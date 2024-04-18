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Малый бизнес Крыма получил поддержку на 13 млрд рублей
Малый бизнес Крыма получил поддержку на 13 млрд рублей - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Малый бизнес Крыма получил поддержку на 13 млрд рублей
Объем поддержки малого бизнеса в Крыму в 2023 году составил 13,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в ходе... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T10:29
2024-04-18T10:29
2024-04-18T10:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Объем поддержки малого бизнеса в Крыму в 2023 году составил 13,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в ходе ежегодного отчета в Госсовете РК. По словам Гоцанюка, из-за сохранения низких цен на зерновые и зернобобовые (на 40% ниже уровня 2022 года) 275 предприятий Крыма получили поддержку путем возмещения части затрат на производство и реализацию зерновых.Предприятиям рыбохозяйственной отрасли возместили затраты, понесенные в 2023 году на рыболовство в акватории Азовского и Черного морей."Субъектам малого и среднего бизнеса предоставляются льготное кредитование, реструктуризация, аренда, гранты, обучение и многие другие виды поддержки. Благодаря комплексу мер объем кредитования предприятий в прошлом году вырос почти на 41% и составил более 324 млрд рублей, что в том числе позволило бизнесу адаптироваться к современным условиям", - добавил глава Совмина.Ранее директор микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым" Валентина Аленина в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила, что за 10 лет работы фонда микрозаймы или кредиты по льготной ставке в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" получили более 4000 предпринимателей. Общий объем средств, выданных бизнесу за этот период, превысил 7 миллиардов рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Льготное кредитование бизнеса в Крыму: кто может получить и какие условияНацпроекты для бизнеса: как поддерживают предпринимателей в КрымуПредпринимателям Крыма на год продлили бесплатное пользование пляжами
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Малый бизнес Крыма получил поддержку на 13 млрд рублей
Объем поддержки малого бизнеса в Крыму за год превысил 13 млрд рублей – власти
10:29 18.04.2024 (обновлено: 10:32 18.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Объем поддержки малого бизнеса в Крыму в 2023 году составил 13,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в ходе ежегодного отчета в Госсовете РК.
"Объем финансовой поддержки предприятий и субъектов малого бизнеса в Республике Крым составил 13,5 миллиарда рублей. Это, прежде всего, оказание мер господдержки туристической отрасли. Субсидии получили 2735 юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Это позволило сохранить трудовые коллективы и не допустить прекращения их деятельности", - сказал он.
По словам Гоцанюка, из-за сохранения низких цен на зерновые и зернобобовые (на 40% ниже уровня 2022 года) 275 предприятий Крыма получили поддержку путем возмещения части затрат на производство и реализацию зерновых.
Предприятиям рыбохозяйственной отрасли возместили затраты, понесенные в 2023 году на рыболовство в акватории Азовского и Черного морей.
"Субъектам малого и среднего бизнеса предоставляются льготное кредитование, реструктуризация, аренда, гранты, обучение и многие другие виды поддержки. Благодаря комплексу мер объем кредитования предприятий в прошлом году вырос почти на 41% и составил более 324 млрд рублей, что в том числе позволило бизнесу адаптироваться к современным условиям", - добавил глава Совмина.
Ранее директор микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым" Валентина Аленина в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила, что за 10 лет работы фонда микрозаймы или кредиты по льготной ставке в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" получили более 4000 предпринимателей
. Общий объем средств, выданных бизнесу за этот период, превысил 7 миллиардов рублей.
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