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Поход на Крым: в МИД России оценили информацию о контрнаступлении ВСУ - РИА Новости Крым, 22.02.2023
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Поход на Крым: в МИД России оценили информацию о контрнаступлении ВСУ
Поход на Крым: в МИД России оценили информацию о контрнаступлении ВСУ - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Поход на Крым: в МИД России оценили информацию о контрнаступлении ВСУ
Мобилизация, которую сегодня проводит Киев под давлением США, больше похожа на чудовищную облаву на людей, которых ловят в магазинах, на рынках и даже на... РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T19:23
2023-02-22T19:23
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
россия
украина
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Мобилизация, которую сегодня проводит Киев под давлением США, больше похожа на чудовищную облаву на людей, которых ловят в магазинах, на рынках и даже на похоронах. Такое заявление в ходе традиционного брифинга сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Чужие ж людиЗахарова обратила внимание на информацию, появившуюся в украинских СМИ: сопровождавший шефа в украинско-польском турне, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан "потребовал от главы офиса президента Ермака в ближайшие шесть месяцев провести успешное контрнаступление на юге и выйти к границам Крыма".Чудовищная облаваЭто доказывает и формат проводимой на Украине мобилизации, которая похожа на "чудовищную облаву на людей", отметила она. По словам Захаровой, с украинцами обращаются как с бездомными животным, расставляя для них "силки в торговых центрах, на рынках, в барах, ресторанах и даже на похоронах".Ранее Захарова назвала поддержку Западом нацизма на Украине "чудовищным расчеловечиванием в самом центре Европы" и сравнила с Гитлером секретаря СНБО Украины Данилова, заявившего о скором параде украинских танков на Красной площади.Читайте также на РИА Новости Крым:Нечеловеческий цинизм: Захарова о призыве НАТО к Киеву экономить оружие Запад не ограничится Украиной: назван главный итог конференции в Мюнхене Крымская "морковка" для украинцев: зачем Киев обещает вернуть полуостров
https://crimea.ria.ru/20230222/zakharova-sravnila-sekretarya-snbo-ukrainy-danilova-s-gitlerom-1127156461.html
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, россия, украина, крым, всу (вооруженные силы украины)
Поход на Крым: в МИД России оценили информацию о контрнаступлении ВСУ

Байден в Киеве, мобилизация и поход на Крым: Захарова сделала заявление

19:23 22.02.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитая техника ВСУ
Разбитая техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Мобилизация, которую сегодня проводит Киев под давлением США, больше похожа на чудовищную облаву на людей, которых ловят в магазинах, на рынках и даже на похоронах. Такое заявление в ходе традиционного брифинга сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Чужие ж люди

Захарова обратила внимание на информацию, появившуюся в украинских СМИ: сопровождавший шефа в украинско-польском турне, советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан "потребовал от главы офиса президента Ермака в ближайшие шесть месяцев провести успешное контрнаступление на юге и выйти к границам Крыма".
"Ну правильно: чужие ж люди-то. Это для Джейка Салливана вообще не люди. Я не уверена, что для них в принципе существуют те, кого они могут приравнять к себе – они же исключительные. А уж граждане Украины для США никогда людьми не были", – прокомментировала Захарова.

Чудовищная облава

Это доказывает и формат проводимой на Украине мобилизации, которая похожа на "чудовищную облаву на людей", отметила она. По словам Захаровой, с украинцами обращаются как с бездомными животным, расставляя для них "силки в торговых центрах, на рынках, в барах, ресторанах и даже на похоронах".
Ранее Захарова назвала поддержку Западом нацизма на Украине "чудовищным расчеловечиванием в самом центре Европы" и сравнила с Гитлером секретаря СНБО Украины Данилова, заявившего о скором параде украинских танков на Красной площади.
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
19:09
Захарова сравнила секретаря СНБО Украины Данилова с Гитлером
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссияУкраинаКрымВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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