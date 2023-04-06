https://crimea.ria.ru/20230406/kak-ukraina-krym-vozvraschala-top-samykh-yarkikh-ugroz-kieva-1126770349.html

Как Украина Крым "возвращает": мечты и угрозы Киева

Как Украина Крым "возвращает": мечты и угрозы Киева - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Как Украина Крым "возвращает": мечты и угрозы Киева

На Украине в очередной раз заговорили о подготовке к захвату Крыму и его "деоккупации". Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о планах... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T07:55

2023-04-06T07:55

2023-04-06T07:55

украина

крым

безопасность республики крым и севастополя

владимир зеленский (президент украины)

петр порошенко

политика

всу (вооруженные силы украины)

сво

сбу (служба безопасности украины)

арсен аваков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. На Украине в очередной раз заговорили о подготовке к захвату Крыму и его "деоккупации". Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о планах Киева "вернуть" полуостров в ближайшие полгода, "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост". За девять лет таких заявлений прозвучали десятки, если не сотни. И всегда – по случаю. Любые неудачи в политике или на фронте Киев пытается прикрыть "крымским вопросом". Так и сейчас, когда Запад настойчиво толкает Украину к анонсированному контрнаступлению, а украинский президент констатирует его невозможность.Подборка громких заявлений украинских чиновников о "возвращении" полуострова – в материале РИА Новости Крым."Деоккупация" Крыма до зимыУкраина сможет "деоккупировать" Крым за 5-7 месяцев, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. В Киеве считают, что у России якобы "нет достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию", поэтому украинские силы имеют шанс зайти на полуостров уже в ближайшее время.Он заявил, что единственным приемлемым вариантом мирного решения вопроса по полуострову в Киеве считают переход его под контроль Украины. И добавил, что российским силам и россиянам "дадут несколько дней, чтобы уйти с полуострова", после чего Крымский мост будет демонтирован и начнется тотальная украинизация Крыма.Взять Крым силойВладимир Зеленский поднимает тему Крыма постоянно, под предлогом "возвращения" требуя от Запада то деньги, то вооружение. Несколько недель назад он заявил, что украинские военные готовятся к захвату полуострова военным путем."Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, силами, формируем бригады, формируем наступательные подразделения разного рода и характера, отправляем людей на обучение, не только на Украине, вы знаете, но и в другие государства", — сказал он.А во время последнего саммита так называемой "Крымской платформы" он в очередной раз заговорил о перспективах "реинтеграции" Крыма."Реинтегрировать Крым будет нелегко после этих лет. Но благодаря сотрудничеству мы сможем это обеспечить. Мы изменим ситуацию – полностью. Потому что российский потенциал агрессии будет уничтожен на корню, когда украинский флаг снова будет на своем законном месте – в городах и селах Крыма", - сказал Зеленский."Гвардия наступления"Глава МВД Украины Игорь Клименко в марте заявил о создании восьми бригад "Гвардии наступления" и готовности к активным наступательным действиям. По его словам, штурмовые бригады, сформированные из военных, полицейских и пограничников, тренируют для захвата Крыма и Донбасса.По его словам, в составе "Гвардии наступления" - подразделения "Ураган", "Красная калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан", запрещенная в РФ террористическая организация "Азов"*, а также бригада Нацполиции Украины. Однако полицейский чиновник признал, что люди нужны еще и объявил продолжение набора в "штурмовые отряды".Оружие для "возвращения" КрымаУкраинский президент Зеленский считает западное оружие главным инструментом для "захвата" Крыма. В обращении к США и странам Европы он заявил о намерении с его помощью "деоккупировать все территории"."Возьмем Крым" на западных танках – генерал ВСУГенерал армии Украины Николай Маломуж анонсировал возможное наступление на Крым через несколько месяцев после получения танков от западных союзников. Он заявил, что после поставки тяжелой техники солдаты сначала научатся ею управлять, а потом сразу возьмут курс на полуостров.Угрозы новых атак от главы ГУР Украины БудановаНачальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, стоящий, по оценкам российских спецслужб, за терактом на Крымском мосту, анонсировал новые удары по территории России. По его словам, у Киева везде есть свои "агенты".Глава ГУР считает, что Киев сможет "вернуть Крым до лета".Разрушить Крымский мост – ПодолякСоветник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина в принципе рассматривает Крымский мост как законную военную цель, которая должна быть уничтожена.Перерезать логистику в Крым – глава СБУВрио председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил о необходимости перерезать логистику на Крымском мосту."Исходя из анализа оперативной обстановки, мы просто обязаны там перерезать логистику врагу", - заявил Малюк.Главком ВМС Украины – о конфронтации с Россией за КрымКомандующий боевым флотом Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа еще до спецоперации анонсировал подготовку военно-морских сил "к полномасштабной военной конфронтации" с Россией и потерям во время борьбы за Крым.Вернуть военным путем – АваковДва года назад экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал ВСУ разработать правильный сценарий "возвращения" территорий Крыма и Донбасса силовым путем, а не пытаться решить вопрос дипломатически.По словам Авакова, Украине "крайне необходимо закрепить на государственном уровне стратегию деоккупации и реинтеграции не только Крыма, но и Донецкой и Луганской областей".Первыми в Крым зайдут военные - постпред Зеленского ТашеваТак называемая постпред украинского президента Зеленского по Крыму Тамила Ташева также заявила, что подход Украины к решению "крымского вопроса" изменился после 24 февраля.И выразила мнение, что при реализации любого сценария "возвращения" полуострова под контроль Киева "первыми на его территорию будут заходить украинские военные", а переехавшие в Крым после его воссоединения с РФ россияне будут выдворены.До "возвращения" Крыма год - ПорошенкоЭкс-президент Украины Петр Порошенко также неоднократно высказывался по "крымскому вопросу". В 2021 году он в очередной раз публично высказался, что для возвращения полуострова под контроль Киева понадобится не более года.Год давно прошел, а риторика Киева остается прежней. Меняются разве что лица, поднимающие "крымский вопрос", и поводы, вынуждающие чиновников громкими заявлениями отводить внимание от реальных проблем "незалежной".

https://crimea.ria.ru/20230401/chush-i-khotelki-voennye-eksperty-o-gvardii-nastupleniya-na-krym-1127921898.html

https://crimea.ria.ru/20221128/ne-originalno-aksenov-otvetil-zhelayuschim-vernut-krym-1125586117.html

https://crimea.ria.ru/20220717/strasti-po-krymskomu-mostu-na-poluostrove-otsenili-novye-ugrozy-1123871755.html

https://crimea.ria.ru/20230331/proryv-k-azovskomu-moryu-grozit-vsu-katastrofoy--konstantinov-1127893305.html

https://crimea.ria.ru/20230119/oruzhie-ne-pomozhet-aksenov-otvetil-zelenskomu-na-ugrozu-vernut-krym-1126477067.html

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