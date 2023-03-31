https://crimea.ria.ru/20230331/kontrnastuplenie-vsu-perecherknet-vozmozhnost-peregovorov---lukashenko-1127897857.html

Контрнаступление ВСУ перечеркнет возможность переговоров - Лукашенко

Контрнаступление ВСУ перечеркнет возможность переговоров - Лукашенко - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Контрнаступление ВСУ перечеркнет возможность переговоров - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возможное контрнаступление украинских войск перечеркнет возможность мирных переговоров и приведет к... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T12:32

2023-03-31T12:32

2023-03-31T12:32

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

украина

контрнаступление всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возможное контрнаступление украинских войск перечеркнет возможность мирных переговоров и приведет к эскалации конфликта на Украине.По его словам, "рассчитывать на победу над государством, обладающим ядерным оружием – безумие". Что касается возвращения на территорию Белоруссии ядерного оружия, то Минск вынужден пойти на этот шаг из-за нарушения гарантий, которые были даны ей под его вывод в 90-х, пояснил Александр Лукашенко.Контрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойти >>"В складывающихся обстоятельствах мною были активизированы, настоятельно, переговоры с президентом России Путиным по возвращению в Беларусь ядерного оружия. Именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено в 90-х годах под гарантии - никаких санкций против тех, кто вывел, никакого давления, никакого планирования наступлений и революций. Все растоптано, все нарушено", - сказал Лукашенко.Он подчеркнул, что решение вернуть ядерное оружие принято не в качестве меры запугивания, а исключительно для безопасности Белоруссии и ее граждан."Я не пытаюсь кого-то запугивать или шантажировать - я хочу обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу", - резюмировал президент.В последние недели официальные лица Украины, России и западных стран, а также СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления. На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать контрнаступление. Президент Франции Эммануэль Макрон в середине марта сказал, что Париж совместно с Лондоном продолжат поставлять оружие Украине, чтобы "помочь ВСУ перейти в наступление и одержать победу в военном конфликте".Контрнаступление ВСУ ранее анонсировал и министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что оно пройдет по разным направлениям и может начаться ориентировочно в апреле-мае. Вместе с тем украинский президент Владимир Зеленский в интервью японской газете "Иомиури" признал, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление из-за ощутимого дефицита вооружения. Он назвал ситуацию на востоке страны "неблагоприятной" и признал, что сейчас Киев рассчитывает не на свои силы, а на передачу оружия партнерами.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко жестко высказался о ситуации на УкраинеПрорыв к Азовскому морю грозит ВСУ катастрофой – КонстантиновКонтрнаступление ВСУ: чем ответит армия России

https://crimea.ria.ru/20230330/kontrnastuplenie-vsu-kartapolov-otsenil-gotovnost-rossiyskikh-voysk-1127868815.html

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