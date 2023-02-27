https://crimea.ria.ru/20230227/peskov-vozvraschenie-kryma-ukraine-nevozmozhno-1127230100.html

Песков: "возвращение" Крыма Украине невозможно

Песков: "возвращение" Крыма Украине невозможно - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Песков: "возвращение" Крыма Украине невозможно

Представить обстоятельства, при которых Крым "вернется" в Украину, невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с... РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T14:06

2023-02-27T14:06

2023-02-27T14:06

дмитрий песков

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

ольга ковитиди

сергей аксенов

крым

украина

безопасность республики крым и севастополя

сша

политика

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Представить обстоятельства, при которых Крым "вернется" в Украину, невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с журналистами. Президент США Джо Байден ранее заявил, что Штаты оставляют Украине самой решать, на чем заканчивать конфликт с Россией. Он допустил, что сразу вернуть Крым не удастся. На прошлое заявление Байдена о направлении Украине батальона американских танков сенатор Российской Федерации от крымского региона Ольга Ковитиди заявила, что попытка Украины захватить полуостров военным путем с помощью американского оружия станет "смертельной ошибкой Белого дома". Также ранее сенатор отреагировала на очередное заявление президента Украины Зеленского о планах по "возврату" Крыма. Она считает, Зеленский отлично понимает законность российского выбора крымчан и утопичность идеи о захвате полуострова, а его западные хозяева должны осознать еще и крайнюю опасность этой идеи для всего коллективного Запада. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, очередное заявление Зеленского о подготовке Украины к военному захвату Крыма – "пиар, за счет которого можно получить еще больше денег, власти, оружия и личной известности".По мнению экспетров, опрошенных РИА Новости Крым, подобные высказывания – пустышка, не подкрепленная фактами. У самой Украины на это нет средств, а Западу победа Киева не нужна. Итогом может стать уничтожение самой "Незалежной".Читайте также на РИА Новости Крым: Глава ДНР Пушилин: заявления Зеленского по Крыму – не более чем пиар Поход на Крым: в МИД России оценили информацию о контрнаступлении ВСУ Почему Запад не поставит Украине самолеты для атак на Россию

https://crimea.ria.ru/20230227/v-belom-dome-otvetili-na-vopros-o-buduschem-kryma-1127213834.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, джозеф байден, президент сша (joseph biden), ольга ковитиди, сергей аксенов, крым, украина, безопасность республики крым и севастополя, сша, политика, владимир зеленский (президент украины), россия