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Песков: "возвращение" Крыма Украине невозможно - РИА Новости Крым, 27.02.2023
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Песков: "возвращение" Крыма Украине невозможно
Песков: "возвращение" Крыма Украине невозможно - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Песков: "возвращение" Крыма Украине невозможно
Представить обстоятельства, при которых Крым "вернется" в Украину, невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с... РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T14:06
2023-02-27T14:06
дмитрий песков
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
ольга ковитиди
сергей аксенов
крым
украина
безопасность республики крым и севастополя
сша
политика
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Представить обстоятельства, при которых Крым "вернется" в Украину, невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с журналистами. Президент США Джо Байден ранее заявил, что Штаты оставляют Украине самой решать, на чем заканчивать конфликт с Россией. Он допустил, что сразу вернуть Крым не удастся. На прошлое заявление Байдена о направлении Украине батальона американских танков сенатор Российской Федерации от крымского региона Ольга Ковитиди заявила, что попытка Украины захватить полуостров военным путем с помощью американского оружия станет "смертельной ошибкой Белого дома". Также ранее сенатор отреагировала на очередное заявление президента Украины Зеленского о планах по "возврату" Крыма. Она считает, Зеленский отлично понимает законность российского выбора крымчан и утопичность идеи о захвате полуострова, а его западные хозяева должны осознать еще и крайнюю опасность этой идеи для всего коллективного Запада. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, очередное заявление Зеленского о подготовке Украины к военному захвату Крыма – "пиар, за счет которого можно получить еще больше денег, власти, оружия и личной известности".По мнению экспетров, опрошенных РИА Новости Крым, подобные высказывания – пустышка, не подкрепленная фактами. У самой Украины на это нет средств, а Западу победа Киева не нужна. Итогом может стать уничтожение самой "Незалежной".Читайте также на РИА Новости Крым: Глава ДНР Пушилин: заявления Зеленского по Крыму – не более чем пиар Поход на Крым: в МИД России оценили информацию о контрнаступлении ВСУ Почему Запад не поставит Украине самолеты для атак на Россию
https://crimea.ria.ru/20230227/v-belom-dome-otvetili-na-vopros-o-buduschem-kryma-1127213834.html
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дмитрий песков, джозеф байден, президент сша (joseph biden), ольга ковитиди, сергей аксенов, крым, украина, безопасность республики крым и севастополя, сша, политика, владимир зеленский (президент украины), россия
Песков: "возвращение" Крыма Украине невозможно

В Кремле не представляют причин для перехода Крыма в украинскую юрисдикцию

14:06 27.02.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Представить обстоятельства, при которых Крым "вернется" в Украину, невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с журналистами.
Президент США Джо Байден ранее заявил, что Штаты оставляют Украине самой решать, на чем заканчивать конфликт с Россией. Он допустил, что сразу вернуть Крым не удастся.
Песков на вопрос журналиста о том, могут ли представить в Кремле обстоятельства, при которых возможно возвращение Крыма Украине, ответил: "Нет, не могут. Это (Крым - ред.) неотъемлемая часть Российской Федерации".
На прошлое заявление Байдена о направлении Украине батальона американских танков сенатор Российской Федерации от крымского региона Ольга Ковитиди заявила, что попытка Украины захватить полуостров военным путем с помощью американского оружия станет "смертельной ошибкой Белого дома".
Белый дом в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
09:12
В Белом доме ответили на вопрос о будущем Крыма
Также ранее сенатор отреагировала на очередное заявление президента Украины Зеленского о планах по "возврату" Крыма. Она считает, Зеленский отлично понимает законность российского выбора крымчан и утопичность идеи о захвате полуострова, а его западные хозяева должны осознать еще и крайнюю опасность этой идеи для всего коллективного Запада.
Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, очередное заявление Зеленского о подготовке Украины к военному захвату Крыма – "пиар, за счет которого можно получить еще больше денег, власти, оружия и личной известности".
По мнению экспетров, опрошенных РИА Новости Крым, подобные высказывания – пустышка, не подкрепленная фактами. У самой Украины на это нет средств, а Западу победа Киева не нужна. Итогом может стать уничтожение самой "Незалежной".
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