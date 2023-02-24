https://crimea.ria.ru/20230224/zelenskiy-ukraina-gotovitsya-k-zakhvatu-kryma-voennym-putem-1127187997.html

Зеленский: Украина готовится к захвату Крыма военным путем

Зеленский: Украина готовится к захвату Крыма военным путем - РИА Новости Крым, 24.02.2023

Зеленский: Украина готовится к захвату Крыма военным путем

Украинское военные готовятся к захвату Крыма военным путем. Об этом в ходе конференции заявил президент Украины Владимир Зелинский. РИА Новости Крым, 24.02.2023

2023-02-24T23:10

2023-02-24T23:10

2023-02-24T23:41

владимир зеленский (президент украины)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Украинское военные готовятся к захвату Крыма военным путем. Об этом в ходе конференции заявил президент Украины Владимир Зелинский. В прошлом году глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что до конца 2022 года вооруженные силы Украины (ВСУ) "как минимум войдут на территорию полуострова". Теперь же даже менее амбициозных прогнозов от первых лиц на эту тему в украинском информационном пространстве практически нет.В свою очередь политолог Сергей Мельничук отметил, что "крымский вопрос" является своеобразным маркером готовности Украины к каким-либо переговорам с Россией на фоне спецоперации.Мельничук напомнил, что пиаром себя на теме возврата Крыма занимался в свое время экс-президент Украины Петр Порошенко и его министры. Однако реализация каких-либо планов по возврату этой территории под контроль Украины – "абсолютно нереалистичный сценарий ни при каких условиях", подчеркнул эксперт.Ранее эксперты отмечали, что киевские руководители разного уровня любят сотрясать информационное пространство заявлениями о скорой "деоккупации" Крыма. При этом сроки "перемоги" с каждым месяцем сдвигаются все дальше.Отмечается, что на фоне тяжелейшей ситуации в экономике, демографии, промышленности, энергетике и других сферах Киев не оставляет попыток подбодрить украинцев подобными заявлениями. Нет сомнений, что чем хуже будет ситуация на фронте и в тылу, тем громче будут победные реляции из офиса на улице Банковой.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента УкраиныЗахват Крыма: ветеран ФСО раскрыл замысел Вашингтона и КиеваПодводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма

https://crimea.ria.ru/20230213/krymskaya-morkovka-dlya-ukraintsev-zachem-kiev-obeschaet-vernut-poluostrov-1126947941.html

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владимир зеленский (президент украины), всу (вооруженные силы украины), крым, украина, новости