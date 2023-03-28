https://crimea.ria.ru/20230328/saldo-otsenil-perspektivy-forsirovaniya-dnepra-vsu-1127808216.html

Сальдо оценил перспективы форсирования Днепра ВСУ

Сальдо оценил перспективы форсирования Днепра ВСУ - РИА Новости Крым, 28.03.2023

Сальдо оценил перспективы форсирования Днепра ВСУ

Любые попытки ВСУ форсировать Днепр, и тем более дойти до Крыма, обречены на провал, поскольку сейчас эти территории находятся под надежной защитой российской... РИА Новости Крым, 28.03.2023

2023-03-28T10:27

2023-03-28T10:27

2023-03-28T10:38

всу (вооруженные силы украины)

сво

украина

владимир сальдо

херсонская область

новые регионы россии

новости

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Любые попытки ВСУ форсировать Днепр, и тем более дойти до Крыма, обречены на провал, поскольку сейчас эти территории находятся под надежной защитой российской армии. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".Он подчеркнул постоянное усиление мер безопасности: "Сейчас и в Херсонской области и в Крыму все больше обустраиваются подразделения различных родов войск, выстраиваются современные необходимые меры".Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о подготовке ВСУ к контрнаступлению. В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США вместе с союзниками видят свою задачу в том, чтобы дать Украине все необходимое для "решающего" успеха в ожидаемом весеннем контрнаступлении.По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.Как сообщил РИА Новости Крым военный и политический эксперт Алексей Анпилогов, вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться начать масштабное контрнаступление в первой половине апреля, предприняв попытки форсировать Днепр, а также продвинуться к Азовскому морю в Запорожской области.В свою очередь военный эксперт Александр Хроленко считает, что ВСУ не располагают необходимыми резервами и не способны на контрнаступление, однако США и Североатлантический альянс требуют от Киева "новой крови" и именно поэтому объявляют о наступлении "решающего момента".Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего США толкают Киев на самоубийственное наступление – экспертАрмия России сорвала попытку ВСУ форсировать ДнепрВС РФ предотвратили еще одну попытку прорыва в Запорожской области

https://crimea.ria.ru/20230310/deystvuem-nestandartno-aksenov-o-fortifikatsionnykh-ukrepleniyakh-v-krymu-1127442175.html

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херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), сво, украина, владимир сальдо, херсонская область, новые регионы россии, новости, безопасность республики крым и севастополя