https://crimea.ria.ru/20230306/psevdo-lidery-krymskie-tatary-osudili-ekstremistov-iz-medzhlisa-1127380285.html

"Псевдо-лидеры": крымские татары осудили экстремистов из "меджлиса"*

"Псевдо-лидеры": крымские татары осудили экстремистов из "меджлиса"* - РИА Новости Крым, 06.03.2023

"Псевдо-лидеры": крымские татары осудили экстремистов из "меджлиса"*

Лидеры запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* используют национальный вопрос для дестабилизации ситуации на полуострове, их заявления не... РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T20:46

2023-03-06T20:46

2023-03-06T20:46

новости крыма

крым

нацвопрос в крыму

совет крымских татар

сергей аксенов

политика

общество

крымские татары

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111176/26/1111762668_0:0:4752:2674_1920x0_80_0_0_c43df88b7da8735073ea4e9277e6fdba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Лидеры запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* используют национальный вопрос для дестабилизации ситуации на полуострове, их заявления не отображают реальную ситуацию в регионе. Об этом говорится в заявлении, принятом на заседании Совета крымских татар при главе Республики Крым в понедельник.Члены совета отметили, что Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, Ленур Ислямов и другие представители "меджлиса"* по указке киевского режима активно распространяют ложную информацию о положении крымских татар в Крыму и не являются представителями народа."Эти личности не проживают в Крыму и не представляют интересы крымских татар, поэтому их односторонние заявления, показания и высказывания относительно ситуации на полуострове не могут считаться достоверными и отображающими реальное положение крымско-татарского народа, проживающего в Крыму", – подчеркнули авторы заявления.Лидеры "меджлиса"* не уполномочены делать какие-либо заявления и выступать на международных площадках и в организациях от имени крымских татар, указали члены совета.По их словам, экстремисты из этой организации угрожают физической расправой представителям крымско-татарского сообщества и пытаются создать атмосферу вражды и межнациональной розни в Крыму, но все их потуги обречены на провал."Все вопросы, связанные с реализацией прав и интересов крымских татар, решаются во взаимодействии с органами власти Республики Крым и многочисленными национальными общинами полуострова", – заключили в совете.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:По ту сторону Перекопа: как Украина обманула надежды крымских татарВ Крыму оценили идею меджлисовцев* переименовать города полуостроваСБУ следила за деятельностью меджлиса* во главе с Чубаровым на Херсонщине

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, нацвопрос в крыму, совет крымских татар, сергей аксенов, политика, общество, крымские татары