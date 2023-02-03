https://crimea.ria.ru/20230203/kak-ukraina-krym-vozvraschala-top-samykh-yarkikh-ugroz-kieva-1126770349.html

Как Украина Крым "возвращала": топ самых ярких угроз Киева

Как Украина Крым "возвращала": топ самых ярких угроз Киева - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Как Украина Крым "возвращала": топ самых ярких угроз Киева

На Украине в очередной раз заговорили о подготовке захвата Крыма. Глава Нацполиции Игорь Клименко в пятницу объявил о формировании штурмовых отрядов из... РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T17:50

2023-02-03T17:50

2023-02-03T18:23

украина

крым

безопасность республики крым и севастополя

владимир зеленский (президент украины)

петр порошенко

политика

всу (вооруженные силы украины)

сво

сбу (служба безопасности украины)

арсен аваков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. На Украине в очередной раз заговорили о подготовке захвата Крыма. Глава Нацполиции Игорь Клименко в пятницу объявил о формировании штурмовых отрядов из силовиков для "похода" на полуостров. За почти девять лет таких заявлений прозвучали десятки, если не сотни. И всегда – по случаю. Любые неудачи в политике или на фронте Киев пытается прикрыть "крымским вопросом". Подборка громких заявлений украинских чиновников о "возвращении" полуострова – в материале РИА Новости Крым.Навязчивые фантазии ЗеленскогоВладимир Зеленский поднимает тему Крыма постоянно, под предлогом "возвращения" требуя от Запада то деньги, то вооружение. Во время последнего саммита так называемой "Крымской платформы" он в очередной раз заговорил о перспективах "реинтеграции" Крыма и намерении "вернуть" полуостров в состав Украины.Оружие для "возвращения" КрымаУкраинский президент Зеленский считает западное оружие главным инструментом для "захвата" Крыма. В обращении к США и странам Европы он заявил о намерении с его помощью "деоккупировать все территории"."Возьмем Крым" на западных танках – генерал ВСУГенерал армии Украины Николай Маломуж анонсировал возможное наступление на Крым через несколько месяцев после получения танков от западных союзников. Он заявил, что после поставки тяжелой техники солдаты сначала научатся ею управлять, а потом сразу возьмут курс на полуостров.Угрозы новых атак от главы ГУР Украины БудановаНачальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, стоящий, по оценкам российских спецслужб, за терактом на Крымском мосту, анонсировал новые удары по территории России. По его словам, у Киева везде есть свои "агенты".Глава ГУР считает, что Киев сможет "вернуть Крым до лета".Разрушить Крымский мост – ПодолякСоветник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина в принципе рассматривает Крымский мост как законную военную цель, которая должна быть уничтожена.Перерезать логистику в Крым – глава СБУВрио председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил о необходимости перерезать логистику на Крымском мосту.Главком ВМС Украины – о конфронтации с Россией за КрымКомандующий боевым флотом Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа еще до спецоперации анонсировал подготовку военно-морских сил "к полномасштабной военной конфронтации" с Россией и потерям во время борьбы за Крым.Вернуть военным путем – АваковДва года назад экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал ВСУ разработать правильный сценарий "возвращения" территорий Крыма и Донбасса силовым путем, а не пытаться решить вопрос дипломатически.По словам Авакова, Украине "крайне необходимо закрепить на государственном уровне стратегию деоккупации и реинтеграции не только Крыма, но и Донецкой и Луганской областей".Первыми в Крым зайдут военные - постпред Зеленского ТашеваТак называемая постпред украинского президента Зеленского по Крыму Тамила Ташева также заявила, что подход Украины к решению "крымского вопроса" изменился после 24 февраля.И выразила мнение, что при реализации любого сценария "возвращения" полуострова под контроль Киева "первыми на его территорию будут заходить украинские военные", а переехавшие в Крым после его воссоединения с РФ россияне будут выдворены.До "возвращения" Крыма год - ПорошенкоЭкс-президент Украины Петр Порошенко также неоднократно высказывался по "крымскому вопросу". В 2021 году он в очередной раз публично высказался, что для возвращения полуострова под контроль Киева понадобится не более года.Год давно прошел, а риторика Киева остается прежней. Меняются разве что лица, поднимающие "крымский вопрос", и поводы, вынуждающие чиновников громкими заявлениями отводить внимание от реальных проблем "незалежной".Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции, которые наша страна успешно преодолевает. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что полуостров является российской территорией и вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://crimea.ria.ru/20230119/oruzhie-ne-pomozhet-aksenov-otvetil-zelenskomu-na-ugrozu-vernut-krym-1126477067.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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