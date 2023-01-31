https://crimea.ria.ru/20230131/glava-voennoy-razvedki-ukrainy-prigrozil-novymi-atakami-na-rossiyu-1126689283.html
Глава военной разведки Украины пригрозил новыми атаками на Россию
Глава военной разведки Украины пригрозил новыми атаками на Россию - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Глава военной разведки Украины пригрозил новыми атаками на Россию
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о непричастности к теракту на Крымском мосту и атакам на российские... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T15:15
2023-01-31T15:15
2023-01-31T15:15
безопасность республики крым и севастополя
крым
чп на крымском мосту
крымский мост
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украина
кирилл буданов
главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о непричастности к теракту на Крымском мосту и атакам на российские военные аэродромы, но при этом анонсировал новые удары. Об этом сообщает газета Washington Post.По данным издания, "операции на чужой территории технически подпадали под компетенцию Буданова". В интервью он не подтвердил, что его спецслужбы стояли за ударами по российской территории, однако заявил, что у Киева везде есть "свои агенты".Глава ГУР в очередной раз завил о намерении "вернуть Крым до лета". На вопрос журналиста о том, думает ли он, что достигшие полуострова украинские войска могут спровоцировать президента России Владимира Путина на применение ядерного оружия, Буданов ответил отрицательно."Это неправда. И Крым вернется к нам. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году, там все и закончится", - полагает глава ГУР.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.5 декабря Минобороны РФ сообщило, что Украина совершила атаку на российские военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" в Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства. ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте, однако часть обломков упала. В результате происшествия трое российских военнослужащих технического состава погибли, еще четверо получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:В СБУ пригрозили атаковать Крымский мостВетеран ФСО оценил планы Киева атаковать Крымский мостВ Болгарии "открестились" от причастности к теракту на Крымском мосту
https://crimea.ria.ru/20230128/zakhvat-kryma-veteran-fso-raskryl-zamysel-vashingtona-i-kieva-1126626618.html
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безопасность республики крым и севастополя, крым, чп на крымском мосту, крымский мост, россия, украина, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), сво
Глава военной разведки Украины пригрозил новыми атаками на Россию
Глава ГУР Буданов заявил о работающих в России агентах Киева и пригрозил новыми атаками
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым.
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о непричастности к теракту на Крымском мосту и атакам на российские военные аэродромы, но при этом анонсировал новые удары. Об этом сообщает газета Washington Post.
По данным издания, "операции на чужой территории технически подпадали под компетенцию Буданова". В интервью он не подтвердил, что его спецслужбы стояли за ударами по российской территории, однако заявил, что у Киева везде есть "свои агенты".
"Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть дроны. Пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, внутри России будут проблемы", - сказал он.
Глава ГУР в очередной раз завил о намерении "вернуть Крым до лета". На вопрос журналиста о том, думает ли он, что достигшие полуострова украинские войска могут спровоцировать президента России Владимира Путина на применение ядерного оружия, Буданов ответил отрицательно.
"Это неправда. И Крым вернется к нам. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году, там все и закончится", - полагает глава ГУР.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
5 декабря Минобороны РФ сообщило, что Украина совершила атаку на российские военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" в Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства. ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте, однако часть обломков упала. В результате происшествия трое российских военнослужащих технического состава погибли, еще четверо получили ранения.
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