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Промышленные предприятия Севастополя получат 28 млн рублей субсидий - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Промышленные предприятия Севастополя получат 28 млн рублей субсидий
Промышленные предприятия Севастополя получат 28 млн рублей субсидий - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Промышленные предприятия Севастополя получат 28 млн рублей субсидий
Нескольким промышленным предприятиям Севастополя компенсируют часть затрат на закупку нового оборудования. Об условиях распределения средств рассказал глава... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T22:04
2024-04-25T22:04
севастополь
михаил развожаев
бюджет
субсидии
экономика
экономика крыма
промышленность в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Нескольким промышленным предприятиям Севастополя компенсируют часть затрат на закупку нового оборудования. Об условиях распределения средств рассказал глава департамента экономразвития Денис Профатилов.По словам Профатилова, аналогичная мера поддержки промышленных предприятий Севастополя ранее существовала, но осуществлялась она "исключительно за счет средств регионального бюджета", теперь же это преимущественно федеральные средства."По итогам 2023 года и конкурса Минпромторга России, в котором город участвовал и победил – этот конкурс был на софинансирование программ промышленности субъектов – Севастополь получил федеральные средства в размере 25 миллионов 800 тысяч рублей. Они направлены на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования. Средства нам доведены", – сообщил он.Общая сумма, предусмотренная на выплаты субсидий предприятиям, включая региональное софинансирование, составляет 28 млн 300 тысяч рублей, добавил он.Согласно принятому порядку, размер субсидий не должен превышать 50% фактических и документально подтвержденных затрат предприятий с 1 января 2023 года. Также выплата одному получателю не будет превышать 6 млн рублей, отметил Профатилов.С точки зрения количества получателей субсидий, ограничений нет, объяснили в правительстве. Запросы от предприятий уже есть – все ждут порядка предоставления выплат. По словам Профатилова, с учетом требований, поддержать смогут как минимум 4-5 предприятий города.Кроме того, правительство утвердило порядок предоставления компаниям и индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение части затрат на развитие промышленного рыболовства и рыбопереработки, модернизацию, реконструкцию и строительство теплиц. Как рассказал и.о. директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Виталий Сорокин, источником субсидирования в данном случае будет бюджет города.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выплатят субсидии производителям ягод Малый бизнес Крыма получил поддержку на 13 млрд рублей
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
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севастополь, михаил развожаев, бюджет, субсидии, экономика, экономика крыма, промышленность в крыму, новости крыма
Промышленные предприятия Севастополя получат 28 млн рублей субсидий

Промышленников Севастополя поддержат федеральным рублем по итогу конкурса Минпромторга

22:04 25.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Нескольким промышленным предприятиям Севастополя компенсируют часть затрат на закупку нового оборудования. Об условиях распределения средств рассказал глава департамента экономразвития Денис Профатилов.
По словам Профатилова, аналогичная мера поддержки промышленных предприятий Севастополя ранее существовала, но осуществлялась она "исключительно за счет средств регионального бюджета", теперь же это преимущественно федеральные средства.
"По итогам 2023 года и конкурса Минпромторга России, в котором город участвовал и победил – этот конкурс был на софинансирование программ промышленности субъектов – Севастополь получил федеральные средства в размере 25 миллионов 800 тысяч рублей. Они направлены на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования. Средства нам доведены", – сообщил он.
Общая сумма, предусмотренная на выплаты субсидий предприятиям, включая региональное софинансирование, составляет 28 млн 300 тысяч рублей, добавил он.
Согласно принятому порядку, размер субсидий не должен превышать 50% фактических и документально подтвержденных затрат предприятий с 1 января 2023 года. Также выплата одному получателю не будет превышать 6 млн рублей, отметил Профатилов.
С точки зрения количества получателей субсидий, ограничений нет, объяснили в правительстве. Запросы от предприятий уже есть – все ждут порядка предоставления выплат. По словам Профатилова, с учетом требований, поддержать смогут как минимум 4-5 предприятий города.
Кроме того, правительство утвердило порядок предоставления компаниям и индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение части затрат на развитие промышленного рыболовства и рыбопереработки, модернизацию, реконструкцию и строительство теплиц. Как рассказал и.о. директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Виталий Сорокин, источником субсидирования в данном случае будет бюджет города.
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СевастопольМихаил РазвожаевБюджетСубсидииЭкономикаЭкономика КрымаПромышленность в КрымуНовости Крыма
 
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