Рейтинг@Mail.ru
В Турции оценили вероятность силового захвата Крыма - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230314/v-turtsii-otsenili-veroyatnost-silovogo-zakhvata-kryma-1127518343.html
В Турции оценили вероятность силового захвата Крыма
В Турции оценили вероятность силового захвата Крыма - РИА Новости Крым, 14.03.2023
В Турции оценили вероятность силового захвата Крыма
Украина не сможет силой захватить Крым, и это понимают как в Киеве, так и на Западе. Об этом в комментарии РИА Новости заявил председатель Ассоциации друзей... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T09:34
2023-03-14T09:59
крым
политика
украина
сша
турция
нато
в мире
унвер сель
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111847/64/1118476468_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_cb68ed3142047057306d86d5bc656a1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Украина не сможет силой захватить Крым, и это понимают как в Киеве, так и на Западе. Об этом в комментарии РИА Новости заявил председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель.Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма. Для этой цели, по его словам, наступательные подразделения "разного рода и характера" формируют и обучают не только на Украине, но и в других странах.По его мнению, "Украина и Запад недостаточно сильны, чтобы воевать на два фронта"."Угрозы Крыму следует рассматривать скорее как пропагандистские", - считает Сель.Европа хочет окончания вооруженного конфликта на Украине, уверен он, потому как страны уже понесли слишком большие потери."Они поняли, что понесли большие потери в результате агрессивной политики НАТО, что США таким образом стремятся ослабить страны Европы, используя их для конфликта на Украине", - подчеркнул Сель.Представители киевского режима все чаще заявляют о подготовке возврата Украине новых регионов России и Крыма силовым путем. О контрнаступлении ВСУ весной ранее заявлял также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он также пообещал скорый парад украинских танков на Красной площади.В интервью РИА Новости Крым глава республики Сергей Аксенов ранее заявил, что основные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены, полуострову ничего не угрожает. Что касается фортификационных укреплений на севере Крыма, по словам главы РК, при их строительстве применяются нестандартные подходы и решения, с учетом опыта боевых действий в ходе специальной военной операции.Аксенов подчеркнул, что Крым "готов к любым вызовам", и призвал россиян не слушать заявления украинских политиков по поводу полуострова, назвав их "обыкновенным пиаром".Читайте также на РИА Новости Крым:"Подоляку гиперзвуковой привет": в ГД ответили на угрозы Киева КрымуПопытка военного захвата Крыма уничтожит саму Украину – военный экспертУкраина хочет взять Крым "измором"
https://crimea.ria.ru/20230310/deystvuem-nestandartno-aksenov-o-fortifikatsionnykh-ukrepleniyakh-v-krymu-1127442175.html
крым
украина
сша
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111847/64/1118476468_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_adc426805fd8f72ae3f93cf8420f22c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, политика, украина, сша, турция, нато, в мире, унвер сель, безопасность республики крым и севастополя
В Турции оценили вероятность силового захвата Крыма

Турецкий общественник Сель: захватить Крым силой не удастся и Запад это понимает

09:34 14.03.2023 (обновлено: 09:59 14.03.2023)
 
© Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РККрым. Граница с Украиной
Крым. Граница с Украиной
© Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Украина не сможет силой захватить Крым, и это понимают как в Киеве, так и на Западе. Об этом в комментарии РИА Новости заявил председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель.
Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма. Для этой цели, по его словам, наступательные подразделения "разного рода и характера" формируют и обучают не только на Украине, но и в других странах.
"Вернуть Крым насильно в состав Украины невозможно. На самом деле об этом знают и Украина, и Запад. Не увенчались успехом предпринятые ими атаки по захвату даже областей на востоке Украины, которые сейчас входят в состав Российской Федерации. Таким путем им невозможно захватить Крым", - отметил общественник.
По его мнению, "Украина и Запад недостаточно сильны, чтобы воевать на два фронта".
"Угрозы Крыму следует рассматривать скорее как пропагандистские", - считает Сель.
Европа хочет окончания вооруженного конфликта на Украине, уверен он, потому как страны уже понесли слишком большие потери.
"Они поняли, что понесли большие потери в результате агрессивной политики НАТО, что США таким образом стремятся ослабить страны Европы, используя их для конфликта на Украине", - подчеркнул Сель.
Противотанковые и противопехотные заграждения укрепрайона. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
10 марта, 08:00Эксклюзивы РИА Новости Крым
Действуем нестандартно: Аксенов о фортификационных укреплениях в Крыму
Представители киевского режима все чаще заявляют о подготовке возврата Украине новых регионов России и Крыма силовым путем. О контрнаступлении ВСУ весной ранее заявлял также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он также пообещал скорый парад украинских танков на Красной площади.
В интервью РИА Новости Крым глава республики Сергей Аксенов ранее заявил, что основные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены, полуострову ничего не угрожает. Что касается фортификационных укреплений на севере Крыма, по словам главы РК, при их строительстве применяются нестандартные подходы и решения, с учетом опыта боевых действий в ходе специальной военной операции.
Аксенов подчеркнул, что Крым "готов к любым вызовам", и призвал россиян не слушать заявления украинских политиков по поводу полуострова, назвав их "обыкновенным пиаром".
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Подоляку гиперзвуковой привет": в ГД ответили на угрозы Киева Крыму
Попытка военного захвата Крыма уничтожит саму Украину – военный эксперт
Украина хочет взять Крым "измором"
КрымПолитикаУкраинаСШАТурцияНАТОВ миреУнвер СельБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:05Крымский оператор связи заходит в новые регионы России
12:59Украина может устроить военную провокацию в Крыму 18 марта – Аксенов
12:53Заявка на конфронтацию на долгие годы – Лавров о продвижении НАТО в Азии
12:44В Севастополе частная стройка уничтожила античную усадьбу Херсонеса
12:23Национализированные объекты в Крыму начнут продавать в июне - Аксенов
12:15В Кремле заявили о беспрецедентном давлении на Сербию
12:10Россиян стали больше интересовать заповедники
12:03В Новой Каховке совершен теракт: есть пострадавший
11:51Зерновую сделку продлили на 60 дней
11:32На Запорожье ждут туристов: подписаны соглашения с Калугой и Ярославлем
11:21Табачный контрафакт из Крыма: на Херсонщине изъяли 300 тысяч пачек
11:13Студента-мошенника задержали с поличным в Симферополе
11:05Возможна ли третья мировая война из-за кризиса в США – политолог
10:50Крупный пожар на складе в Симферополе потушен – МЧС
10:31Александра Розенбаума экстренно прооперировали - СМИ
10:17Оперативная сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:15Турецкий бизнес хочет торговать с Крымом
10:08В Керченском проливе шторм: как работает паромная переправа
09:34В Турции оценили вероятность силового захвата Крыма
08:41Как крымские аграрии готовят поля под яровые культуры - видео 0:47
Лента новостейМолния