https://crimea.ria.ru/20230405/krymskie-tatary-otvetili-podolyaku-na-plany-po-zakhvatu-poluostrova-1128002296.html
Крымские татары ответили Подоляку на планы по захвату полуострова
Крымские татары ответили Подоляку на планы по захвату полуострова - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Крымские татары ответили Подоляку на планы по захвату полуострова
Каждый крымчанин сделает все от него зависящее, чтобы не допустить силового захвата Крыма украинскими войсками. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T18:51
2023-04-05T18:51
2023-04-05T18:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Каждый крымчанин сделает все от него зависящее, чтобы не допустить силового захвата Крыма украинскими войсками. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказали представители крымских татар, комментируя сегодняшние высказывания советника украинского президента Михаила Подоляка."Очередные предсказания киевских оракулов по поводу захвата Крыма в принципе нет смысла обсуждать. Вопрос по Крыму закрыт, сказал наш президент Владимир Путин. Я уверен, что любые попытки военной агрессии против полуострова закончатся трагедией не только для Украины, но и для ее населения", - сказал крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов.Он допустил, что в целях защиты своих территорий, независимости и суверенитета Россия будет действовать в соответствии со своей военной доктриной. Последствия этого процесса коллективный запад ощутит на себе в полной мере.На территории Крыма и Севастополя проживает около 2,5 млн русских людей, напомнил в свою очередь член Общественной палаты Крыма Ибраим Ширин. Искоренить этот факт невозможно.Ширин подчеркнул, что после воссоединения Крыма с Россией в первый же год был принят указ президента о реабилитации депортированных граждан. Этот вопрос не решался украинскими властями на протяжении десятилетий."За эти 9 лет мы видим, как строятся дома, школы, детские сады, крымским татарам раздают квартиры, земельные участки. Земельный вопрос, который при Украине не решался годами, сейчас уже решен. Больше 4 тысяч человек из числа депортированных крымских татар уже получили свои земельные участки. Строятся асфальтированные дороги, газифицируются поселки, одним словом, мы живем у себя на родине и чувствуем себя здесь как дома", - подтвердил член Общественной палаты.Высказывания Подоляка и других украинских деятелей, мечтающих "вернуть Крым", общественник назвал "бредом человека, который во сне видит кошмары"."Подоляк сказал, что все, кто получил российский паспорт, они все предатели. Он со всеми хочет как-то юридически разобраться. Но российское гражданство есть у всех крымчан, включая крымских татар. Получается, Подоляк сейчас угрожает всем крымским татарам?" - резюмировал Ширин.Напомним, сегодня советник президента Украины озвучил план по захвату Крыма, который он собирается осуществить за 5-7 месяцев. В числе мер по "деоккупации" республики он предложил "закрыть все, что касается русского культурного пространства". Эти заявления в России и, в частности, в Крыму назвали чистым популизмом и пиар-акцией. Также попытки украинских "возвращателей Крыма" недавно оценили в Турции: председатель Ассоциации друзей Крыма, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сельназвал их неосуществимыми.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление ВСУ и захват Крыма: командир "Ахмата" оценил шансы Киева"Псевдо-лидеры": крымские татары осудили экстремистов из "меджлиса"*Реакция мусульман Крыма на сожжение Корана солдатами ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, мнения, крымские татары, крым многонациональный, михаил подоляк, украина
Крымские татары ответили Подоляку на планы по захвату полуострова
Крымские татары о "плане Подоляка": вопрос Крыма закрыт
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
Каждый крымчанин сделает все от него зависящее, чтобы не допустить силового захвата Крыма украинскими войсками. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказали представители крымских татар, комментируя сегодняшние высказывания
советника украинского президента Михаила Подоляка.
"Очередные предсказания киевских оракулов по поводу захвата Крыма в принципе нет смысла обсуждать. Вопрос по Крыму закрыт, сказал наш президент Владимир Путин. Я уверен, что любые попытки военной агрессии против полуострова закончатся трагедией не только для Украины, но и для ее населения", - сказал крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов.
Он допустил, что в целях защиты своих территорий, независимости и суверенитета Россия будет действовать в соответствии со своей военной доктриной. Последствия этого процесса коллективный запад ощутит на себе в полной мере.
"Что касается остальных пунктов "подолякского плана", то это чистой воды популизм. В течении более чем 20 лет Украина плевала на Крым и на проблемы его жителей. Крымские татары для Киева были разменной монетой, а вопрос их реабилитации вообще не допускался. Все эти обещания режима - пустые слова, в них давно никто не верит", - резюмировал Смирнов.
На территории Крыма и Севастополя проживает около 2,5 млн русских людей, напомнил в свою очередь член Общественной палаты Крыма Ибраим Ширин. Искоренить этот факт невозможно.
Ширин подчеркнул, что после воссоединения Крыма с Россией в первый же год был принят указ президента о реабилитации депортированных граждан. Этот вопрос не решался украинскими властями на протяжении десятилетий.
"За эти 9 лет мы видим, как строятся дома, школы, детские сады, крымским татарам раздают квартиры, земельные участки. Земельный вопрос, который при Украине не решался годами, сейчас уже решен. Больше 4 тысяч человек из числа депортированных крымских татар уже получили свои земельные участки. Строятся асфальтированные дороги, газифицируются поселки, одним словом, мы живем у себя на родине и чувствуем себя здесь как дома", - подтвердил член Общественной палаты.
Высказывания Подоляка и других украинских деятелей, мечтающих "вернуть Крым", общественник назвал "бредом человека, который во сне видит кошмары".
"Подоляк сказал, что все, кто получил российский паспорт, они все предатели. Он со всеми хочет как-то юридически разобраться. Но российское гражданство есть у всех крымчан, включая крымских татар. Получается, Подоляк сейчас угрожает всем крымским татарам?" - резюмировал Ширин.
Напомним, сегодня советник президента Украины озвучил план по захвату Крыма
, который он собирается осуществить за 5-7 месяцев. В числе мер по "деоккупации" республики он предложил "закрыть все, что касается русского культурного пространства".
Эти заявления в России и, в частности, в Крыму назвали чистым популизмом и пиар-акцией. Также попытки украинских "возвращателей Крыма" недавно оценили в Турции
: председатель Ассоциации друзей Крыма, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сельназвал их неосуществимыми.
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