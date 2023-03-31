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Россия даст достойный ответ на угрозы Крыму и новым регионам – власти РК
Россия даст достойный ответ на угрозы Крыму и новым регионам – власти РК - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Россия даст достойный ответ на угрозы Крыму и новым регионам – власти РК
Россия даст достойный ответ на любые угрозы Крыму и новым регионам страны со стороны киевского режима, заявил вице-премьер РК – постпред республики при... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T16:23
2023-03-31T16:23
2023-03-31T16:23
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новые регионы россии
безопасность республики крым и севастополя
контрнаступление всу
георгий мурадов
мнения
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Россия даст достойный ответ на любые угрозы Крыму и новым регионам страны со стороны киевского режима, заявил вице-премьер РК – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов в пресс-центре РИА Новости Крым.По мнению Мурадова, "острая фаза" завершится уже в ближайшее время и все станет ясно, когда противник "разобьет лоб о нашу стену".Угроза контрнаступления ВСУВ последние недели официальные лица Украины, России и западных стран, а также СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления. На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать контрнаступление.При этом президент Украины Владимир Зеленский 25 марта в интервью японской газете Yomiuri Shimbun признал, что на данный момент ВСУ не могут перейти в контрнаступление, поскольку им не хватает вооружений, в том числе боеприпасов и самолетов.Однако министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что контрнаступление украинской армии пройдет по нескольким направлениям. По его словам, оно может начаться в апреле-мае.Оценки экспертовПолитолог Владимир Шаповалов в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что способность украинской армии провести результативное контрнаступление, в том числе осуществить прорыв к Крыму, вызывает большие сомнения. Эксперт считает, что угрозы киевского режима являются в большей степени элементом информационной войны. Политолог выразил убеждение, что попытки ВСУ активизировать боевые действия будут успешно пресечены российскими войсками.Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин предположил, что максимум, на что будут способны ВСУ – два контрнаступления по отдельным направлениям силами двух-трех бригад. По мнению эксперта, ключевую роль играет отсутствие у ВСУ значительных бронетанковых сил и серьезной поддержки штурмовой авиации. Поэтому брошенные по степной местности украинские формирования будут достаточно быстро уничтожены российскими войсками.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ перечеркнет возможность переговоров – ЛукашенкоПрорыв к Азовскому морю грозит ВСУ катастрофой – КонстантиновКонтрнаступление ВСУ: Картаполов оценил готовность российских войск
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, новые регионы россии, безопасность республики крым и севастополя, контрнаступление всу, георгий мурадов, мнения, новости крыма
Россия даст достойный ответ на угрозы Крыму и новым регионам – власти РК
Вице-премьер Крыма Мурадов: РФ достойно ответит на угрозы полуострову и новым регионам
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Россия даст достойный ответ на любые угрозы Крыму и новым регионам страны со стороны киевского режима, заявил вице-премьер РК – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Мы прекрасно понимаем, что в нынешних условиях туристические возможности снижаются в силу угроз в адрес Крыма и попыток организовать некое нападение на Запорожье, Херсонщину. Мы, конечно, уверены в том, что будет дан достойный ответ, и неповадно будет нашим врагам предпринимать какие-то новые попытки создать угрозы нашим жителям и нашим регионам, в том числе Крыму", – сказал зампред правительства республики.
По мнению Мурадова, "острая фаза" завершится уже в ближайшее время и все станет ясно, когда противник "разобьет лоб о нашу стену".
Угроза контрнаступления ВСУ
В последние недели официальные лица Украины, России и западных стран, а также СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления. На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать контрнаступление.
При этом президент Украины Владимир Зеленский 25 марта в интервью японской газете Yomiuri Shimbun признал, что на данный момент ВСУ не могут перейти в контрнаступление
, поскольку им не хватает вооружений, в том числе боеприпасов и самолетов.
Однако министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что контрнаступление украинской армии пройдет по нескольким направлениям. По его словам, оно может начаться в апреле-мае.
Оценки экспертов
Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что способность украинской армии провести результативное контрнаступление, в том числе осуществить прорыв к Крыму, вызывает большие сомнения
. Эксперт считает, что угрозы киевского режима являются в большей степени элементом информационной войны. Политолог выразил убеждение, что попытки ВСУ активизировать боевые действия будут успешно пресечены российскими войсками.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин предположил, что максимум, на что будут способны ВСУ – два контрнаступления по отдельным направлениям силами двух-трех бригад. По мнению эксперта, ключевую роль играет отсутствие у ВСУ значительных бронетанковых сил
и серьезной поддержки штурмовой авиации. Поэтому брошенные по степной местности украинские формирования будут достаточно быстро уничтожены российскими войсками.
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