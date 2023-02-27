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Сломают зубы и хребет: военный эксперт о плане Зеленского захватить Крым - РИА Новости Крым, 27.02.2023
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Сломают зубы и хребет: военный эксперт о плане Зеленского захватить Крым
Сломают зубы и хребет: военный эксперт о плане Зеленского захватить Крым - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Сломают зубы и хребет: военный эксперт о плане Зеленского захватить Крым
Президент Украины Владимир Зеленский выдает желаемое за действительное, заявляя о намерении силой захватить Крым. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T16:16
2023-02-27T16:16
радио "спутник в крыму"
мнения
крым
безопасность республики крым и севастополя
сергей горбачев
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сво
владимир зеленский (президент украины)
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Военный эксперт Горбачев считает нереализуемой угрозу Зеленского захватить Крым
Военный эксперт Горбачев считает нереализуемой угрозу Зеленского захватить Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский выдает желаемое за действительное, заявляя о намерении силой захватить Крым. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный и политический эксперт, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.Ранее Зеленский заявил, что к захвату Крыма военным путем Киев готов морально, а теперь готовится "технически" – "оружием и силами". Для этой цели, по его словам, наступательные подразделения "разного рода и характера" формируют и обучают не только на Украине, но и в других странах.Постоянно раздающиеся из Киева угрозы захватить Крым эксперт назвал "дежурными" и сравнил их со сводками гидрометцентра о текущей погоде. По его мнению, акцентировать внимание следует не на подобных заявлениях киевских чиновников, а на словах президента России и министра обороны.При этом Горбачев не исключил, что ВСУ могут попытаться нанести удар по целям в Крыму дальнобойными ракетами и снарядами для американских РСЗО HIMARS и MLRS, если это вооружение Запад передаст Киеву. Но российским военным есть, что противопоставить таким атакам, подчеркнул он."С любыми ракетами можно бороться, дальнобойные они или с радиусом действия в десятки километров. Все они сбиваемы. Конечно, стопроцентной гарантии никто дать не может, но мы подготовлены к тому, чтобы решать эту задачу. Силы для отражения таких атак у нас есть", – подытожил военный эксперт.Ранее очередное заявление президента Украины Зеленского о планах по "возврату" Крыма прокомментировала сенатор Российской Федерации от крымского региона Ольга Ковитиди. По ее мнению, Зеленский отлично понимает законность российского выбора крымчан и утопичность идеи о захвате полуострова, а его западные хозяева должны осознать еще и крайнюю опасность этой идеи для всего коллективного Запада. В случае попыток атаковать полуостров ответный удар будет жестким, заявила Ковитиди.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка военного захвата Крыма уничтожит саму Украину – военный экспертВ Крыму жестко ответили Зеленскому на очередной "возврат" полуостроваПоход на Крым: в МИД России оценили информацию о контрнаступлении ВСУ
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мнения, крым, безопасность республики крым и севастополя, сергей горбачев, украина, сво, владимир зеленский (президент украины), новости
Сломают зубы и хребет: военный эксперт о плане Зеленского захватить Крым

Военный эксперт Горбачев считает нереализуемой угрозу Зеленского захватить Крым

16:16 27.02.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский выдает желаемое за действительное, заявляя о намерении силой захватить Крым. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный и политический эксперт, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.
Военный эксперт Горбачев считает нереализуемой угрозу Зеленского захватить Крым
16:16
Ранее Зеленский заявил, что к захвату Крыма военным путем Киев готов морально, а теперь готовится "технически" – "оружием и силами". Для этой цели, по его словам, наступательные подразделения "разного рода и характера" формируют и обучают не только на Украине, но и в других странах.
"Реализовать эти угрозы абсолютно невозможно. Думаю, крымчане знают, какая работа проведена не только для того, чтобы у тех, кто каким-то образом покусится на нашу благословенную землю, зубы сломались, но и хребет надломился. Они (лидеры киевского режима – ред.) выдают желаемое за действительное, чтобы и себя поддержать на плаву, и каким-то образом продолжать промывать уже давно промытые мозги украинцев", – убежден Горбачев.
Постоянно раздающиеся из Киева угрозы захватить Крым эксперт назвал "дежурными" и сравнил их со сводками гидрометцентра о текущей погоде. По его мнению, акцентировать внимание следует не на подобных заявлениях киевских чиновников, а на словах президента России и министра обороны.
При этом Горбачев не исключил, что ВСУ могут попытаться нанести удар по целям в Крыму дальнобойными ракетами и снарядами для американских РСЗО HIMARS и MLRS, если это вооружение Запад передаст Киеву. Но российским военным есть, что противопоставить таким атакам, подчеркнул он.
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"С любыми ракетами можно бороться, дальнобойные они или с радиусом действия в десятки километров. Все они сбиваемы. Конечно, стопроцентной гарантии никто дать не может, но мы подготовлены к тому, чтобы решать эту задачу. Силы для отражения таких атак у нас есть", – подытожил военный эксперт.
Ранее очередное заявление президента Украины Зеленского о планах по "возврату" Крыма прокомментировала сенатор Российской Федерации от крымского региона Ольга Ковитиди. По ее мнению, Зеленский отлично понимает законность российского выбора крымчан и утопичность идеи о захвате полуострова, а его западные хозяева должны осознать еще и крайнюю опасность этой идеи для всего коллективного Запада. В случае попыток атаковать полуостров ответный удар будет жестким, заявила Ковитиди.
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Радио "Спутник в Крыму"МненияКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяСергей ГорбачевУкраинаСВОВладимир Зеленский (президент Украины)Новости
 
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Заголовок открываемого материала
16:16Сломают зубы и хребет: военный эксперт о плане Зеленского захватить Крым
15:35Крымские спасатели эвакуировали двоих детей в горах над Ялтой
15:22ВСУ за сутки потеряли более 600 военных и три склада боеприпасов
15:12Армия России уничтожила центр радиоэлектронной разведки под Киевом
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13:10Денис Пушилин: заявления Зеленского по Крыму – не более чем пиар
13:08Новые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены дома
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