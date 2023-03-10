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Действуем нестандартно: Аксенов о фортификационных укреплениях в Крыму

Действуем нестандартно: Аксенов о фортификационных укреплениях в Крыму - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Действуем нестандартно: Аксенов о фортификационных укреплениях в Крыму

При строительстве фортификационных укреплений на севере Крыма применяются нестандартные подходы и решения, с учетом опыта боевых действий в ходе специальной... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T08:00

2023-03-10T08:00

2023-03-10T08:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. При строительстве фортификационных укреплений на севере Крыма применяются нестандартные подходы и решения, с учетом опыта боевых действий в ходе специальной военной операции. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым.По словам руководителя региона, строительство сооружений идет, как запланировано, в работах задействовано большое количество специалистов."Береженого Бог бережет. И я всегда выступаю с такой позиции: хочешь мира – готовься к войне. Поэтому лучше пусть мы будем готовы. И крымчане, и вся Россия в этом отношении будут спать спокойно", – заключил глава республики.Ранее Сергей Аксенов заявил, что возведение фортификационных укреплений в Крыму закончат максимум до 15 апреля. Он подчеркнул, что предпринимаемых военными и правоохранителями мер достаточно для обеспечения безопасности Крыма. Оборонительные сооружения необходимы исключительно с целью гарантированной безопасности крымчан.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму строят фортификационные укрепления - АксеновПоход на Крым: в МИД России оценили информацию о контрнаступлении ВСУНаступление ВСУ на Крым: эксперт оценил реальность угрозы для полуострова

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2023

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