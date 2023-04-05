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"Два дня на выход и зачистим все русское": новые заявления Киева о Крыме

"Два дня на выход и зачистим все русское": новые заявления Киева о Крыме - РИА Новости Крым, 05.04.2023

"Два дня на выход и зачистим все русское": новые заявления Киева о Крыме

Украина намерена "деоккупировать" Крым за 5-7 месяцев, зачистить все русское на полуострове и демонтировать Крымской мост. Об этом заявил советник главы Офиса... РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T12:51

2023-04-05T12:51

2023-04-05T13:09

михаил подоляк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Украина намерена "деоккупировать" Крым за 5-7 месяцев, зачистить все русское на полуострове и демонтировать Крымской мост. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Радио Свобода".В Киеве считают, что у России "нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию", отметил он."Логика войны совершенно очевидна, и мы точно можем проговорить реалии Крыма на набережной в Ялте. И мы сможем точно говорить об абсолютно эффективном будущем Крыма", – сказал Подоляк.При этом военный конфликт, заявил советник главы офиса Зеленского, будет якобы "не за Крым", а "за право существования демократического мира в рамках международного права".По его словам, в Киеве не исключают мирного решения вопроса по Крыму, но для этого полуостров должен перейти под контроль Украины."Если вы сегодня начинаете выводить войска, то безусловно мы можем подождать пока там день-два-три, пока эти войска будут выходить вместе с людьми. В Крым они стянули много незаконно получивших наше имущество людей из Российской Федерации. В 2014 году многие граждане Украины были вынуждены покинуть полуостров. Безусловно, мы можем подождать пару дней, пока они соберут там часть какую-то своих вещей и выедут через Керченский мост, который будет демонтирован", – сказал Подоляк.Рассказал он и о том, какое будущее готовит Киев для Крыма в случае его "деоккупации" - тотальная украинизация.Как Украина Крым "возвращала": топ самых ярких угроз Киева >>И подчеркнул, что "Россия для Украины навсегда останется историческим врагом", поэтому если кто-то в Крыму не захочет жить по законам и правилам Киева, то он должен будет покинуть полуостров.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская "морковка" для украинцев: зачем Киев обещает вернуть полуостровЗеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента УкраиныЗахват Крыма: ветеран ФСО раскрыл замысел Вашингтона и Киева

https://crimea.ria.ru/20230119/oruzhie-ne-pomozhet-aksenov-otvetil-zelenskomu-na-ugrozu-vernut-krym-1126477067.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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