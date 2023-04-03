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Аксенов тремя словами ответил Зеленскому на угрозу захватить Крым - РИА Новости Крым, 03.04.2023
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Аксенов тремя словами ответил Зеленскому на угрозу захватить Крым
Аксенов тремя словами ответил Зеленскому на угрозу захватить Крым - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Аксенов тремя словами ответил Зеленскому на угрозу захватить Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов кратко ответил на угрозу президента Украины Владимира Зеленского о прорыве украинской армии к Азовскому морю и... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T16:44
2023-04-03T16:47
сергей аксенов
владимир зеленский (президент украины)
политика
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов кратко ответил на угрозу президента Украины Владимира Зеленского о прорыве украинской армии к Азовскому морю и "деоккупации" полуострова.Ранее Зеленский заявил, что Крым "снова станет свободным и безопасным", а Киев "вернет все свои территории".Он также заявил, что следующая неделя "будет особенно значимой для нашей защиты, для нашего движения к победе", но не уточнил, о чем именно идет речь. По его словам, Киев "уже готовится к запланированным событиям и решениям".31 марта, глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о создании восьми бригад "Гвардии наступления" и готовности к активным наступательным действиям. Штурмовые бригады, сформированные не только из военных, но и из полицейских, и пограничников, готовят для захвата Крыма и Донбасса.Кандидат военных наук, руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Евгений Бужинский считает, что заявления киевского режима о готовности наступать на Крым и все, что с этим связано, не достойно внимания.Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что любые попытки украинских войск прорваться к Азовскому морю обречены на провал и обернутся для ВСУ военной катастрофой.В свою очередь директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин предположил, что максимум, на что будут способны ВСУ – два контрнаступления по отдельным направлениям силами двух-трех бригад. По мнению эксперта, ключевую роль играет отсутствие у ВСУ значительных бронетанковых сил и серьезной поддержки штурмовой авиации. Поэтому брошенные по степной местности украинские формирования будут достаточно быстро уничтожены российскими войсками.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия даст достойный ответ на угрозы Крыму и новым регионам – власти РККонтрнаступление ВСУ: Картаполов оценил готовность российских войскНаступление ВСУ и "прорыв к Крыму": эксперт оценил реалистичность угроз
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сергей аксенов, владимир зеленский (президент украины), политика, украина, крым, новости крыма
Аксенов тремя словами ответил Зеленскому на угрозу захватить Крым

Аксенов тремя словами ответил Зеленскому на угрозу захватить Крым

16:44 03.04.2023 (обновлено: 16:47 03.04.2023)
 
© RONALDO SCHEMIDT / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© RONALDO SCHEMIDT / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов кратко ответил на угрозу президента Украины Владимира Зеленского о прорыве украинской армии к Азовскому морю и "деоккупации" полуострова.
"Зеленский в очередной раз пригрозил "приазовским" контрнаступлением ВСУ и "деоккупацией", сообщили СМИ. Ждем. Встретим. Похороним", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский заявил, что Крым "снова станет свободным и безопасным", а Киев "вернет все свои территории".
Он также заявил, что следующая неделя "будет особенно значимой для нашей защиты, для нашего движения к победе", но не уточнил, о чем именно идет речь. По его словам, Киев "уже готовится к запланированным событиям и решениям".
31 марта, глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о создании восьми бригад "Гвардии наступления" и готовности к активным наступательным действиям. Штурмовые бригады, сформированные не только из военных, но и из полицейских, и пограничников, готовят для захвата Крыма и Донбасса.
Кандидат военных наук, руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Евгений Бужинский считает, что заявления киевского режима о готовности наступать на Крым и все, что с этим связано, не достойно внимания.
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что любые попытки украинских войск прорваться к Азовскому морю обречены на провал и обернутся для ВСУ военной катастрофой.
В свою очередь директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин предположил, что максимум, на что будут способны ВСУ – два контрнаступления по отдельным направлениям силами двух-трех бригад. По мнению эксперта, ключевую роль играет отсутствие у ВСУ значительных бронетанковых сил и серьезной поддержки штурмовой авиации. Поэтому брошенные по степной местности украинские формирования будут достаточно быстро уничтожены российскими войсками.
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