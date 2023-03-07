https://crimea.ria.ru/20230307/nastuplenie-vsu-na-krym-ekspert-otsenil-realnost-ugrozy-dlya-poluostrova-1127386715.html

Наступление ВСУ на Крым: эксперт оценил реальность угрозы для полуострова

Наступление ВСУ на Крым: эксперт оценил реальность угрозы для полуострова - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Наступление ВСУ на Крым: эксперт оценил реальность угрозы для полуострова

Захват Крыма является для киевского режима навязчивой идеей, но обещания наступать на полуостров относятся скорее к области виртуальной реальности. Такое мнение РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T12:24

2023-03-07T12:24

2023-03-07T12:31

радио "спутник в крыму"

андрей никифоров

мнения

политика

украина

крым

конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"

новости крыма

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Политолог Никифоров: обещания Киева наступать на Крым – из области виртуальной реальности Политолог Никифоров: обещания Киева наступать на Крым – из области виртуальной реальности audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Захват Крыма является для киевского режима навязчивой идеей, но обещания наступать на полуостров относятся скорее к области виртуальной реальности. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".Цель – набить нам оскомину"Мне иногда кажется, что в планах генштаба ВСУ – это набить нам оскомину многократным повторением одних и тех же или похожих своих намерений <…>. Главное – это поговорить на эту тему. Этих разговоров мы наслушались, наверное, с полгода. Не знаю, насколько серьезно наше командование ко всему этому относится. Наверное, у него есть и другие источники информации, кроме вот этой болтовни, которая несется из разных украинских источников по поводу их наступательных планов", – сказал эксперт.Он выразил надежду, что российские войска "готовы к отражению реальных военных шагов со стороны террористического украинского режима, а не тех фейков, которые время от времени распространяет Киев".Никифоров не сомневается, что киевский режим будет "постоянно виртуально наступать на Крым", поскольку это является для него "навязчивой идеей"."Наступление" и "блокада" КрымаРанее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ заканчивают формирование ударной группировки для наступления в направлении Мариуполя и Бердянска. Главной его целью является рассечь российскую группировку на две части и перерезать сухопутный коридор в Крым.При этом военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник считает, что киевский режим рассматривает вариант блокады полуострова через разрушение Крымского моста. По его словам, цель такого сценария, "физическое истощение и боевой группировки, и вообще всего населения" полуострова. Черник не считает эту миссию "сверхсложной".В то же время украинский полковник констатирует, что без авиации и дальнобойных ракет у ВСУ не получится разрушить Крымский мост.Киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым. В конце февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к захвату полуострова военным путем. До этого глава Нацполиции Игорь Клименко объявил о формировании штурмовых отрядов из силовиков для "похода" на полуостров. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму, но Запад заявляет об отказе предоставить такие вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская "морковка" для украинцев: зачем Киев обещает вернуть полуостровПодрыв моста и блокада Крыма станет для Киева самоубийством – экспертВ Крыму жестко ответили Зеленскому на очередной "возврат" полуострова

https://crimea.ria.ru/20230306/nastuplenie-rossiyskikh-sil-i-razgrom-vsu-pod-donetskom--svodka-minoborony-1127371828.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей никифоров, мнения, политика, украина, крым, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", новости крыма