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Наступление ВСУ на Крым: эксперт оценил реальность угрозы для полуострова
Наступление ВСУ на Крым: эксперт оценил реальность угрозы для полуострова - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Наступление ВСУ на Крым: эксперт оценил реальность угрозы для полуострова
Захват Крыма является для киевского режима навязчивой идеей, но обещания наступать на полуостров относятся скорее к области виртуальной реальности. Такое мнение РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T12:24
2023-03-07T12:24
2023-03-07T12:31
радио "спутник в крыму"
андрей никифоров
мнения
политика
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крым
конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"
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Политолог Никифоров: обещания Киева наступать на Крым – из области виртуальной реальности
Политолог Никифоров: обещания Киева наступать на Крым – из области виртуальной реальности
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Захват Крыма является для киевского режима навязчивой идеей, но обещания наступать на полуостров относятся скорее к области виртуальной реальности. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".Цель – набить нам оскомину"Мне иногда кажется, что в планах генштаба ВСУ – это набить нам оскомину многократным повторением одних и тех же или похожих своих намерений <…>. Главное – это поговорить на эту тему. Этих разговоров мы наслушались, наверное, с полгода. Не знаю, насколько серьезно наше командование ко всему этому относится. Наверное, у него есть и другие источники информации, кроме вот этой болтовни, которая несется из разных украинских источников по поводу их наступательных планов", – сказал эксперт.Он выразил надежду, что российские войска "готовы к отражению реальных военных шагов со стороны террористического украинского режима, а не тех фейков, которые время от времени распространяет Киев".Никифоров не сомневается, что киевский режим будет "постоянно виртуально наступать на Крым", поскольку это является для него "навязчивой идеей"."Наступление" и "блокада" КрымаРанее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ заканчивают формирование ударной группировки для наступления в направлении Мариуполя и Бердянска. Главной его целью является рассечь российскую группировку на две части и перерезать сухопутный коридор в Крым.При этом военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник считает, что киевский режим рассматривает вариант блокады полуострова через разрушение Крымского моста. По его словам, цель такого сценария, "физическое истощение и боевой группировки, и вообще всего населения" полуострова. Черник не считает эту миссию "сверхсложной".В то же время украинский полковник констатирует, что без авиации и дальнобойных ракет у ВСУ не получится разрушить Крымский мост.Киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым. В конце февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к захвату полуострова военным путем. До этого глава Нацполиции Игорь Клименко объявил о формировании штурмовых отрядов из силовиков для "похода" на полуостров. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму, но Запад заявляет об отказе предоставить такие вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская "морковка" для украинцев: зачем Киев обещает вернуть полуостровПодрыв моста и блокада Крыма станет для Киева самоубийством – экспертВ Крыму жестко ответили Зеленскому на очередной "возврат" полуострова
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андрей никифоров, мнения, политика, украина, крым, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", новости крыма
Наступление ВСУ на Крым: эксперт оценил реальность угрозы для полуострова
Политолог Никифоров: обещания Киева наступать на Крым – из области виртуальной реальности
12:24 07.03.2023 (обновлено: 12:31 07.03.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым.
Захват Крыма является для киевского режима навязчивой идеей, но обещания наступать на полуостров относятся скорее к области виртуальной реальности. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
Цель – набить нам оскомину
"Мне иногда кажется, что в планах генштаба ВСУ – это набить нам оскомину многократным повторением одних и тех же или похожих своих намерений <…>. Главное – это поговорить на эту тему. Этих разговоров мы наслушались, наверное, с полгода. Не знаю, насколько серьезно наше командование ко всему этому относится. Наверное, у него есть и другие источники информации, кроме вот этой болтовни, которая несется из разных украинских источников по поводу их наступательных планов", – сказал эксперт.
Он выразил надежду, что российские войска "готовы к отражению реальных военных шагов со стороны террористического украинского режима, а не тех фейков, которые время от времени распространяет Киев".
Никифоров не сомневается, что киевский режим будет "постоянно виртуально наступать на Крым", поскольку это является для него "навязчивой идеей".
"Они просто не могут не наступать на Крым. Если они не могут делать это реально, то они обязательно будут желать это словесно. И чем хуже у них будут дела, тем более решительно они будут словесно на нас "наступать", – заключил политолог.
"Наступление" и "блокада" Крыма
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ заканчивают формирование ударной группировки для наступления в направлении Мариуполя и Бердянска. Главной его целью является рассечь российскую группировку на две части и перерезать сухопутный коридор в Крым.
При этом военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник считает, что киевский режим рассматривает вариант блокады полуострова через разрушение Крымского моста
. По его словам, цель такого сценария, "физическое истощение и боевой группировки, и вообще всего населения" полуострова. Черник не считает эту миссию "сверхсложной".
В то же время украинский полковник констатирует, что без авиации и дальнобойных ракет у ВСУ не получится разрушить Крымский мост.
Киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым. В конце февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к захвату полуострова военным путем. До этого глава Нацполиции Игорь Клименко объявил о формировании штурмовых отрядов из силовиков для "похода" на полуостров. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму, но Запад заявляет об отказе предоставить такие вооружения.
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