https://crimea.ria.ru/20240414/lgotnoe-kreditovanie-biznesa-v-krymu-kto-mozhet-poluchit-i-kakie-usloviya-1136460496.html

Льготное кредитование бизнеса в Крыму: кто может получить и какие условия

Льготное кредитование бизнеса в Крыму: кто может получить и какие условия - РИА Новости Крым, 14.04.2024

Льготное кредитование бизнеса в Крыму: кто может получить и какие условия

Для предпринимателей Крыма действует несколько программ льготного кредитования в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", и одним из самых... РИА Новости Крым, 14.04.2024

2024-04-14T17:17

2024-04-14T17:17

2024-04-14T17:25

кредит

радио "спутник в крыму"

предпринимательство

финансы

валентина аленина

деньги

микрозайм (микрокредит)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Для предпринимателей Крыма действует несколько программ льготного кредитования в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", и одним из самых популярных сегодня становится микрозайм "Юбилейный", запущенный к 10-летию Крымской весны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила директор микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым" Валентина Аленина. За 10 лет работы фонда микрозаймы или кредиты по льготной ставке в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" получили более 4000 предпринимателей, рассказала Аленина. Общий объем средств, выданных бизнесу за этот период, превысил семь миллиардов. Ссуду до 1 миллиона рублей под 6% годовых предусматривает микрозайм "Универсальный", в рамках этой программы взять деньги можно на любые цели, отметила Аленина. Программа кредитования до 1,5 миллионов предполагает 8% годовых. А с недавнего времени набирает популярность микрозайм "Юбилейный", перечислила специалист."Мы его (микрозайм "Юбилейный" – ред.) приурочили к 10-летию Крымской весны. Он до 5 миллионов под 10%. На срок до трех лет. Также есть также программа "Максимум", там до 5 лет, но повыше проценты", – уточнила директор фонда.И добавила, что есть и другие предложения под проценты от 1% до 17%. Какой будет выбран – зависит от ряда факторов, в частности, направления деятельности и его приоритетности для региона.По словам Алениной, сегодня в структуре портфеля выданных микрозаймов 30% занимают услуги. Причем за последние два года повысился спрос на микрозаймы от предпринимателей, которые развивают в Крыму гостиничный и ресторанный бизнес, развлечения на отдыхе и торговлю, отметила она. Еще 25-30% – это сельхозтоваропроизводители. На третьем месте транспорт (логистика, пассожироперевозки, такси) и замыкает список сегмент производства. "Таких предпринимателей меньше всего, но они есть", – сказала Аленина. Получить микрозайм могут только те предприниматели, которые зарегистрированы в Крыму. Есть и некоторые другие ограничения в рамках федерального законодательства. Например, господдержка не предусмотрена для таких направлений, как разработка недр, производство и реализация алкогольной и табачной продукции, уточнила Аленина. Также в числе условий на предоставление льготного займа: хорошая кредитная история, отсутствие долга в бюджет республики и чистая деловая репутация в части исполнительской дисциплины по исполнительным производствам, судебным спорам и прочему, добавила директор фонда.Именно поэтому фонд – большое подспорье для новичков в бизнесе, которых банки кредитуют не очень охотно, заметила она. Обратиться в фонд могут те, кто только открыл свое дело, имеет бизнес-план, идеи и какие-то условия для того, чтобы начать работать, но нуждается в средствах. И хотя к начинающим здесь относятся строго – свой бизнес-план нужно четко обосновать – практика показывает, что доля таких заемщиков весьма существенна: 10%, в деньгах это 200 миллионов от нынешнего портфеля в 2 миллиарда 104 миллиона рублей.По словам Алениной, предприниматели в Крыму люди очень ответственные, и за первые шесть лет работы фонда не было тех, кто не выполнял бы свои обязательства и допускал просрочки. Ситуация несколько изменилась на фоне ужесточения санкций и трудностей с логистикой, которые осложнили условия деятельности крымских бизнесменов. Есть и другие причины. Но даже сейчас процент нарушений обязательств по договорам незначительный, сказала директор фонда.И подчеркнула, что предпринимателям, которые пострадали по независящим от них обстоятельствам, всегда идут навстречу: предлагают реструктуризацию кредитов и индивидуальные графики погашения платежей. В том, чтобы заемщику было максимально комфортно сотрудничать, заинтересован сам фонд, подчеркивает директор. "В отличие от коммерческих банков, у фонда нет задачи получить с клиента прибыль. У нас задача, поставленная правительством – это все-таки больше поддержка. Поэтому льготный процент никогда не является заработком или большим заработком. И мы больше уделяем внимания персональному: проконсультировать, поговорить. Это комфортно для предпринимателя", – заключила Аленина. Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроекты для бизнеса: как поддерживают предпринимателей в Крыму Предпринимателям Крыма на год продлили бесплатное пользование пляжами Как бизнесмены во власти помогли вернуть Крым в Россию в 2014 году

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кредит, предпринимательство, финансы, валентина аленина, деньги, микрозайм (микрокредит)