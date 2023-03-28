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Сальдо оценил перспективы форсирования Днепра ВСУ - РИА Новости Крым, 28.03.2023
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Сальдо оценил перспективы форсирования Днепра ВСУ
Сальдо оценил перспективы форсирования Днепра ВСУ - РИА Новости Крым, 28.03.2023
Сальдо оценил перспективы форсирования Днепра ВСУ
Любые попытки ВСУ форсировать Днепр, и тем более дойти до Крыма, обречены на провал, поскольку сейчас эти территории находятся под надежной защитой российской... РИА Новости Крым, 28.03.2023
2023-03-28T10:27
2023-03-28T10:38
всу (вооруженные силы украины)
сво
украина
владимир сальдо
херсонская область
новые регионы россии
новости
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Любые попытки ВСУ форсировать Днепр, и тем более дойти до Крыма, обречены на провал, поскольку сейчас эти территории находятся под надежной защитой российской армии. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул постоянное усиление мер безопасности: "Сейчас и в Херсонской области и в Крыму все больше обустраиваются подразделения различных родов войск, выстраиваются современные необходимые меры".Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о подготовке ВСУ к контрнаступлению. В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США вместе с союзниками видят свою задачу в том, чтобы дать Украине все необходимое для "решающего" успеха в ожидаемом весеннем контрнаступлении.По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.Как сообщил РИА Новости Крым военный и политический эксперт Алексей Анпилогов, вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться начать масштабное контрнаступление в первой половине апреля, предприняв попытки форсировать Днепр, а также продвинуться к Азовскому морю в Запорожской области.В свою очередь военный эксперт Александр Хроленко считает, что ВСУ не располагают необходимыми резервами и не способны на контрнаступление, однако США и Североатлантический альянс требуют от Киева "новой крови" и именно поэтому объявляют о наступлении "решающего момента".Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего США толкают Киев на самоубийственное наступление – экспертАрмия России сорвала попытку ВСУ форсировать ДнепрВС РФ предотвратили еще одну попытку прорыва в Запорожской области
https://crimea.ria.ru/20230310/deystvuem-nestandartno-aksenov-o-fortifikatsionnykh-ukrepleniyakh-v-krymu-1127442175.html
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всу (вооруженные силы украины), сво, украина, владимир сальдо, херсонская область, новые регионы россии, новости, безопасность республики крым и севастополя
Сальдо оценил перспективы форсирования Днепра ВСУ

Сальдо о перспективах форсирования Днепра ВСУ: украинские боевики далеко не пройдут

10:27 28.03.2023 (обновлено: 10:38 28.03.2023)
 
© РИА Новости КрымРека Днепр
Река Днепр - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Любые попытки ВСУ форсировать Днепр, и тем более дойти до Крыма, обречены на провал, поскольку сейчас эти территории находятся под надежной защитой российской армии. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
"Какие-то попытки форсирования Днепра и даже продвижения к Крыму, как заявляют господа, сидящие Киеве, в подземельях на Банковской - это с военной точки зрения невозможно. Они далеко никуда не пройдут", - убежден руководитель региона.
Он подчеркнул постоянное усиление мер безопасности: "Сейчас и в Херсонской области и в Крыму все больше обустраиваются подразделения различных родов войск, выстраиваются современные необходимые меры".
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10 марта, 08:00Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о подготовке ВСУ к контрнаступлению. В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США вместе с союзниками видят свою задачу в том, чтобы дать Украине все необходимое для "решающего" успеха в ожидаемом весеннем контрнаступлении.
По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.
Как сообщил РИА Новости Крым военный и политический эксперт Алексей Анпилогов, вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться начать масштабное контрнаступление в первой половине апреля, предприняв попытки форсировать Днепр, а также продвинуться к Азовскому морю в Запорожской области.
В свою очередь военный эксперт Александр Хроленко считает, что ВСУ не располагают необходимыми резервами и не способны на контрнаступление, однако США и Североатлантический альянс требуют от Киева "новой крови" и именно поэтому объявляют о наступлении "решающего момента".
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОУкраинаВладимир СальдоХерсонская областьНовые регионы РоссииНовостиБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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