https://crimea.ria.ru/20240425/promyshlennye-predpriyatiya-sevastopolya-poluchat-28-mln-rubley-subsidiy-1136866232.html

Промышленные предприятия Севастополя получат 28 млн рублей субсидий

Промышленные предприятия Севастополя получат 28 млн рублей субсидий - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Промышленные предприятия Севастополя получат 28 млн рублей субсидий

Нескольким промышленным предприятиям Севастополя компенсируют часть затрат на закупку нового оборудования. Об условиях распределения средств рассказал глава... РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T22:04

2024-04-25T22:04

2024-04-25T22:04

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Нескольким промышленным предприятиям Севастополя компенсируют часть затрат на закупку нового оборудования. Об условиях распределения средств рассказал глава департамента экономразвития Денис Профатилов.По словам Профатилова, аналогичная мера поддержки промышленных предприятий Севастополя ранее существовала, но осуществлялась она "исключительно за счет средств регионального бюджета", теперь же это преимущественно федеральные средства."По итогам 2023 года и конкурса Минпромторга России, в котором город участвовал и победил – этот конкурс был на софинансирование программ промышленности субъектов – Севастополь получил федеральные средства в размере 25 миллионов 800 тысяч рублей. Они направлены на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования. Средства нам доведены", – сообщил он.Общая сумма, предусмотренная на выплаты субсидий предприятиям, включая региональное софинансирование, составляет 28 млн 300 тысяч рублей, добавил он.Согласно принятому порядку, размер субсидий не должен превышать 50% фактических и документально подтвержденных затрат предприятий с 1 января 2023 года. Также выплата одному получателю не будет превышать 6 млн рублей, отметил Профатилов.С точки зрения количества получателей субсидий, ограничений нет, объяснили в правительстве. Запросы от предприятий уже есть – все ждут порядка предоставления выплат. По словам Профатилова, с учетом требований, поддержать смогут как минимум 4-5 предприятий города.Кроме того, правительство утвердило порядок предоставления компаниям и индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение части затрат на развитие промышленного рыболовства и рыбопереработки, модернизацию, реконструкцию и строительство теплиц. Как рассказал и.о. директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Виталий Сорокин, источником субсидирования в данном случае будет бюджет города.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выплатят субсидии производителям ягод Малый бизнес Крыма получил поддержку на 13 млрд рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, бюджет, субсидии, экономика, экономика крыма, промышленность в крыму, новости крыма