Рейтинг@Mail.ru
Малый бизнес Крыма получил поддержку на 13 млрд рублей - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240418/malyy-biznes-kryma-poluchil-podderzhku-na-13-mlrd-rubley-1136651774.html
Малый бизнес Крыма получил поддержку на 13 млрд рублей
Малый бизнес Крыма получил поддержку на 13 млрд рублей - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Малый бизнес Крыма получил поддержку на 13 млрд рублей
Объем поддержки малого бизнеса в Крыму в 2023 году составил 13,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в ходе... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T10:29
2024-04-18T10:32
крым
новости крыма
финансирование
финансы
бизнес
крымский бизнес
юрий гоцанюк
совет министров рк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111785/98/1117859825_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed1c1b690a9a1743059a3a4363798f1f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Объем поддержки малого бизнеса в Крыму в 2023 году составил 13,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в ходе ежегодного отчета в Госсовете РК. По словам Гоцанюка, из-за сохранения низких цен на зерновые и зернобобовые (на 40% ниже уровня 2022 года) 275 предприятий Крыма получили поддержку путем возмещения части затрат на производство и реализацию зерновых.Предприятиям рыбохозяйственной отрасли возместили затраты, понесенные в 2023 году на рыболовство в акватории Азовского и Черного морей."Субъектам малого и среднего бизнеса предоставляются льготное кредитование, реструктуризация, аренда, гранты, обучение и многие другие виды поддержки. Благодаря комплексу мер объем кредитования предприятий в прошлом году вырос почти на 41% и составил более 324 млрд рублей, что в том числе позволило бизнесу адаптироваться к современным условиям", - добавил глава Совмина.Ранее директор микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым" Валентина Аленина в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила, что за 10 лет работы фонда микрозаймы или кредиты по льготной ставке в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" получили более 4000 предпринимателей. Общий объем средств, выданных бизнесу за этот период, превысил 7 миллиардов рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Льготное кредитование бизнеса в Крыму: кто может получить и какие условияНацпроекты для бизнеса: как поддерживают предпринимателей в КрымуПредпринимателям Крыма на год продлили бесплатное пользование пляжами
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111785/98/1117859825_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_200f0a6817577c941205de389db4d0a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, финансирование, финансы, бизнес, крымский бизнес, юрий гоцанюк, совет министров рк
Малый бизнес Крыма получил поддержку на 13 млрд рублей

Объем поддержки малого бизнеса в Крыму за год превысил 13 млрд рублей – власти

10:29 18.04.2024 (обновлено: 10:32 18.04.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКанатная дорога "Мисхор - Ай-Петри"
Канатная дорога Мисхор - Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Объем поддержки малого бизнеса в Крыму в 2023 году составил 13,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в ходе ежегодного отчета в Госсовете РК.

"Объем финансовой поддержки предприятий и субъектов малого бизнеса в Республике Крым составил 13,5 миллиарда рублей. Это, прежде всего, оказание мер господдержки туристической отрасли. Субсидии получили 2735 юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Это позволило сохранить трудовые коллективы и не допустить прекращения их деятельности", - сказал он.

По словам Гоцанюка, из-за сохранения низких цен на зерновые и зернобобовые (на 40% ниже уровня 2022 года) 275 предприятий Крыма получили поддержку путем возмещения части затрат на производство и реализацию зерновых.
Предприятиям рыбохозяйственной отрасли возместили затраты, понесенные в 2023 году на рыболовство в акватории Азовского и Черного морей.
"Субъектам малого и среднего бизнеса предоставляются льготное кредитование, реструктуризация, аренда, гранты, обучение и многие другие виды поддержки. Благодаря комплексу мер объем кредитования предприятий в прошлом году вырос почти на 41% и составил более 324 млрд рублей, что в том числе позволило бизнесу адаптироваться к современным условиям", - добавил глава Совмина.
Ранее директор микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым" Валентина Аленина в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила, что за 10 лет работы фонда микрозаймы или кредиты по льготной ставке в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" получили более 4000 предпринимателей. Общий объем средств, выданных бизнесу за этот период, превысил 7 миллиардов рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Льготное кредитование бизнеса в Крыму: кто может получить и какие условия
Нацпроекты для бизнеса: как поддерживают предпринимателей в Крыму
Предпринимателям Крыма на год продлили бесплатное пользование пляжами
 
КрымНовости КрымаФинансированиеФинансыБизнесКрымский бизнесЮрий ГоцанюкСовет министров РК
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:38ФАС запретила поднимать цены на яйца накануне Пасхи
10:29Малый бизнес Крыма получил поддержку на 13 млрд рублей
10:13Приговор бывшему замглавы администрации Евпатории оставили в силе
10:00Мошеннические схемы: чего стоит опасаться и как с этим бороться
09:58Освобождение Балаклавы стало для фашистов "точкой невозврата" - власти
09:37Что скрывают за собой протесты в Грузии из-за закона об иноагентах
09:03Вода поднимается: ситуация с паводками в России
08:45В Ленинском районе Крыма до ночи не будет воды
08:31Упавший дрон повредил промышленное здание в Ростовской области
08:01Взрывы ночью прозвучали на Украине - есть поражения в районе аэродрома
07:52В горах Крыма появятся таблички с информацией о древних храмах
07:38Киев устроил массированную атаку дронами и ракетами на регионы России
07:33Крым обошел Краснодарский край по темпам развития туризма
07:02Где в Севастополе не будет света в четверг
06:36Вокалисты из 15 стран примут участие в фестивале "Дорога на Ялту"
06:20Украинские дроны пытались атаковать Ростовскую область
06:0821 воздушная цель сбита над Белгородом
00:01На Крым идет холодный фронт Балканского циклона
00:00Какой сегодня праздник: 18 апреля
23:2514 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
Лента новостейМолния