Рейтинг@Mail.ru
Украина хочет взять Крым "измором" - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230306/ukraina-khochet-vzyat-krym-izmorom-1127362472.html
Украина хочет взять Крым "измором"
Украина хочет взять Крым "измором" - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Украина хочет взять Крым "измором"
Киев рассматривает вариант блокады полуострова через разрушение Крымского моста. Об этом заявил военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник. РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T09:11
2023-03-06T09:11
украина
крым
россия
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
в мире
поставки западного оружия украине
оружие
американское оружие против крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/07/1126826166_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_b82c48a4f2eccd2432a8fa833b439ddf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Киев рассматривает вариант блокады полуострова через разрушение Крымского моста. Об этом заявил военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник.Украинский полковник считает, что добиться реализации этого плана можно путем уничтожения Крымского моста. Но констатирует, что без авиации и дальнобойных ракет Киев не сможет выполнить такую задачу. Черник считает, что для этого подойдут американские F-16, причем в больших количествах.Киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым. В конце февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к захвату полуострова военным путем. До этого глава Нацполиции Игорь Клименко объявил о формировании штурмовых отрядов из силовиков для "похода" на полуостров. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму, но Запад заявляет об отказе предоставить такие вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская "морковка" для украинцев: зачем Киев обещает вернуть полуостровОперация "прикрытие": для чего Киев анонсирует наступление на КрымКак Украина Крым "возвращала": топ самых ярких угроз Киева
https://crimea.ria.ru/20230203/pushechnoe-myaso-ekspert-oboznachil-rol-shturmovykh-brigad-dlya-zakhvata-kryma-1126762484.html
украина
крым
россия
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/07/1126826166_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_221aee0b084e48da86bfb36708568149.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, крым, россия, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, в мире, поставки западного оружия украине, оружие, американское оружие против крыма, новости
Украина хочет взять Крым "измором"

Полковник ВСУ Черник заявил о желании Киева "истощить" Крым блокадой

09:11 06.03.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Киев рассматривает вариант блокады полуострова через разрушение Крымского моста. Об этом заявил военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник.
"Вопрос времени — физическое истощение и боевой группировки, и вообще всего населения, которое там находится. То есть в военной логике — это не есть такое прям сверхсложное задание", — цитирует Черника РИА Новости.
Украинский полковник считает, что добиться реализации этого плана можно путем уничтожения Крымского моста. Но констатирует, что без авиации и дальнобойных ракет Киев не сможет выполнить такую задачу. Черник считает, что для этого подойдут американские F-16, причем в больших количествах.
Солдаты ВСУ. Архивное фото
3 февраля, 15:13
Пушечное мясо: эксперт обозначил роль штурмовых бригад для захвата Крыма
Киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым. В конце февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к захвату полуострова военным путем. До этого глава Нацполиции Игорь Клименко объявил о формировании штурмовых отрядов из силовиков для "похода" на полуостров. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму, но Запад заявляет об отказе предоставить такие вооружения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымская "морковка" для украинцев: зачем Киев обещает вернуть полуостров
Операция "прикрытие": для чего Киев анонсирует наступление на Крым
Как Украина Крым "возвращала": топ самых ярких угроз Киева
 
УкраинаКрымРоссияКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьВ миреПоставки западного оружия УкраинеОружиеАмериканское оружие против КрымаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:02Коронавирус в Крыму и Севастополе – данные за сутки
09:32Шойгу проверил работу по восстановлению инфраструктуры Донбасса 0:57
09:11Украина хочет взять Крым "измором"
09:07Смертельная опасность: чем грозит неправильный прием антибиотиков
08:43Как покупать в интернете правильно и не нарваться на мошенников
08:13Уплативших долг освободят от пени - Фонд капремонта Крыма
07:44Жванецкий: "В России нужно жить быстро!"
07:24Как теплая зима отразится на урожае зерновых в Крыму
07:11Ракетная атака на Белгородскую область: ранен мужчина
07:01Хроника Крымской весны: 6 марта
00:01Прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 6 марта
20:02Главные новости и заявления дня: 5 марта
19:57В ДТП на Кубани пострадали шесть человек
19:46Полис ОМС и медпомощь: какие законы вступили в силу в новых регионах
19:42Лексус назвал причину удаления канала пранкеров с YouTube
19:20Как навсегда исключить из рациона вредные продукты - советы нутрициолога
19:00YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса
18:52Крымский вирусолог оценил вероятность пандемии птичьего гриппа
18:18Май в разгар марта: прогноз погоды в Крыму на Международный женский день
Лента новостейМолния