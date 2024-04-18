https://crimea.ria.ru/20240418/malyy-biznes-kryma-poluchil-podderzhku-na-13-mlrd-rubley-1136651774.html

Малый бизнес Крыма получил поддержку на 13 млрд рублей

Малый бизнес Крыма получил поддержку на 13 млрд рублей - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Малый бизнес Крыма получил поддержку на 13 млрд рублей

Объем поддержки малого бизнеса в Крыму в 2023 году составил 13,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в ходе... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T10:29

2024-04-18T10:29

2024-04-18T10:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Объем поддержки малого бизнеса в Крыму в 2023 году составил 13,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в ходе ежегодного отчета в Госсовете РК. По словам Гоцанюка, из-за сохранения низких цен на зерновые и зернобобовые (на 40% ниже уровня 2022 года) 275 предприятий Крыма получили поддержку путем возмещения части затрат на производство и реализацию зерновых.Предприятиям рыбохозяйственной отрасли возместили затраты, понесенные в 2023 году на рыболовство в акватории Азовского и Черного морей."Субъектам малого и среднего бизнеса предоставляются льготное кредитование, реструктуризация, аренда, гранты, обучение и многие другие виды поддержки. Благодаря комплексу мер объем кредитования предприятий в прошлом году вырос почти на 41% и составил более 324 млрд рублей, что в том числе позволило бизнесу адаптироваться к современным условиям", - добавил глава Совмина.Ранее директор микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым" Валентина Аленина в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила, что за 10 лет работы фонда микрозаймы или кредиты по льготной ставке в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" получили более 4000 предпринимателей. Общий объем средств, выданных бизнесу за этот период, превысил 7 миллиардов рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Льготное кредитование бизнеса в Крыму: кто может получить и какие условияНацпроекты для бизнеса: как поддерживают предпринимателей в КрымуПредпринимателям Крыма на год продлили бесплатное пользование пляжами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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