Сломают зубы и хребет: военный эксперт о плане Зеленского захватить Крым
Военный эксперт Горбачев считает нереализуемой угрозу Зеленского захватить Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский выдает желаемое за действительное, заявляя о намерении силой захватить Крым. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный и политический эксперт, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.
Ранее Зеленский заявил, что к захвату Крыма военным путем Киев готов морально, а теперь готовится "технически" – "оружием и силами". Для этой цели, по его словам, наступательные подразделения "разного рода и характера" формируют и обучают не только на Украине, но и в других странах.
"Реализовать эти угрозы абсолютно невозможно. Думаю, крымчане знают, какая работа проведена не только для того, чтобы у тех, кто каким-то образом покусится на нашу благословенную землю, зубы сломались, но и хребет надломился. Они (лидеры киевского режима – ред.) выдают желаемое за действительное, чтобы и себя поддержать на плаву, и каким-то образом продолжать промывать уже давно промытые мозги украинцев", – убежден Горбачев.
Постоянно раздающиеся из Киева угрозы захватить Крым эксперт назвал "дежурными" и сравнил их со сводками гидрометцентра о текущей погоде. По его мнению, акцентировать внимание следует не на подобных заявлениях киевских чиновников, а на словах президента России и министра обороны.
При этом Горбачев не исключил, что ВСУ могут попытаться нанести удар по целям в Крыму дальнобойными ракетами и снарядами для американских РСЗО HIMARS и MLRS, если это вооружение Запад передаст Киеву. Но российским военным есть, что противопоставить таким атакам, подчеркнул он.
"С любыми ракетами можно бороться, дальнобойные они или с радиусом действия в десятки километров. Все они сбиваемы. Конечно, стопроцентной гарантии никто дать не может, но мы подготовлены к тому, чтобы решать эту задачу. Силы для отражения таких атак у нас есть", – подытожил военный эксперт.
Ранее очередное заявление президента Украины Зеленского о планах по "возврату" Крыма прокомментировала сенатор Российской Федерации от крымского региона Ольга Ковитиди. По ее мнению, Зеленский отлично понимает законность российского выбора крымчан и утопичность идеи о захвате полуострова, а его западные хозяева должны осознать еще и крайнюю опасность этой идеи для всего коллективного Запада. В случае попыток атаковать полуостров ответный удар будет жестким, заявила Ковитиди.
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