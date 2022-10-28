https://crimea.ria.ru/20221028/pochemu-medzhlis-snova-trebuet-krymsko-tatarskuyu-avtonomiyu--eksperty-1125139024.html
Почему "меджлис"* снова требует крымско-татарскую автономию – эксперты
Почему "меджлис"* снова требует крымско-татарскую автономию – эксперты - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Почему "меджлис"* снова требует крымско-татарскую автономию – эксперты
Цель очередных требований запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"* к Киеву создать "национальную крымско-татарскую автономию" в Крыму – попытка... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T17:00
2022-10-28T17:00
2022-10-28T17:00
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Цель очередных требований запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"* к Киеву создать "национальную крымско-татарскую автономию" в Крыму – попытка дестабилизировать межнациональную ситуацию на полуострове, но в конечном итоге планы об "автономии" так и останутся на бумаге. Такое мнение высказали опрошенные РИА Новости Крым эксперты.Ранее лидер "меджлиса"* Рефат Чубаров, выступая в Загребе на первом парламентском саммите так называемой "Крымской платформы", потребовал закрепить в украинской конституции за Крымом статус "крымско-татарской национально-территориальной автономии" как "формы самоопределения крымско-татарского народа". Высказывания Чубарова вызвали гневную реакцию некоторых украинских неонацистов. Кроме того, по мнению ряда киевский экспертов, "меджлис"* тем самым готовит почву для того, чтобы полуостров " в будущем перешел под контроль Турции".Два национализма на одном поле не уживутсяРуководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политолог Наталья Киселева отметила, что меджлисовцы* выполняют отведенную им роль в антирусской политике. По мнению эксперта, в данном случае не следует называть требования об "автономии" давлением на украинские власти, так как сам Киев "играет аналогичную роль, написанную для него известным режиссером – Соединенными Штатами Америки"."На данном этапе западной русофобии межнациональные вопросы становятся одним из ключевых элементов. Отсюда и так называемые признание Курильских островов японской территорией, и признание Чеченской республики оккупированной территорией. В списке российских регионов, где будет разыгрываться национальная карта, находится и Крым", – считает Киселева.В то же время, по ее словам, в этой ситуации интересы "меджлиса"* напрямую сталкиваются с интересами украинских нацистов. Конфликт между ними неизбежен, уверена политолог, поскольку "два национализма на одном поле не уживутся"."Этот конфликт существует давно, только в разных форматах. Не исключено, что формат словесных баталий может переходить в реальные баталии. Если, конечно, такой сценарий будет расписан за океаном. В украинском парламенте дискуссия о национальной автономии на территории неподконтрольного Киеву Крыма звучала не раз. И каждый раз украинские националисты выступали категорически против создания любых автономий", – уточнила руководитель крымского филиала ФоРГО.Говоря об интересе Турции в этом вопросе, Киселева отметила, что в турецких политических кругах существуют заинтересованные в создании на территории Крыма автономии и именно в составе Украины, хотя бы уже потому, что "Крымская автономия в составе слабой Украины для Анкары выгоднее, чем Крым в составе сильной России".Крымско-татарский блеф АнкарыКрымско-татарский общественно-политический деятель Заур Смирнов уверен, что тема национальной автономии – это "один из элементов дешевого популизма, с помощью которого Киев тщетно пытается втянуть крымских татар в политические авантюры"."Реальное отношение к крымским татарам Украина ярко демонстрировала на протяжении почти 25 лет своим пренебрежением и нежеланием решать проблемы крымских татар, только лишь сталкивая их с крымчанами и создавая искусственную напряженность на полуострове. Сегодняшние заявления о так называемой "автономии" – это также стремление дестабилизировать ситуацию в Крыму, противопоставляя крымских татар другим народам", - считает он.Что касается Анкары, она, по мнению Смирнова, используя крымско-татарский фактор, "пытается изобразить наличие своего влияния на ситуацию в Крыму".В свою очередь, оценивая перспективы обострения конфликта между крымско-татарскими и украинскими националистами, Смирнов считает такой сценарий маловероятным."Нужно понимать, что у украинских неонацистов и у меджлисовцев* общие хозяева, которые сидят в госдепе США, поэтому их словесные перепалки четко срежиссированны и контролируются. Поэтому за пределы словесных перепалок это не перейдет", - пояснил эксперт.* запрещенная в России экстремистская организация
https://crimea.ria.ru/20220526/sud-v-krymu-uzhestochil-prigovor-dzhemilevu-emu-grozit-realnyy-srok-1123353151.html
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Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
украина, в мире, мнения, авторы, политика
Почему "меджлис"* снова требует крымско-татарскую автономию – эксперты
Эксперты оценили очередные требования "меджлиса"* создать "крымско-татарскую автономию"
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Цель очередных требований запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"* к Киеву создать "национальную крымско-татарскую автономию" в Крыму – попытка дестабилизировать межнациональную ситуацию на полуострове, но в конечном итоге планы об "автономии" так и останутся на бумаге. Такое мнение высказали опрошенные РИА Новости Крым
эксперты.
Ранее лидер "меджлиса"* Рефат Чубаров, выступая в Загребе на первом парламентском саммите так называемой "Крымской платформы", потребовал закрепить в украинской конституции за Крымом статус "крымско-татарской национально-территориальной автономии" как "формы самоопределения крымско-татарского народа". Высказывания Чубарова вызвали гневную реакцию некоторых украинских неонацистов. Кроме того, по мнению ряда киевский экспертов, "меджлис"* тем самым готовит почву для того, чтобы полуостров " в будущем перешел под контроль Турции".
Два национализма на одном поле не уживутся
Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политолог Наталья Киселева отметила, что меджлисовцы* выполняют отведенную им роль в антирусской политике. По мнению эксперта, в данном случае не следует называть требования об "автономии" давлением на украинские власти, так как сам Киев "играет аналогичную роль, написанную для него известным режиссером – Соединенными Штатами Америки".
"На данном этапе западной русофобии межнациональные вопросы становятся одним из ключевых элементов. Отсюда и так называемые признание Курильских островов японской территорией, и признание Чеченской республики оккупированной территорией. В списке российских регионов, где будет разыгрываться национальная карта, находится и Крым", – считает Киселева.
В то же время, по ее словам, в этой ситуации интересы "меджлиса"* напрямую сталкиваются с интересами украинских нацистов. Конфликт между ними неизбежен, уверена политолог, поскольку "два национализма на одном поле не уживутся".
"Этот конфликт существует давно, только в разных форматах. Не исключено, что формат словесных баталий может переходить в реальные баталии. Если, конечно, такой сценарий будет расписан за океаном. В украинском парламенте дискуссия о национальной автономии на территории неподконтрольного Киеву Крыма звучала не раз. И каждый раз украинские националисты выступали категорически против создания любых автономий", – уточнила руководитель крымского филиала ФоРГО.
Говоря об интересе Турции в этом вопросе, Киселева отметила, что в турецких политических кругах существуют заинтересованные в создании на территории Крыма автономии и именно в составе Украины, хотя бы уже потому, что "Крымская автономия в составе слабой Украины для Анкары выгоднее, чем Крым в составе сильной России".
"Но любые мифические планы в отношении Крыма, озвученные кем-либо с трибуны очередной "Крымской платформы", останутся на бумаге. Поговорить-то они поговорили, даже о "военном способе" возвращения полуострова, но даже в резолюции его не отразили, хотя хором "пели" о финансовой и военной поддержке Киева в его антироссийской и антирусской политике", - подытожила аналитик.
Крымско-татарский блеф Анкары
Крымско-татарский общественно-политический деятель Заур Смирнов уверен, что тема национальной автономии – это "один из элементов дешевого популизма, с помощью которого Киев тщетно пытается втянуть крымских татар в политические авантюры".
"Реальное отношение к крымским татарам Украина ярко демонстрировала на протяжении почти 25 лет своим пренебрежением и нежеланием решать проблемы крымских татар, только лишь сталкивая их с крымчанами и создавая искусственную напряженность на полуострове. Сегодняшние заявления о так называемой "автономии" – это также стремление дестабилизировать ситуацию в Крыму, противопоставляя крымских татар другим народам", - считает он.
Что касается Анкары, она, по мнению Смирнова, используя крымско-татарский фактор, "пытается изобразить наличие своего влияния на ситуацию в Крыму".
"Это абсолютный блеф, никакого влияния на крымских татар в Крыму Турция не имеет. Более того, чем сильнее Турция заигрывает с "меджлисом"*, тем дальше она становится от интересов крымских татар, которые неразрывно связаны с российским Крымом", - отметил общественник.
В свою очередь, оценивая перспективы обострения конфликта между крымско-татарскими и украинскими националистами, Смирнов считает такой сценарий маловероятным.
"Нужно понимать, что у украинских неонацистов и у меджлисовцев* общие хозяева, которые сидят в госдепе США, поэтому их словесные перепалки четко срежиссированны и контролируются. Поэтому за пределы словесных перепалок это не перейдет", - пояснил эксперт.
* запрещенная в России экстремистская организация