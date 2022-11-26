https://crimea.ria.ru/20221126/sbu-sledila-za-deyatelnostyu-medzhlisa-vo-glave-s-chubarovym-na-khersonschine-1125561942.html

СБУ следила за деятельностью меджлиса* во главе с Чубаровым на Херсонщине

СБУ следила за деятельностью меджлиса* во главе с Чубаровым на Херсонщине - РИА Новости Крым, 26.11.2022

СБУ следила за деятельностью меджлиса* во главе с Чубаровым на Херсонщине

Служба безопасности Украины следила за руководством меджлиса крымско-татарского народа* во главе с Рефатом Чубаровым, чтобы не допустить усиления его влияния на РИА Новости Крым, 26.11.2022

2022-11-26T22:31

2022-11-26T22:31

2022-11-26T23:58

херсонская область

украина

сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины следила за руководством меджлиса крымско-татарского народа* во главе с Рефатом Чубаровым, чтобы не допустить усиления его влияния на региональные власти Херсонской области и создания национальной автономии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы украинской спецслужбы, имеющиеся в распоряжении редакции. Согласно документам, в марте 2015 года внедренный в ближайшее окружение Чубарова агент СБУ с псевдонимом "Арслан" сообщил своим кураторам в ведомстве, что глава меджлиса* назначил доверенное лицо "наблюдать за процессами, происходящими в мусульманской среде на территории Херсонской области" (после 2014 года туда переселилась часть представителей крымско-татарской общины, не поддержавшей референдум в Крыму - ред.). Действия Чубарова, по его словам, были "направлены на всесторонний сбор информации, ее обобщение и разработку в дальнейшем единой стратегии работы с представителями национального меньшинства на государственном уровне". Главная же цель – создание крымско-татарской автономии на территории Украины."Полученная информация представляет оперативный интерес", – отмечал агент.Позже он передавал сведения о том, что активисты крымско-татарской общины распространяют идеи сепаратизма и образования автономии в составе Украины на Херсонщине. А также о разногласиях, которые возникли между представителями крымско-татарской общины Херсона, которую курировал меджлис*, и Духовным управлением мусульман Украины (ДУМУ). Причина – недовольство крымских татар тем, что их ограничивают "в правах как нации со стороны местных органов самоуправления", докладывал агент. В мае 2019 года "Арслан" передал своим кураторам из СБУ очередные сведения о ситуации. Резюме доклада касалось необходимости не допустить "дестабилизации, распространения идей автономизма и сепаратизма, создания мононациональных административно-территориальных образований внутри отдельных регионов Украины" с использованием этнического фактора.Согласно документу, куратор в ответ предложил агенту "определиться с целесообразностью проведения соответствующего профилактического мероприятия", учитывая, что эта деятельность может привести к разжиганию межконфессиональной розни".Ранее эксперты рассказали, что стоит за требованиями меджлиса крымско-татарского народа"* к Киеву создать "национальную крымско-татарскую автономию" в Крыму.* запрещенная в России экстремистская организация

https://crimea.ria.ru/20221028/pochemu-medzhlis-snova-trebuet-krymsko-tatarskuyu-avtonomiyu--eksperty-1125139024.html

https://crimea.ria.ru/20210110/Krymskie-tatary-zayavili-o-zakate-epokhi-medzhlisa-v-politike-Ukrainy-1119134534.html

херсонская область

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, украина, сбу (служба безопасности украины)