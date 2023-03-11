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"Подоляку гиперзвуковой привет": в ГД ответили на угрозы Киева Крыму - РИА Новости Крым, 11.03.2023
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"Подоляку гиперзвуковой привет": в ГД ответили на угрозы Киева Крыму
"Подоляку гиперзвуковой привет": в ГД ответили на угрозы Киева Крыму - РИА Новости Крым, 11.03.2023
"Подоляку гиперзвуковой привет": в ГД ответили на угрозы Киева Крыму
Чем громче будут звучать угрозы со стороны Украины, тем быстрее киевский режим рухнет. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет,... РИА Новости Крым, 11.03.2023
2023-03-11T12:29
2023-03-11T12:29
эксклюзивы риа новости крым
безопасность республики крым и севастополя
крым
михаил шеремет
государственная дума рф
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Чем громче будут звучать угрозы со стороны Украины, тем быстрее киевский режим рухнет. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя очередное высказывание советника главы офиса Зеленского Подоляка о "горячем сезоне" в Крыму.Накануне Подоляк в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову заявил, что Крым ждет "горячий, очень и очень жаркий и яркий" сезон, при этом Украина "пояснит", что ее надо не то что уважать, а бояться. По словам депутата Госдумы, такого рода заявления кого бы то ни было в украинской верхушке сегодня являются свидетельством того, что успехи российской армии в зоне СВО очевидны."У киевского режима все летит в тартарары, и чем хуже обстановка, тем громче угрозы и подобные заявления. Поэтому, нам надо это воспринимать только как очередные наши успехи", – сказал парламентарий."Громкость" и частоту угроз Киева он назвал также частью информационной пропаганды, ведению которой на довольно высоком уровне киевский режим успел научиться "у заокеанских хозяев"."Они... в этом поднаторели. Поэтому, чем громче будут звучать угрозы со стороны Киева, тем быстрее киевский режим рухнет, в этом нет никаких сомнений", – сказал Шеремет.Он заверил, что в Крыму Подоляка ждет "комфортная камера, и охранники ставят ему прогулы". Но, судя по событиям, "Подоляк даже не успеет покинуть бункерную зону, в которой прячется"."Думаю, не так скоро, как мы хотим, но в ближайшее время господин Подоляк займет достойное место среди своих приспешников в местах не столь отдаленных", – заключил парламентарий.В последнее время представители киевского режима все чаще заявляют о подготовке возврата Украине новых регионов России, а также Крыма, силовым путем. О контрнаступлении ВСУ весной ранее заявлял также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он также пообещал скорый парад украинских танков на Красной площади.В интервью РИА Новости Крым глава республики Сергей Аксенов ранее заявил, что основные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены, полуострову ничего не угрожает. Что касается фортификационных укреплений на севере Крыма, по словам главы РК, при их строительстве применяются нестандартные подходы и решения, с учетом опыта боевых действий в ходе специальной военной операции.Аксенов подчеркнул, что Крым "готов к любым вызовам", и призвал россиян не слушать заявления украинских политиков по поводу полуострова, назвав их "обыкновенным пиаром".Читайте также на сайте РИА Новости Крым:В Крыму жестко ответили Зеленскому на очередной "возврат" полуострова Час замены Зеленского стремительно приближается – политолог Попытка военного захвата Крыма уничтожит саму Украину – военный эксперт
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безопасность республики крым и севастополя, крым, михаил шеремет, государственная дума рф, политика, михаил подоляк, украина, сво, мнения
"Подоляку гиперзвуковой привет": в ГД ответили на угрозы Киева Крыму

Депутат ГД Шеремет: угрозы Киева звучат все громче с ускорением падения киевского режима

12:29 11.03.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Чем громче будут звучать угрозы со стороны Украины, тем быстрее киевский режим рухнет. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя очередное высказывание советника главы офиса Зеленского Подоляка о "горячем сезоне" в Крыму.
Накануне Подоляк в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову заявил, что Крым ждет "горячий, очень и очень жаркий и яркий" сезон, при этом Украина "пояснит", что ее надо не то что уважать, а бояться.

"Мы просто обязаны отреагировать и передать Подоляку гиперзвуковой привет", – заметил Шеремет, комментируя подобное высказывание.

По словам депутата Госдумы, такого рода заявления кого бы то ни было в украинской верхушке сегодня являются свидетельством того, что успехи российской армии в зоне СВО очевидны.
"У киевского режима все летит в тартарары, и чем хуже обстановка, тем громче угрозы и подобные заявления. Поэтому, нам надо это воспринимать только как очередные наши успехи", – сказал парламентарий.
"Громкость" и частоту угроз Киева он назвал также частью информационной пропаганды, ведению которой на довольно высоком уровне киевский режим успел научиться "у заокеанских хозяев".
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"Они... в этом поднаторели. Поэтому, чем громче будут звучать угрозы со стороны Киева, тем быстрее киевский режим рухнет, в этом нет никаких сомнений", – сказал Шеремет.
Он заверил, что в Крыму Подоляка ждет "комфортная камера, и охранники ставят ему прогулы". Но, судя по событиям, "Подоляк даже не успеет покинуть бункерную зону, в которой прячется".
"Думаю, не так скоро, как мы хотим, но в ближайшее время господин Подоляк займет достойное место среди своих приспешников в местах не столь отдаленных", – заключил парламентарий.
В последнее время представители киевского режима все чаще заявляют о подготовке возврата Украине новых регионов России, а также Крыма, силовым путем. О контрнаступлении ВСУ весной ранее заявлял также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он также пообещал скорый парад украинских танков на Красной площади.
В интервью РИА Новости Крым глава республики Сергей Аксенов ранее заявил, что основные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены, полуострову ничего не угрожает. Что касается фортификационных укреплений на севере Крыма, по словам главы РК, при их строительстве применяются нестандартные подходы и решения, с учетом опыта боевых действий в ходе специальной военной операции.
Аксенов подчеркнул, что Крым "готов к любым вызовам", и призвал россиян не слушать заявления украинских политиков по поводу полуострова, назвав их "обыкновенным пиаром".
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Эксклюзивы РИА Новости КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымМихаил ШереметГосударственная Дума РФПолитикаМихаил ПодолякУкраинаСВОМнения
 
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