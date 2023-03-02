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Операция "прикрытие": для чего Киев анонсирует наступление на Крым - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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https://crimea.ria.ru/20230302/operatsiya-prikrytie-dlya-chego-kiev-anonsiruet-nastuplenie-na-krym-1127297623.html
Операция "прикрытие": для чего Киев анонсирует наступление на Крым
Операция "прикрытие": для чего Киев анонсирует наступление на Крым - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Операция "прикрытие": для чего Киев анонсирует наступление на Крым
Анонсируемое руководителями киевского режима наступление на Крым – это попытка организовать информационное прикрытие сдачи вооруженными силами Украины... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T18:13
2023-03-02T18:13
крым
радио "спутник в крыму"
украина
безопасность республики крым и севастополя
владимир зеленский (президент украины)
россия
мнения
андрей никифоров
политика
артемовск
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Никифоров: обещания Киева захватить Крым – это прикрытие сдачи Артемовска
Никифоров: обещания Киева захватить Крым – это прикрытие сдачи Артемовска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Анонсируемое руководителями киевского режима наступление на Крым – это попытка организовать информационное прикрытие сдачи вооруженными силами Украины Артемовска. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".Отвлекающий маневр"Ответный шаг (после сдачи Артемовска) уже предпринят, как всегда – в виртуальном пространстве. Украина уже "наступает" на Крым и… часть населения Украины уже уверена в том, что вот-вот Крым падет. Такая массированная атака – это как раз свидетельство того, что запущена информационная операция "прикрытие". Всякий раз они "берут" Крым виртуально, когда у них возникают проблемы на каких-то других участках фронта", - сказал эксперт.По его словам, Киев уже неоднократно подсовывает своему населению этот "отвлекающий маневр", и всякий раз он срабатывает. Скорее всего, так произойдет и в этот раз, считает он.Что касается самого Артемовска, то киевский режим уже подготовил общественное мнение к сдаче города, считает Никифоров. По мнению аналитика, украинскому народу будут внушать, что на самом деле ВСУ "уже выполнили основные задачи по сдерживанию врага на этом рубеже, поэтому удерживать город дальше нет смысла и можно переходить на следующую линию обороны"."По всей видимости, таким будет итог всей этой эпопеи в Артемовске. Посмотрим, как долго будет упираться Зеленский. Пока в сражении с реальностью у него положительный счет, то есть он пока побеждает реальность. Как долго он сможет это делать на данном участке фронта, думаю, покажут ближайшие дни", - заключил политолог.Чем закончатся для ВСУ попытки захватить КрымРанее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к военным шагам по захвату Крыма. Для этой цели, по его словам, наступательные подразделения "разного рода и характера" формируют и обучают не только на Украине, но и в других странах.О подготовке весеннего наступления ВСУ в направлении полуострова также регулярно сообщают западные СМИ со ссылкой на источники в украинском и американском военном командовании.При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представить обстоятельства, при которых Крым "вернется" в состав Украины, невозможно.Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что атака на полуостров 1 марта украинских беспилотников может быть частью подготовки к такому сценарию. Это нападение было успешно отбито: шесть БПЛА сбито российскими средствами противовоздушной обороны, еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).В свою очередь военный эксперт Сергей Горбачев уверен, что Киев не сможет реализовать свои угрозы, и в случае попыток напасть на Крым ВСУ "сломают не только зубы, но и хребет".По его мнению, лидеры киевского режима выдают желаемое за действительное, чтобы и себя поддержать на плаву, и продолжать промывать "уже давно промытые мозги украинцев".Читайте также на РИА Новости Крым:Украинская группировка в Артемовске практически отрезана – офицер ЛНРМассированная атака беспилотников на Крым отбита – МинобороныДенис Пушилин: заявления Зеленского по Крыму – не более чем пиар
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крым, украина, безопасность республики крым и севастополя, владимир зеленский (президент украины), россия, мнения, андрей никифоров, политика, артемовск, сво
Операция "прикрытие": для чего Киев анонсирует наступление на Крым

Эксперт Никифоров: обещания Киева захватить Крым – это прикрытие сдачи Артемовска

18:13 02.03.2023
 
© РИА Новости . Andrey Stanavov / Перейти в фотобанкВерхняя палуба корабля "Орехово-Зуево" на учениях Черноморского флота и ЮВО в Крыму
Верхняя палуба корабля Орехово-Зуево на учениях Черноморского флота и ЮВО в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Анонсируемое руководителями киевского режима наступление на Крым – это попытка организовать информационное прикрытие сдачи вооруженными силами Украины Артемовска. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".
Никифоров: обещания Киева захватить Крым – это прикрытие сдачи Артемовска
18:13

Отвлекающий маневр

"Ответный шаг (после сдачи Артемовска) уже предпринят, как всегда – в виртуальном пространстве. Украина уже "наступает" на Крым и… часть населения Украины уже уверена в том, что вот-вот Крым падет. Такая массированная атака – это как раз свидетельство того, что запущена информационная операция "прикрытие". Всякий раз они "берут" Крым виртуально, когда у них возникают проблемы на каких-то других участках фронта", - сказал эксперт.
По его словам, Киев уже неоднократно подсовывает своему населению этот "отвлекающий маневр", и всякий раз он срабатывает. Скорее всего, так произойдет и в этот раз, считает он.
Что касается самого Артемовска, то киевский режим уже подготовил общественное мнение к сдаче города, считает Никифоров. По мнению аналитика, украинскому народу будут внушать, что на самом деле ВСУ "уже выполнили основные задачи по сдерживанию врага на этом рубеже, поэтому удерживать город дальше нет смысла и можно переходить на следующую линию обороны".
"По всей видимости, таким будет итог всей этой эпопеи в Артемовске. Посмотрим, как долго будет упираться Зеленский. Пока в сражении с реальностью у него положительный счет, то есть он пока побеждает реальность. Как долго он сможет это делать на данном участке фронта, думаю, покажут ближайшие дни", - заключил политолог.
Беспилотный разведывательный аппарат - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Вчера, 18:41Эксклюзивы РИА Новости Крым
С чем связана атака беспилотников на Крым – военный эксперт

Чем закончатся для ВСУ попытки захватить Крым

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к военным шагам по захвату Крыма. Для этой цели, по его словам, наступательные подразделения "разного рода и характера" формируют и обучают не только на Украине, но и в других странах.
О подготовке весеннего наступления ВСУ в направлении полуострова также регулярно сообщают западные СМИ со ссылкой на источники в украинском и американском военном командовании.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представить обстоятельства, при которых Крым "вернется" в состав Украины, невозможно.
Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что атака на полуостров 1 марта украинских беспилотников может быть частью подготовки к такому сценарию. Это нападение было успешно отбито: шесть БПЛА сбито российскими средствами противовоздушной обороны, еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
В свою очередь военный эксперт Сергей Горбачев уверен, что Киев не сможет реализовать свои угрозы, и в случае попыток напасть на Крым ВСУ "сломают не только зубы, но и хребет".
По его мнению, лидеры киевского режима выдают желаемое за действительное, чтобы и себя поддержать на плаву, и продолжать промывать "уже давно промытые мозги украинцев".
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Радио "Спутник в Крыму"КрымУкраинаБезопасность Республики Крым и СевастополяВладимир Зеленский (президент Украины)РоссияМненияАндрей НикифоровПолитикаАртемовскСВО
 
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