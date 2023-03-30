https://crimea.ria.ru/20230330/kontrnastuplenie-vsu-kartapolov-otsenil-gotovnost-rossiyskikh-voysk-1127868815.html
Контрнаступление ВСУ: Картаполов оценил готовность российских войск
Контрнаступление ВСУ: Картаполов оценил готовность российских войск - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Контрнаступление ВСУ: Картаполов оценил готовность российских войск
Находящиеся на линии боевого соприкосновения военнослужащие Вооруженных сил РФ серьезно настроены по поводу анонсированного контрнаступления украинских войск,... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T15:08
2023-03-30T15:08
2023-03-30T15:08
контрнаступление всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
сво
украина
россия
армия и флот
андрей картаполов
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Находящиеся на линии боевого соприкосновения военнослужащие Вооруженных сил РФ серьезно настроены по поводу анонсированного контрнаступления украинских войск, шапкозакидательства и пренебрежения к противнику у них нет. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов по итогам посещения зоны СВО и общения с российскими бойцами.По словам генерал-полковника, российские военные очень четко понимают, что контрнаступление, которое анонсируют НАТО и киевский режим, "обязательно будет, причем на любом направлении", поэтому к нему готовятся на всем протяжении линии соприкосновения."Да, сегодня по понятным причинам идет экономный режим расходования боеприпасов, потому что они будут нужны тогда, когда начнутся более активные боевые действия. Убежден, что и командование (объединенной) группировки, и Генштаб ситуацию отслеживают. Насколько мы готовы, покажет результат. Если говорить о командирах низшего и среднего звена, с кем я общался, я увидел, что они готовы", – добавил глава профильного комитета Госдумы.Контрнаступление ВСУ: что говорят в Киеве и на ЗападеВ последние недели официальные лица Украины, России и западных стран, а также СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления. На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать контрнаступление. Президент Франции Эммануэль Макрон в середине марта заявил, что Париж совместно с Лондоном продолжат поставлять оружие Украине, чтобы "помочь ВСУ перейти в наступление и одержать победу в военном конфликте".Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что контрнаступление украинской армии пройдет по нескольким направлениям. По его словам, оно может начаться в апреле-мае.При этом президент Украины Владимир Зеленский 25 марта в интервью японской газете Yomiuri Shimbun признал, что на данный момент ВСУ не могут перейти в контрнаступление, поскольку им не хватает вооружений, в том числе боеприпасов и самолетов.Главное по теме возможного контрнаступления ВСУ - здесь > >Оценки экспертов в РоссииДепутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал слова Резникова словоблудием и попыткой ввести в заблуждение российские силы. По его мнению, Киев пытается "прощупать слабые места в обороне" и взять Россию "на слабо", но у него ничего не получится.В свою очередь директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин предположил, что максимум, на что будут способны ВСУ – два контрнаступления по отдельным направлениям силами двух-трех бригад. По мнению эксперта, ключевую роль играет отсутствие у ВСУ значительных бронетанковых сил и серьезной поддержки штурмовой авиации. Поэтому брошенные по степной местности украинские формирования будут достаточно быстро уничтожены российскими войсками.Военный и политический эксперт Алексей Анпилогов предполагает, что ВСУ могут попытаться начать масштабное контрнаступление в первой половине апреля, поскольку в это время года еще нет серьезной "зеленки", в которой можно прятать технику, но уже и нет значительной распутицы. По его мнению, ВСУ могут предпринять попытки форсировать Днепр, а также продвинуться к Азовскому морю в Запорожской области. Кроме того, прогнозирует аналитик, украинские войска могут задействовать оперативно-тактические ракетные комплексы "Гром" со стороны побережья в районе Одессы, чтобы "поддерживать беспокоящие удары по Крымскому полуострову".Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление ВСУ и "прорыв к Крыму": эксперт оценил реалистичность угрозНаступление ВСУ может обернуться войной Польши и Румынии с РФ – экспертЗеленский признал, что Киев пока не может начать контрнаступление
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контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, сво, украина, россия, армия и флот, андрей картаполов, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым.
Находящиеся на линии боевого соприкосновения военнослужащие Вооруженных сил РФ серьезно настроены по поводу анонсированного контрнаступления
украинских войск, шапкозакидательства и пренебрежения к противнику у них нет. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов по итогам посещения зоны СВО и общения с российскими бойцами.
"Я встречался со многими с Запорожского, Сватовского, Бахмуского (Артемовского – ред.) направлений… Мне очень понравилось настроение наших ребят... Все абсолютно спокойны, серьезно настроены, все понимают, что впереди сложный этап, который обязательно надо пройти с достоинством и честью. Нет никакого нытья и самое главное – нет никакого пренебрежения к противнику и шапкозакидательских настроений", – сказал Картаполов в эфире "Соловьев Life".
По словам генерал-полковника, российские военные очень четко понимают, что контрнаступление, которое анонсируют НАТО и киевский режим, "обязательно будет, причем на любом направлении", поэтому к нему готовятся на всем протяжении линии соприкосновения.
"Да, сегодня по понятным причинам идет экономный режим расходования боеприпасов, потому что они будут нужны тогда, когда начнутся более активные боевые действия. Убежден, что и командование (объединенной) группировки, и Генштаб ситуацию отслеживают. Насколько мы готовы, покажет результат. Если говорить о командирах низшего и среднего звена, с кем я общался, я увидел, что они готовы", – добавил глава профильного комитета Госдумы.
Контрнаступление ВСУ: что говорят в Киеве и на Западе
В последние недели официальные лица Украины, России и западных стран, а также СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления. На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать контрнаступление. Президент Франции Эммануэль Макрон в середине марта заявил, что Париж совместно с Лондоном продолжат поставлять оружие Украине, чтобы "помочь ВСУ перейти в наступление и одержать победу в военном конфликте".
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что контрнаступление украинской армии пройдет по нескольким направлениям. По его словам, оно может начаться в апреле-мае.
При этом президент Украины Владимир Зеленский 25 марта в интервью японской газете Yomiuri Shimbun признал, что на данный момент ВСУ не могут перейти в контрнаступление
, поскольку им не хватает вооружений, в том числе боеприпасов и самолетов.
Главное по теме возможного контрнаступления ВСУ - здесь > >
Оценки экспертов в России
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал слова Резникова словоблудием и попыткой ввести в заблуждение российские силы
. По его мнению, Киев пытается "прощупать слабые места в обороне" и взять Россию "на слабо", но у него ничего не получится.
В свою очередь директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин предположил
, что максимум, на что будут способны ВСУ – два контрнаступления по отдельным направлениям силами двух-трех бригад. По мнению эксперта, ключевую роль играет отсутствие у ВСУ значительных бронетанковых сил и серьезной поддержки штурмовой авиации. Поэтому брошенные по степной местности украинские формирования будут достаточно быстро уничтожены российскими войсками.
Военный и политический эксперт Алексей Анпилогов предполагает, что ВСУ могут попытаться начать масштабное контрнаступление в первой половине апреля,
поскольку в это время года еще нет серьезной "зеленки", в которой можно прятать технику, но уже и нет значительной распутицы. По его мнению, ВСУ могут предпринять попытки форсировать Днепр, а также продвинуться к Азовскому морю в Запорожской области. Кроме того, прогнозирует аналитик, украинские войска могут задействовать оперативно-тактические ракетные комплексы "Гром" со стороны побережья в районе Одессы, чтобы "поддерживать беспокоящие удары по Крымскому полуострову".
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