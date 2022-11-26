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СБУ следила за деятельностью меджлиса* во главе с Чубаровым на Херсонщине - РИА Новости Крым, 26.11.2022
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СБУ следила за деятельностью меджлиса* во главе с Чубаровым на Херсонщине
СБУ следила за деятельностью меджлиса* во главе с Чубаровым на Херсонщине - РИА Новости Крым, 26.11.2022
СБУ следила за деятельностью меджлиса* во главе с Чубаровым на Херсонщине
Служба безопасности Украины следила за руководством меджлиса крымско-татарского народа* во главе с Рефатом Чубаровым, чтобы не допустить усиления его влияния на РИА Новости Крым, 26.11.2022
2022-11-26T22:31
2022-11-26T23:58
херсонская область
украина
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины следила за руководством меджлиса крымско-татарского народа* во главе с Рефатом Чубаровым, чтобы не допустить усиления его влияния на региональные власти Херсонской области и создания национальной автономии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы украинской спецслужбы, имеющиеся в распоряжении редакции. Согласно документам, в марте 2015 года внедренный в ближайшее окружение Чубарова агент СБУ с псевдонимом "Арслан" сообщил своим кураторам в ведомстве, что глава меджлиса* назначил доверенное лицо "наблюдать за процессами, происходящими в мусульманской среде на территории Херсонской области" (после 2014 года туда переселилась часть представителей крымско-татарской общины, не поддержавшей референдум в Крыму - ред.). Действия Чубарова, по его словам, были "направлены на всесторонний сбор информации, ее обобщение и разработку в дальнейшем единой стратегии работы с представителями национального меньшинства на государственном уровне". Главная же цель – создание крымско-татарской автономии на территории Украины."Полученная информация представляет оперативный интерес", – отмечал агент.Позже он передавал сведения о том, что активисты крымско-татарской общины распространяют идеи сепаратизма и образования автономии в составе Украины на Херсонщине. А также о разногласиях, которые возникли между представителями крымско-татарской общины Херсона, которую курировал меджлис*, и Духовным управлением мусульман Украины (ДУМУ). Причина – недовольство крымских татар тем, что их ограничивают "в правах как нации со стороны местных органов самоуправления", докладывал агент. В мае 2019 года "Арслан" передал своим кураторам из СБУ очередные сведения о ситуации. Резюме доклада касалось необходимости не допустить "дестабилизации, распространения идей автономизма и сепаратизма, создания мононациональных административно-территориальных образований внутри отдельных регионов Украины" с использованием этнического фактора.Согласно документу, куратор в ответ предложил агенту "определиться с целесообразностью проведения соответствующего профилактического мероприятия", учитывая, что эта деятельность может привести к разжиганию межконфессиональной розни".Ранее эксперты рассказали, что стоит за требованиями меджлиса крымско-татарского народа"* к Киеву создать "национальную крымско-татарскую автономию" в Крыму.* запрещенная в России экстремистская организация
https://crimea.ria.ru/20221028/pochemu-medzhlis-snova-trebuet-krymsko-tatarskuyu-avtonomiyu--eksperty-1125139024.html
https://crimea.ria.ru/20210110/Krymskie-tatary-zayavili-o-zakate-epokhi-medzhlisa-v-politike-Ukrainy-1119134534.html
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херсонская область, украина, сбу (служба безопасности украины)
СБУ следила за деятельностью меджлиса* во главе с Чубаровым на Херсонщине

СБУ заподозрила меджлис* в сепаратизме и внедрила агента к Чубарову

22:31 26.11.2022 (обновлено: 23:58 26.11.2022)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкРефат Чубаров
Рефат Чубаров - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины следила за руководством меджлиса крымско-татарского народа* во главе с Рефатом Чубаровым, чтобы не допустить усиления его влияния на региональные власти Херсонской области и создания национальной автономии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы украинской спецслужбы, имеющиеся в распоряжении редакции.
Согласно документам, в марте 2015 года внедренный в ближайшее окружение Чубарова агент СБУ с псевдонимом "Арслан" сообщил своим кураторам в ведомстве, что глава меджлиса* назначил доверенное лицо "наблюдать за процессами, происходящими в мусульманской среде на территории Херсонской области" (после 2014 года туда переселилась часть представителей крымско-татарской общины, не поддержавшей референдум в Крыму - ред.).
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Почему меджлис* снова требует крымско-татарскую автономию – эксперты
Действия Чубарова, по его словам, были "направлены на всесторонний сбор информации, ее обобщение и разработку в дальнейшем единой стратегии работы с представителями национального меньшинства на государственном уровне". Главная же цель – создание крымско-татарской автономии на территории Украины.
"Полученная информация представляет оперативный интерес", – отмечал агент.
Позже он передавал сведения о том, что активисты крымско-татарской общины распространяют идеи сепаратизма и образования автономии в составе Украины на Херсонщине. А также о разногласиях, которые возникли между представителями крымско-татарской общины Херсона, которую курировал меджлис*, и Духовным управлением мусульман Украины (ДУМУ). Причина – недовольство крымских татар тем, что их ограничивают "в правах как нации со стороны местных органов самоуправления", докладывал агент.
В мае 2019 года "Арслан" передал своим кураторам из СБУ очередные сведения о ситуации. Резюме доклада касалось необходимости не допустить "дестабилизации, распространения идей автономизма и сепаратизма, создания мононациональных административно-территориальных образований внутри отдельных регионов Украины" с использованием этнического фактора.
Согласно документу, куратор в ответ предложил агенту "определиться с целесообразностью проведения соответствующего профилактического мероприятия", учитывая, что эта деятельность может привести к разжиганию межконфессиональной розни".
Ранее эксперты рассказали, что стоит за требованиями меджлиса крымско-татарского народа"* к Киеву создать "национальную крымско-татарскую автономию" в Крыму.
В Крыму испекли самый большой в мире чебурек - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января 2021, 17:41
Крымские татары заявили о закате "эпохи меджлиса"* в политике УкраиныИдеи запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа* нежизнеспособны, а от стремления его лидеров получить финансовые и политические преференции на спекуляциях по теме Крыма устали как на Украине, так и за рубежом. Такое мнение высказал глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
* запрещенная в России экстремистская организация
 
Херсонская областьУкраинаСБУ (Служба безопасности Украины)
 
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00:00Какой сегодня праздник: 27 ноября
22:31СБУ следила за деятельностью меджлиса* во главе с Чубаровым на Херсонщине
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