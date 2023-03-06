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"Псевдо-лидеры": крымские татары осудили экстремистов из "меджлиса"* - РИА Новости Крым, 06.03.2023
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"Псевдо-лидеры": крымские татары осудили экстремистов из "меджлиса"*
"Псевдо-лидеры": крымские татары осудили экстремистов из "меджлиса"* - РИА Новости Крым, 06.03.2023
"Псевдо-лидеры": крымские татары осудили экстремистов из "меджлиса"*
Лидеры запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* используют национальный вопрос для дестабилизации ситуации на полуострове, их заявления не... РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T20:46
2023-03-06T20:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Лидеры запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* используют национальный вопрос для дестабилизации ситуации на полуострове, их заявления не отображают реальную ситуацию в регионе. Об этом говорится в заявлении, принятом на заседании Совета крымских татар при главе Республики Крым в понедельник.Члены совета отметили, что Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, Ленур Ислямов и другие представители "меджлиса"* по указке киевского режима активно распространяют ложную информацию о положении крымских татар в Крыму и не являются представителями народа."Эти личности не проживают в Крыму и не представляют интересы крымских татар, поэтому их односторонние заявления, показания и высказывания относительно ситуации на полуострове не могут считаться достоверными и отображающими реальное положение крымско-татарского народа, проживающего в Крыму", – подчеркнули авторы заявления.Лидеры "меджлиса"* не уполномочены делать какие-либо заявления и выступать на международных площадках и в организациях от имени крымских татар, указали члены совета.По их словам, экстремисты из этой организации угрожают физической расправой представителям крымско-татарского сообщества и пытаются создать атмосферу вражды и межнациональной розни в Крыму, но все их потуги обречены на провал."Все вопросы, связанные с реализацией прав и интересов крымских татар, решаются во взаимодействии с органами власти Республики Крым и многочисленными национальными общинами полуострова", – заключили в совете.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:По ту сторону Перекопа: как Украина обманула надежды крымских татарВ Крыму оценили идею меджлисовцев* переименовать города полуостроваСБУ следила за деятельностью меджлиса* во главе с Чубаровым на Херсонщине
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новости крыма, крым, нацвопрос в крыму, совет крымских татар, сергей аксенов, политика, общество, крымские татары
"Псевдо-лидеры": крымские татары осудили экстремистов из "меджлиса"*

Совет крымских татар при главе РК осудил провокационную деятельность лидеров "меджлиса"*

20:46 06.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКрымско-татарский флаг, флаг России и флаг Республики Крым
Крымско-татарский флаг, флаг России и флаг Республики Крым - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Лидеры запрещенного в России "меджлиса крымско-татарского народа"* используют национальный вопрос для дестабилизации ситуации на полуострове, их заявления не отображают реальную ситуацию в регионе. Об этом говорится в заявлении, принятом на заседании Совета крымских татар при главе Республики Крым в понедельник.
"Мы, члены Совета крымских татар при главе Республики Крым, не поддерживаем членов запрещенной в Российской Федерации организации "меджлис"* и ее провокационную деятельность, призываем крымчан не доверять заявлениям псевдо-лидеров, использующих крымско-татарский вопрос для дестабилизации общественно-политической ситуации", – говорится в документе.
Члены совета отметили, что Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров, Ленур Ислямов и другие представители "меджлиса"* по указке киевского режима активно распространяют ложную информацию о положении крымских татар в Крыму и не являются представителями народа.
"Эти личности не проживают в Крыму и не представляют интересы крымских татар, поэтому их односторонние заявления, показания и высказывания относительно ситуации на полуострове не могут считаться достоверными и отображающими реальное положение крымско-татарского народа, проживающего в Крыму", – подчеркнули авторы заявления.
Лидеры "меджлиса"* не уполномочены делать какие-либо заявления и выступать на международных площадках и в организациях от имени крымских татар, указали члены совета.
По их словам, экстремисты из этой организации угрожают физической расправой представителям крымско-татарского сообщества и пытаются создать атмосферу вражды и межнациональной розни в Крыму, но все их потуги обречены на провал.
"Все вопросы, связанные с реализацией прав и интересов крымских татар, решаются во взаимодействии с органами власти Республики Крым и многочисленными национальными общинами полуострова", – заключили в совете.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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Новости КрымаКрымНацвопрос в КрымуСовет крымских татарСергей АксеновПолитикаОбществоКрымские татары
 
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