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"Два дня на выход и зачистим все русское": новые заявления Киева о Крыме - РИА Новости Крым, 05.04.2023
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"Два дня на выход и зачистим все русское": новые заявления Киева о Крыме
"Два дня на выход и зачистим все русское": новые заявления Киева о Крыме - РИА Новости Крым, 05.04.2023
"Два дня на выход и зачистим все русское": новые заявления Киева о Крыме
Украина намерена "деоккупировать" Крым за 5-7 месяцев, зачистить все русское на полуострове и демонтировать Крымской мост. Об этом заявил советник главы Офиса... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T12:51
2023-04-05T13:09
михаил подоляк
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Украина намерена "деоккупировать" Крым за 5-7 месяцев, зачистить все русское на полуострове и демонтировать Крымской мост. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Радио Свобода".В Киеве считают, что у России "нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию", отметил он."Логика войны совершенно очевидна, и мы точно можем проговорить реалии Крыма на набережной в Ялте. И мы сможем точно говорить об абсолютно эффективном будущем Крыма", – сказал Подоляк.При этом военный конфликт, заявил советник главы офиса Зеленского, будет якобы "не за Крым", а "за право существования демократического мира в рамках международного права".По его словам, в Киеве не исключают мирного решения вопроса по Крыму, но для этого полуостров должен перейти под контроль Украины."Если вы сегодня начинаете выводить войска, то безусловно мы можем подождать пока там день-два-три, пока эти войска будут выходить вместе с людьми. В Крым они стянули много незаконно получивших наше имущество людей из Российской Федерации. В 2014 году многие граждане Украины были вынуждены покинуть полуостров. Безусловно, мы можем подождать пару дней, пока они соберут там часть какую-то своих вещей и выедут через Керченский мост, который будет демонтирован", – сказал Подоляк.Рассказал он и о том, какое будущее готовит Киев для Крыма в случае его "деоккупации" - тотальная украинизация.Как Украина Крым "возвращала": топ самых ярких угроз Киева &gt;&gt;И подчеркнул, что "Россия для Украины навсегда останется историческим врагом", поэтому если кто-то в Крыму не захочет жить по законам и правилам Киева, то он должен будет покинуть полуостров.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская "морковка" для украинцев: зачем Киев обещает вернуть полуостровЗеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента УкраиныЗахват Крыма: ветеран ФСО раскрыл замысел Вашингтона и Киева
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михаил подоляк, украина, контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины), крым, политика, крымский мост, новости, новости крыма
"Два дня на выход и зачистим все русское": новые заявления Киева о Крыме

Советник главы Офиса Зеленского Подоляк: Украина сможет деоккупировать Крым за 5-7 месяцев

12:51 05.04.2023 (обновлено: 13:09 05.04.2023)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Украина намерена "деоккупировать" Крым за 5-7 месяцев, зачистить все русское на полуострове и демонтировать Крымской мост. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Радио Свобода".
"Мы за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало - пять, шесть или семь месяцев - будем находиться в Крыму. Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм математически выверенный", - сказал Подоляк.
В Киеве считают, что у России "нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию", отметил он.
"Логика войны совершенно очевидна, и мы точно можем проговорить реалии Крыма на набережной в Ялте. И мы сможем точно говорить об абсолютно эффективном будущем Крыма", – сказал Подоляк.
При этом военный конфликт, заявил советник главы офиса Зеленского, будет якобы "не за Крым", а "за право существования демократического мира в рамках международного права".
"Это не война за территорию, это только один из элементов. Сегодня идет война за право существования цивилизованного мира. И в этом цивилизованном мире места России в таком виде нет. И поэтому, безусловно, война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины", – заявил Подоляк.
По его словам, в Киеве не исключают мирного решения вопроса по Крыму, но для этого полуостров должен перейти под контроль Украины.
"Если вы сегодня начинаете выводить войска, то безусловно мы можем подождать пока там день-два-три, пока эти войска будут выходить вместе с людьми. В Крым они стянули много незаконно получивших наше имущество людей из Российской Федерации. В 2014 году многие граждане Украины были вынуждены покинуть полуостров. Безусловно, мы можем подождать пару дней, пока они соберут там часть какую-то своих вещей и выедут через Керченский мост, который будет демонтирован", – сказал Подоляк.
Рассказал он и о том, какое будущее готовит Киев для Крыма в случае его "деоккупации" - тотальная украинизация.
Как Украина Крым "возвращала": топ самых ярких угроз Киева >>
"Мы должны там полностью закрыть все, что касается русского культурного пространства. Должны искоренить все русское. Там должно быть только украинское культурное пространство или глобальное культурное пространство", – заявил Подоляк.
И подчеркнул, что "Россия для Украины навсегда останется историческим врагом", поэтому если кто-то в Крыму не захочет жить по законам и правилам Киева, то он должен будет покинуть полуостров.
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