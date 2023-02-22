https://crimea.ria.ru/20230222/pokhod-na-krym-v-mid-rossii-otsenili-informatsiyu-o-kontrnastuplenii-vsu-1127156785.html

Поход на Крым: в МИД России оценили информацию о контрнаступлении ВСУ

Поход на Крым: в МИД России оценили информацию о контрнаступлении ВСУ - РИА Новости Крым, 22.02.2023

Поход на Крым: в МИД России оценили информацию о контрнаступлении ВСУ

Мобилизация, которую сегодня проводит Киев под давлением США, больше похожа на чудовищную облаву на людей, которых ловят в магазинах, на рынках и даже на... РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T19:23

2023-02-22T19:23

2023-02-22T19:23

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

россия

украина

крым

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Мобилизация, которую сегодня проводит Киев под давлением США, больше похожа на чудовищную облаву на людей, которых ловят в магазинах, на рынках и даже на похоронах. Такое заявление в ходе традиционного брифинга сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Чужие ж людиЗахарова обратила внимание на информацию, появившуюся в украинских СМИ: сопровождавший шефа в украинско-польском турне, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан "потребовал от главы офиса президента Ермака в ближайшие шесть месяцев провести успешное контрнаступление на юге и выйти к границам Крыма".Чудовищная облаваЭто доказывает и формат проводимой на Украине мобилизации, которая похожа на "чудовищную облаву на людей", отметила она. По словам Захаровой, с украинцами обращаются как с бездомными животным, расставляя для них "силки в торговых центрах, на рынках, в барах, ресторанах и даже на похоронах".Ранее Захарова назвала поддержку Западом нацизма на Украине "чудовищным расчеловечиванием в самом центре Европы" и сравнила с Гитлером секретаря СНБО Украины Данилова, заявившего о скором параде украинских танков на Красной площади.Читайте также на РИА Новости Крым:Нечеловеческий цинизм: Захарова о призыве НАТО к Киеву экономить оружие Запад не ограничится Украиной: назван главный итог конференции в Мюнхене Крымская "морковка" для украинцев: зачем Киев обещает вернуть полуостров

https://crimea.ria.ru/20230222/zakharova-sravnila-sekretarya-snbo-ukrainy-danilova-s-gitlerom-1127156461.html

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украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, россия, украина, крым, всу (вооруженные силы украины)