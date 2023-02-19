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Запад не ограничится Украиной: назван главный итог конференции в Мюнхене

Запад не ограничится Украиной: назван главный итог конференции в Мюнхене - РИА Новости Крым, 19.02.2023

Запад не ограничится Украиной: назван главный итог конференции в Мюнхене

Главным итогом нынешней Мюнхенской конференции по безопасности является фактическое признание западных лидеров в том, что в своем маниакальном стремлении... РИА Новости Крым, 19.02.2023

2023-02-19T15:13

2023-02-19T15:13

2023-02-19T15:13

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игорь шатров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Главным итогом нынешней Мюнхенской конференции по безопасности является фактическое признание западных лидеров в том, что в своем маниакальном стремлении уничтожить Россию они не ограничатся украинским конфликтом. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Он пояснил, что дело не в Украине, а в том, что Россия ведет независимую политику, исходя из национальных интересов и собственной системы ценностей. При этом многие страны мира смотрят на нее и делают свой выбор в пользу именно такой политики, в противовес абсолютной гегемонии Запада. Именно это обстоятельство "напрягает" Запад и настраивает на то, чтобы не останавливаться в борьбе с РФ, пояснил Шатров.Кроме того, по словам аналитика, конференция в Мюнхене вновь подтвердила оценки, что Запад является реальным противником России, а все его разговоры о мире являются лишь дымовой завесой и попыткой завлечь нашу страну в свои сети. Об этом свидетельствуют заявления самих лидеров стран коллективного Запада, в частности, британского премьера Риши Сунака, который сказал, что истощение запасов оружия не проблема для Европы, так как оно предназначалось для борьбы с Россией."На этой конференции мы стали свидетелями очередных саморазоблачений. С одной стороны, это хорошо – маски сброшены, и они сами признаются в своих планах в отношении России. Но с другой стороны, это очень неприятно, потому что не осталось надежд на то, что можно выстроить общую систему безопасности в Европе. Получается, что мы, видимо, на многие годы попадаем в ситуацию войны, причем даже не холодной, ведь на украинском плацдарме Россия фактически воюет с НАТО", – добавил политолог.17 февраля в ФРГ открылась Мюнхенская конференция по безопасности. Россия не участвует в ней второй год, вопреки опасениям ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции – кризис на Украине и пути его преодоления.Читайте также на РИА Новости Крым:"Молчание мюнхенских ягнят": Косачев - о конференции безопасностиСанкции против России готовили до СВО – признание главы ЕврокомиссииАксенов высказался о Мюнхенской конференции и "представителях" России

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игорь шатров, мюнхенская конференция, нато, политика, мнения, в мире, россия, украина, риши сунак