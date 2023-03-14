https://crimea.ria.ru/20230314/v-turtsii-otsenili-veroyatnost-silovogo-zakhvata-kryma-1127518343.html
В Турции оценили вероятность силового захвата Крыма
В Турции оценили вероятность силового захвата Крыма - РИА Новости Крым, 14.03.2023
В Турции оценили вероятность силового захвата Крыма
Украина не сможет силой захватить Крым, и это понимают как в Киеве, так и на Западе. Об этом в комментарии РИА Новости заявил председатель Ассоциации друзей... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T09:34
2023-03-14T09:34
2023-03-14T09:59
крым
политика
украина
сша
турция
нато
в мире
унвер сель
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111847/64/1118476468_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_cb68ed3142047057306d86d5bc656a1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Украина не сможет силой захватить Крым, и это понимают как в Киеве, так и на Западе. Об этом в комментарии РИА Новости заявил председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель.Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма. Для этой цели, по его словам, наступательные подразделения "разного рода и характера" формируют и обучают не только на Украине, но и в других странах.По его мнению, "Украина и Запад недостаточно сильны, чтобы воевать на два фронта"."Угрозы Крыму следует рассматривать скорее как пропагандистские", - считает Сель.Европа хочет окончания вооруженного конфликта на Украине, уверен он, потому как страны уже понесли слишком большие потери."Они поняли, что понесли большие потери в результате агрессивной политики НАТО, что США таким образом стремятся ослабить страны Европы, используя их для конфликта на Украине", - подчеркнул Сель.Представители киевского режима все чаще заявляют о подготовке возврата Украине новых регионов России и Крыма силовым путем. О контрнаступлении ВСУ весной ранее заявлял также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он также пообещал скорый парад украинских танков на Красной площади.В интервью РИА Новости Крым глава республики Сергей Аксенов ранее заявил, что основные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены, полуострову ничего не угрожает. Что касается фортификационных укреплений на севере Крыма, по словам главы РК, при их строительстве применяются нестандартные подходы и решения, с учетом опыта боевых действий в ходе специальной военной операции.Аксенов подчеркнул, что Крым "готов к любым вызовам", и призвал россиян не слушать заявления украинских политиков по поводу полуострова, назвав их "обыкновенным пиаром".Читайте также на РИА Новости Крым:"Подоляку гиперзвуковой привет": в ГД ответили на угрозы Киева КрымуПопытка военного захвата Крыма уничтожит саму Украину – военный экспертУкраина хочет взять Крым "измором"
https://crimea.ria.ru/20230310/deystvuem-nestandartno-aksenov-o-fortifikatsionnykh-ukrepleniyakh-v-krymu-1127442175.html
крым
украина
сша
турция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111847/64/1118476468_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_adc426805fd8f72ae3f93cf8420f22c8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, политика, украина, сша, турция, нато, в мире, унвер сель, безопасность республики крым и севастополя
В Турции оценили вероятность силового захвата Крыма
Турецкий общественник Сель: захватить Крым силой не удастся и Запад это понимает
09:34 14.03.2023 (обновлено: 09:59 14.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Украина не сможет силой захватить Крым, и это понимают как в Киеве, так и на Западе. Об этом в комментарии РИА Новости заявил председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель.
Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма
. Для этой цели, по его словам, наступательные подразделения "разного рода и характера" формируют и обучают не только на Украине, но и в других странах.
"Вернуть Крым насильно в состав Украины невозможно. На самом деле об этом знают и Украина, и Запад. Не увенчались успехом предпринятые ими атаки по захвату даже областей на востоке Украины, которые сейчас входят в состав Российской Федерации. Таким путем им невозможно захватить Крым", - отметил общественник.
По его мнению, "Украина и Запад недостаточно сильны, чтобы воевать на два фронта".
"Угрозы Крыму следует рассматривать скорее как пропагандистские", - считает Сель.
Европа хочет окончания вооруженного конфликта на Украине, уверен он, потому как страны уже понесли слишком большие потери.
"Они поняли, что понесли большие потери в результате агрессивной политики НАТО, что США таким образом стремятся ослабить страны Европы, используя их для конфликта на Украине", - подчеркнул Сель.
Представители киевского режима все чаще заявляют о подготовке возврата Украине новых регионов России и Крыма силовым путем. О контрнаступлении ВСУ весной ранее заявлял также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он также пообещал скорый парад украинских танков на Красной площади.
В интервью РИА Новости Крым
глава республики Сергей Аксенов ранее заявил, что основные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены
, полуострову ничего не угрожает. Что касается фортификационных укреплений на севере Крыма
, по словам главы РК, при их строительстве применяются нестандартные подходы и решения, с учетом опыта боевых действий в ходе специальной военной операции.
Аксенов подчеркнул, что Крым "готов к любым вызовам", и призвал россиян не слушать заявления украинских политиков
по поводу полуострова, назвав их "обыкновенным пиаром".
Читайте также на РИА Новости Крым: