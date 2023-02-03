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Как Украина Крым "возвращала": топ самых ярких угроз Киева - РИА Новости Крым, 03.02.2023
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Как Украина Крым "возвращала": топ самых ярких угроз Киева
Как Украина Крым "возвращала": топ самых ярких угроз Киева - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Как Украина Крым "возвращала": топ самых ярких угроз Киева
На Украине в очередной раз заговорили о подготовке захвата Крыма. Глава Нацполиции Игорь Клименко в пятницу объявил о формировании штурмовых отрядов из... РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T17:50
2023-02-03T18:23
украина
крым
безопасность республики крым и севастополя
владимир зеленский (президент украины)
петр порошенко
политика
всу (вооруженные силы украины)
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сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. На Украине в очередной раз заговорили о подготовке захвата Крыма. Глава Нацполиции Игорь Клименко в пятницу объявил о формировании штурмовых отрядов из силовиков для "похода" на полуостров. За почти девять лет таких заявлений прозвучали десятки, если не сотни. И всегда – по случаю. Любые неудачи в политике или на фронте Киев пытается прикрыть "крымским вопросом". Подборка громких заявлений украинских чиновников о "возвращении" полуострова – в материале РИА Новости Крым.Навязчивые фантазии ЗеленскогоВладимир Зеленский поднимает тему Крыма постоянно, под предлогом "возвращения" требуя от Запада то деньги, то вооружение. Во время последнего саммита так называемой "Крымской платформы" он в очередной раз заговорил о перспективах "реинтеграции" Крыма и намерении "вернуть" полуостров в состав Украины.Оружие для "возвращения" КрымаУкраинский президент Зеленский считает западное оружие главным инструментом для "захвата" Крыма. В обращении к США и странам Европы он заявил о намерении с его помощью "деоккупировать все территории"."Возьмем Крым" на западных танках – генерал ВСУГенерал армии Украины Николай Маломуж анонсировал возможное наступление на Крым через несколько месяцев после получения танков от западных союзников. Он заявил, что после поставки тяжелой техники солдаты сначала научатся ею управлять, а потом сразу возьмут курс на полуостров.Угрозы новых атак от главы ГУР Украины БудановаНачальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, стоящий, по оценкам российских спецслужб, за терактом на Крымском мосту, анонсировал новые удары по территории России. По его словам, у Киева везде есть свои "агенты".Глава ГУР считает, что Киев сможет "вернуть Крым до лета".Разрушить Крымский мост – ПодолякСоветник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина в принципе рассматривает Крымский мост как законную военную цель, которая должна быть уничтожена.Перерезать логистику в Крым – глава СБУВрио председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил о необходимости перерезать логистику на Крымском мосту.Главком ВМС Украины – о конфронтации с Россией за КрымКомандующий боевым флотом Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа еще до спецоперации анонсировал подготовку военно-морских сил "к полномасштабной военной конфронтации" с Россией и потерям во время борьбы за Крым.Вернуть военным путем – АваковДва года назад экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал ВСУ разработать правильный сценарий "возвращения" территорий Крыма и Донбасса силовым путем, а не пытаться решить вопрос дипломатически.По словам Авакова, Украине "крайне необходимо закрепить на государственном уровне стратегию деоккупации и реинтеграции не только Крыма, но и Донецкой и Луганской областей".Первыми в Крым зайдут военные - постпред Зеленского ТашеваТак называемая постпред украинского президента Зеленского по Крыму Тамила Ташева также заявила, что подход Украины к решению "крымского вопроса" изменился после 24 февраля.И выразила мнение, что при реализации любого сценария "возвращения" полуострова под контроль Киева "первыми на его территорию будут заходить украинские военные", а переехавшие в Крым после его воссоединения с РФ россияне будут выдворены.До "возвращения" Крыма год - ПорошенкоЭкс-президент Украины Петр Порошенко также неоднократно высказывался по "крымскому вопросу". В 2021 году он в очередной раз публично высказался, что для возвращения полуострова под контроль Киева понадобится не более года.Год давно прошел, а риторика Киева остается прежней. Меняются разве что лица, поднимающие "крымский вопрос", и поводы, вынуждающие чиновников громкими заявлениями отводить внимание от реальных проблем "незалежной".Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции, которые наша страна успешно преодолевает. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что полуостров является российской территорией и вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://crimea.ria.ru/20230119/oruzhie-ne-pomozhet-aksenov-otvetil-zelenskomu-na-ugrozu-vernut-krym-1126477067.html
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украина, крым, безопасность республики крым и севастополя, владимир зеленский (президент украины), петр порошенко, политика, всу (вооруженные силы украины), сво, сбу (служба безопасности украины), арсен аваков, чп на крымском мосту
Как Украина Крым "возвращала": топ самых ярких угроз Киева

Как Украина Крым "возвращала": топ самых ярких заявлений Киева о "захвате" полуострова

17:50 03.02.2023 (обновлено: 18:23 03.02.2023)
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. На Украине в очередной раз заговорили о подготовке захвата Крыма. Глава Нацполиции Игорь Клименко в пятницу объявил о формировании штурмовых отрядов из силовиков для "похода" на полуостров. За почти девять лет таких заявлений прозвучали десятки, если не сотни. И всегда – по случаю. Любые неудачи в политике или на фронте Киев пытается прикрыть "крымским вопросом". Подборка громких заявлений украинских чиновников о "возвращении" полуострова – в материале РИА Новости Крым.

Навязчивые фантазии Зеленского

Владимир Зеленский поднимает тему Крыма постоянно, под предлогом "возвращения" требуя от Запада то деньги, то вооружение. Во время последнего саммита так называемой "Крымской платформы" он в очередной раз заговорил о перспективах "реинтеграции" Крыма и намерении "вернуть" полуостров в состав Украины.
"Реинтегрировать Крым будет нелегко после этих лет. Но благодаря сотрудничеству мы сможем это обеспечить. Мы изменим ситуацию – полностью. Потому что российский потенциал агрессии будет уничтожен на корню, когда украинский флаг снова будет на своем законном месте – в городах и селах Крыма", - заявил Зеленский.

Оружие для "возвращения" Крыма

Украинский президент Зеленский считает западное оружие главным инструментом для "захвата" Крыма. В обращении к США и странам Европы он заявил о намерении с его помощью "деоккупировать все территории".
"Это наша земля. Наша цель – деоккупировать все наши территории. Крым является нашей землей, Крым – наша территория, это наше море и наши горы. Дайте нам ваше оружие – мы вернем наше", – сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Возьмем Крым" на западных танках – генерал ВСУ

Генерал армии Украины Николай Маломуж анонсировал возможное наступление на Крым через несколько месяцев после получения танков от западных союзников. Он заявил, что после поставки тяжелой техники солдаты сначала научатся ею управлять, а потом сразу возьмут курс на полуостров.
"Это даст возможность, имея танковые кулаки, рассчитать и провести наступление на донецком фронте, и по всему южному коридору, до самого Крыма. Если начнется паника, на ее плечах можно зайти в Крым", - сказал Маломуж.

Угрозы новых атак от главы ГУР Украины Буданова

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, стоящий, по оценкам российских спецслужб, за терактом на Крымском мосту, анонсировал новые удары по территории России. По его словам, у Киева везде есть свои "агенты".
"Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть дроны. Пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, внутри России будут проблемы", - сказал он.
Глава ГУР считает, что Киев сможет "вернуть Крым до лета".

Разрушить Крымский мост – Подоляк

Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина в принципе рассматривает Крымский мост как законную военную цель, которая должна быть уничтожена.
"Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены", — сказал Подоляк.

Перерезать логистику в Крым – глава СБУ

Врио председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил о необходимости перерезать логистику на Крымском мосту.
"Исходя из анализа оперативной обстановки, мы просто обязаны там перерезать логистику врагу", - заявил Малюк.

Главком ВМС Украины – о конфронтации с Россией за Крым

Командующий боевым флотом Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа еще до спецоперации анонсировал подготовку военно-морских сил "к полномасштабной военной конфронтации" с Россией и потерям во время борьбы за Крым.
"Главная база Военно-морских сил Украины — это Севастополь. Мы вернемся… Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения", - говорил он.

Вернуть военным путем – Аваков

Два года назад экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал ВСУ разработать правильный сценарий "возвращения" территорий Крыма и Донбасса силовым путем, а не пытаться решить вопрос дипломатически.
"Странно слышать от некоторых армейских генералов, что Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Тезис о "возвращении исключительно дипломатическим путем", господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия обязана делать свою работу. В частности, иметь наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий", – написал бывший министр в своих соцсетях.
По словам Авакова, Украине "крайне необходимо закрепить на государственном уровне стратегию деоккупации и реинтеграции не только Крыма, но и Донецкой и Луганской областей".

Первыми в Крым зайдут военные - постпред Зеленского Ташева

Так называемая постпред украинского президента Зеленского по Крыму Тамила Ташева также заявила, что подход Украины к решению "крымского вопроса" изменился после 24 февраля.
"Вопрос Крыма после 24 февраля, подходы к возвращению территории изменились. Мы понимаем, что, в любом случае, мы сейчас рассчитываем в первую очередь на наши вооруженные силы, - сказала она.
И выразила мнение, что при реализации любого сценария "возвращения" полуострова под контроль Киева "первыми на его территорию будут заходить украинские военные", а переехавшие в Крым после его воссоединения с РФ россияне будут выдворены.

До "возвращения" Крыма год - Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко также неоднократно высказывался по "крымскому вопросу". В 2021 году он в очередной раз публично высказался, что для возвращения полуострова под контроль Киева понадобится не более года.
"Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернем Крым домой. И вскоре в украинском Крыму коренной крымско-татарский народ будет свободно отмечать Курбан-байрам. В следующем году – в Бахчисарае", – написал Порошенко в своих соцсетях.
Год давно прошел, а риторика Киева остается прежней. Меняются разве что лица, поднимающие "крымский вопрос", и поводы, вынуждающие чиновников громкими заявлениями отводить внимание от реальных проблем "незалежной".
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции, которые наша страна успешно преодолевает. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что полуостров является российской территорией и вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Глава Крыма Сергей Аксенов
19 января, 14:57
Оружие не поможет: Аксенов ответил Зеленскому на угрозу "вернуть" Крым
УкраинаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяВладимир Зеленский (президент Украины)Петр ПорошенкоПолитикаВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОСБУ (Служба безопасности Украины)Арсен АваковЧП на Крымском мосту
 
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