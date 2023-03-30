https://crimea.ria.ru/20230330/kontrnastuplenie-vsu-kartapolov-otsenil-gotovnost-rossiyskikh-voysk-1127868815.html

Контрнаступление ВСУ: Картаполов оценил готовность российских войск

Контрнаступление ВСУ: Картаполов оценил готовность российских войск - РИА Новости Крым, 30.03.2023

Контрнаступление ВСУ: Картаполов оценил готовность российских войск

Находящиеся на линии боевого соприкосновения военнослужащие Вооруженных сил РФ серьезно настроены по поводу анонсированного контрнаступления украинских войск,... РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T15:08

2023-03-30T15:08

2023-03-30T15:08

контрнаступление всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Находящиеся на линии боевого соприкосновения военнослужащие Вооруженных сил РФ серьезно настроены по поводу анонсированного контрнаступления украинских войск, шапкозакидательства и пренебрежения к противнику у них нет. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов по итогам посещения зоны СВО и общения с российскими бойцами.По словам генерал-полковника, российские военные очень четко понимают, что контрнаступление, которое анонсируют НАТО и киевский режим, "обязательно будет, причем на любом направлении", поэтому к нему готовятся на всем протяжении линии соприкосновения."Да, сегодня по понятным причинам идет экономный режим расходования боеприпасов, потому что они будут нужны тогда, когда начнутся более активные боевые действия. Убежден, что и командование (объединенной) группировки, и Генштаб ситуацию отслеживают. Насколько мы готовы, покажет результат. Если говорить о командирах низшего и среднего звена, с кем я общался, я увидел, что они готовы", – добавил глава профильного комитета Госдумы.Контрнаступление ВСУ: что говорят в Киеве и на ЗападеВ последние недели официальные лица Украины, России и западных стран, а также СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления. На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать контрнаступление. Президент Франции Эммануэль Макрон в середине марта заявил, что Париж совместно с Лондоном продолжат поставлять оружие Украине, чтобы "помочь ВСУ перейти в наступление и одержать победу в военном конфликте".Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что контрнаступление украинской армии пройдет по нескольким направлениям. По его словам, оно может начаться в апреле-мае.При этом президент Украины Владимир Зеленский 25 марта в интервью японской газете Yomiuri Shimbun признал, что на данный момент ВСУ не могут перейти в контрнаступление, поскольку им не хватает вооружений, в том числе боеприпасов и самолетов.Главное по теме возможного контрнаступления ВСУ - здесь > >Оценки экспертов в РоссииДепутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал слова Резникова словоблудием и попыткой ввести в заблуждение российские силы. По его мнению, Киев пытается "прощупать слабые места в обороне" и взять Россию "на слабо", но у него ничего не получится.В свою очередь директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин предположил, что максимум, на что будут способны ВСУ – два контрнаступления по отдельным направлениям силами двух-трех бригад. По мнению эксперта, ключевую роль играет отсутствие у ВСУ значительных бронетанковых сил и серьезной поддержки штурмовой авиации. Поэтому брошенные по степной местности украинские формирования будут достаточно быстро уничтожены российскими войсками.Военный и политический эксперт Алексей Анпилогов предполагает, что ВСУ могут попытаться начать масштабное контрнаступление в первой половине апреля, поскольку в это время года еще нет серьезной "зеленки", в которой можно прятать технику, но уже и нет значительной распутицы. По его мнению, ВСУ могут предпринять попытки форсировать Днепр, а также продвинуться к Азовскому морю в Запорожской области. Кроме того, прогнозирует аналитик, украинские войска могут задействовать оперативно-тактические ракетные комплексы "Гром" со стороны побережья в районе Одессы, чтобы "поддерживать беспокоящие удары по Крымскому полуострову".Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление ВСУ и "прорыв к Крыму": эксперт оценил реалистичность угрозНаступление ВСУ может обернуться войной Польши и Румынии с РФ – экспертЗеленский признал, что Киев пока не может начать контрнаступление

https://crimea.ria.ru/20230330/general-polkovnik-nazval-samoe-vazhnoe-izmenenie-v-armii-rossii-za-god-svo-1127866315.html

https://crimea.ria.ru/20230314/putin-rossiya-na-ukraine-boretsya-za-suschestvovanie-svoey-gosudarstvennosti-1127537258.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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