контрнаступление ВСУ ранее анонсировал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что оно пройдет по разным направлениям и может начаться ориентировочно в апреле-мае.По его словам, любой военный конфликт — это не только стратегия, но и тактика. Однако публично командующие такие вещи никогда не озвучивают."Это нащупывание слабых мест в обороне, подготовка направления главного удара, формирование боевых порядков, подтягивание техники, боеприпасов, резервов. Об этом ни один нормальный военачальник никогда не скажет", — подчеркнул депутат.Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью японской газете "Иомиури" признал, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за ощутимого дефицита вооружения. Он назвал ситуацию на востоке страны "неблагоприятной" и признал, что сейчас Киев рассчитывает не на свои силы, а на передачу оружия партнерами.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ: чем ответит армия РоссииСальдо оценил перспективы форсирования Днепра ВСУДля чего США толкают Киев на самоубийственное наступление – эксперт
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всу (вооруженные силы украины), государственная дума рф, мнения, леонид ивлев, сво, минобороны украины
Контрнаступление ВСУ: в Госдуме ответили на заявления Киева
Депутат Госдумы Ивлев: заявление Киева о готовящемся контрнаступлении - словоблудие
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Заявление Киева о готовящемся контрнаступлении украинской армии сразу по нескольким направлениям является словоблудием и попыткой ввести в заблуждение российские силы. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости.
Контрнаступление ВСУ ранее анонсировал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что оно пройдет по разным направлениям и может начаться ориентировочно в апреле-мае.
"Ни один нормальный военачальник никогда не станет раскрывать планы военной операции. Поэтому заявление министра обороны Резникова — это какое-то словоблудие, попытка ввести в заблуждение российские войска и прощупать слабые места в обороне, взять Россию "на слабо". Но пускай не надеются, ничего они не добьются", — сказал Ивлев.
По его словам, любой военный конфликт — это не только стратегия, но и тактика. Однако публично командующие такие вещи никогда не озвучивают.
"Это нащупывание слабых мест в обороне, подготовка направления главного удара, формирование боевых порядков, подтягивание техники, боеприпасов, резервов. Об этом ни один нормальный военачальник никогда не скажет", — подчеркнул депутат.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью японской газете "Иомиури" признал, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление
из-за ощутимого дефицита вооружения. Он назвал ситуацию на востоке страны "неблагоприятной" и признал, что сейчас Киев рассчитывает не на свои силы, а на передачу оружия партнерами.
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