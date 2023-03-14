https://crimea.ria.ru/20230314/v-turtsii-otsenili-veroyatnost-silovogo-zakhvata-kryma-1127518343.html

В Турции оценили вероятность силового захвата Крыма

В Турции оценили вероятность силового захвата Крыма - РИА Новости Крым, 14.03.2023

В Турции оценили вероятность силового захвата Крыма

Украина не сможет силой захватить Крым, и это понимают как в Киеве, так и на Западе. Об этом в комментарии РИА Новости заявил председатель Ассоциации друзей... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T09:34

2023-03-14T09:34

2023-03-14T09:59

крым

политика

украина

сша

турция

нато

в мире

унвер сель

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Украина не сможет силой захватить Крым, и это понимают как в Киеве, так и на Западе. Об этом в комментарии РИА Новости заявил председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель.Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма. Для этой цели, по его словам, наступательные подразделения "разного рода и характера" формируют и обучают не только на Украине, но и в других странах.По его мнению, "Украина и Запад недостаточно сильны, чтобы воевать на два фронта"."Угрозы Крыму следует рассматривать скорее как пропагандистские", - считает Сель.Европа хочет окончания вооруженного конфликта на Украине, уверен он, потому как страны уже понесли слишком большие потери."Они поняли, что понесли большие потери в результате агрессивной политики НАТО, что США таким образом стремятся ослабить страны Европы, используя их для конфликта на Украине", - подчеркнул Сель.Представители киевского режима все чаще заявляют о подготовке возврата Украине новых регионов России и Крыма силовым путем. О контрнаступлении ВСУ весной ранее заявлял также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он также пообещал скорый парад украинских танков на Красной площади.В интервью РИА Новости Крым глава республики Сергей Аксенов ранее заявил, что основные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены, полуострову ничего не угрожает. Что касается фортификационных укреплений на севере Крыма, по словам главы РК, при их строительстве применяются нестандартные подходы и решения, с учетом опыта боевых действий в ходе специальной военной операции.Аксенов подчеркнул, что Крым "готов к любым вызовам", и призвал россиян не слушать заявления украинских политиков по поводу полуострова, назвав их "обыкновенным пиаром".Читайте также на РИА Новости Крым:"Подоляку гиперзвуковой привет": в ГД ответили на угрозы Киева КрымуПопытка военного захвата Крыма уничтожит саму Украину – военный экспертУкраина хочет взять Крым "измором"

https://crimea.ria.ru/20230310/deystvuem-nestandartno-aksenov-o-fortifikatsionnykh-ukrepleniyakh-v-krymu-1127442175.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, политика, украина, сша, турция, нато, в мире, унвер сель, безопасность республики крым и севастополя