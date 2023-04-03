https://crimea.ria.ru/20230403/aksenov-tremya-slovami-otvetil-zelenskomu-na-ugrozu-zakhvatit-krym-1127950426.html

Аксенов тремя словами ответил Зеленскому на угрозу захватить Крым

Аксенов тремя словами ответил Зеленскому на угрозу захватить Крым - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Аксенов тремя словами ответил Зеленскому на угрозу захватить Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов кратко ответил на угрозу президента Украины Владимира Зеленского о прорыве украинской армии к Азовскому морю и... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T16:44

2023-04-03T16:44

2023-04-03T16:47

сергей аксенов

владимир зеленский (президент украины)

политика

украина

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов кратко ответил на угрозу президента Украины Владимира Зеленского о прорыве украинской армии к Азовскому морю и "деоккупации" полуострова.Ранее Зеленский заявил, что Крым "снова станет свободным и безопасным", а Киев "вернет все свои территории".Он также заявил, что следующая неделя "будет особенно значимой для нашей защиты, для нашего движения к победе", но не уточнил, о чем именно идет речь. По его словам, Киев "уже готовится к запланированным событиям и решениям".31 марта, глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о создании восьми бригад "Гвардии наступления" и готовности к активным наступательным действиям. Штурмовые бригады, сформированные не только из военных, но и из полицейских, и пограничников, готовят для захвата Крыма и Донбасса.Кандидат военных наук, руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Евгений Бужинский считает, что заявления киевского режима о готовности наступать на Крым и все, что с этим связано, не достойно внимания.Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что любые попытки украинских войск прорваться к Азовскому морю обречены на провал и обернутся для ВСУ военной катастрофой.В свою очередь директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин предположил, что максимум, на что будут способны ВСУ – два контрнаступления по отдельным направлениям силами двух-трех бригад. По мнению эксперта, ключевую роль играет отсутствие у ВСУ значительных бронетанковых сил и серьезной поддержки штурмовой авиации. Поэтому брошенные по степной местности украинские формирования будут достаточно быстро уничтожены российскими войсками.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия даст достойный ответ на угрозы Крыму и новым регионам – власти РККонтрнаступление ВСУ: Картаполов оценил готовность российских войскНаступление ВСУ и "прорыв к Крыму": эксперт оценил реалистичность угроз

https://crimea.ria.ru/20230401/s-professionalnym-prazdnikom-mid-rf-pozdravil-zelenskogo-v-den-duraka-1127923849.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, владимир зеленский (президент украины), политика, украина, крым, новости крыма