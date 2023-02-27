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Сломают зубы и хребет: военный эксперт о плане Зеленского захватить Крым

Сломают зубы и хребет: военный эксперт о плане Зеленского захватить Крым - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Сломают зубы и хребет: военный эксперт о плане Зеленского захватить Крым

Президент Украины Владимир Зеленский выдает желаемое за действительное, заявляя о намерении силой захватить Крым. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T16:16

2023-02-27T16:16

2023-02-27T16:16

радио "спутник в крыму"

мнения

крым

безопасность республики крым и севастополя

сергей горбачев

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сво

владимир зеленский (президент украины)

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Военный эксперт Горбачев считает нереализуемой угрозу Зеленского захватить Крым Военный эксперт Горбачев считает нереализуемой угрозу Зеленского захватить Крым audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский выдает желаемое за действительное, заявляя о намерении силой захватить Крым. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный и политический эксперт, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.Ранее Зеленский заявил, что к захвату Крыма военным путем Киев готов морально, а теперь готовится "технически" – "оружием и силами". Для этой цели, по его словам, наступательные подразделения "разного рода и характера" формируют и обучают не только на Украине, но и в других странах.Постоянно раздающиеся из Киева угрозы захватить Крым эксперт назвал "дежурными" и сравнил их со сводками гидрометцентра о текущей погоде. По его мнению, акцентировать внимание следует не на подобных заявлениях киевских чиновников, а на словах президента России и министра обороны.При этом Горбачев не исключил, что ВСУ могут попытаться нанести удар по целям в Крыму дальнобойными ракетами и снарядами для американских РСЗО HIMARS и MLRS, если это вооружение Запад передаст Киеву. Но российским военным есть, что противопоставить таким атакам, подчеркнул он."С любыми ракетами можно бороться, дальнобойные они или с радиусом действия в десятки километров. Все они сбиваемы. Конечно, стопроцентной гарантии никто дать не может, но мы подготовлены к тому, чтобы решать эту задачу. Силы для отражения таких атак у нас есть", – подытожил военный эксперт.Ранее очередное заявление президента Украины Зеленского о планах по "возврату" Крыма прокомментировала сенатор Российской Федерации от крымского региона Ольга Ковитиди. По ее мнению, Зеленский отлично понимает законность российского выбора крымчан и утопичность идеи о захвате полуострова, а его западные хозяева должны осознать еще и крайнюю опасность этой идеи для всего коллективного Запада. В случае попыток атаковать полуостров ответный удар будет жестким, заявила Ковитиди.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка военного захвата Крыма уничтожит саму Украину – военный экспертВ Крыму жестко ответили Зеленскому на очередной "возврат" полуостроваПоход на Крым: в МИД России оценили информацию о контрнаступлении ВСУ

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мнения, крым, безопасность республики крым и севастополя, сергей горбачев, украина, сво, владимир зеленский (президент украины), новости