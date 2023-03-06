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Украина хочет взять Крым "измором"
Украина хочет взять Крым "измором" - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Украина хочет взять Крым "измором"
Киев рассматривает вариант блокады полуострова через разрушение Крымского моста. Об этом заявил военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник. РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T09:11
2023-03-06T09:11
2023-03-06T09:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Киев рассматривает вариант блокады полуострова через разрушение Крымского моста. Об этом заявил военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник.Украинский полковник считает, что добиться реализации этого плана можно путем уничтожения Крымского моста. Но констатирует, что без авиации и дальнобойных ракет Киев не сможет выполнить такую задачу. Черник считает, что для этого подойдут американские F-16, причем в больших количествах.Киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым. В конце февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к захвату полуострова военным путем. До этого глава Нацполиции Игорь Клименко объявил о формировании штурмовых отрядов из силовиков для "похода" на полуостров. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму, но Запад заявляет об отказе предоставить такие вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская "морковка" для украинцев: зачем Киев обещает вернуть полуостровОперация "прикрытие": для чего Киев анонсирует наступление на КрымКак Украина Крым "возвращала": топ самых ярких угроз Киева
https://crimea.ria.ru/20230203/pushechnoe-myaso-ekspert-oboznachil-rol-shturmovykh-brigad-dlya-zakhvata-kryma-1126762484.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Украина хочет взять Крым "измором"
Полковник ВСУ Черник заявил о желании Киева "истощить" Крым блокадой