Нацпроекты для бизнеса: как поддерживают предпринимателей в Крыму
Министр экономразвития назвал крымский бизнес самым закаленным в России
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевМинистр экономразвития Крыма Дмитрий Шеряко
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
В сфере бизнеса работают люди, которые любят рисковать, и мыслят масштабнее, чем наемные работники. Они поверили в свое дело и добиваются цели. А в достижении этих целей им помогает государство. О том, что уже сделано и что еще предстоит сделать на радио "Спутник" в Крыму в большом интервью совместного проекта РИА Новости Крым и журнала "Инвестируй в Крым" рассказал министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко.
Министерство курирует нацпроекты "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт" и "Производительность труда". Нацпроекты - ответственность не только министерства экономразвития, а и других – сельского хозяйства, промышленности, международной кооперацией. Экспортом занимаются еще большее количество ведомств.
"Проект "Производительность труда" позволяет предприятиям увеличить объемы выручки, сократить доли незавершенного производства. Таким образом, они увеличивают свою продукцию по нацпроектам минимум на 5% в год, а по итогам трех лет должны достигнуть 20% в выработке, плюс сократить издержки и, соответственно, повысить производительность труда. На сегодняшний момент в проекте принимают участие 42 предприятия республики. На следующий год в него будет вовлечено еще шесть предприятий", - сказал Шеряко.
По статистике на середину ноября в Республике Крым зарегистрировано более 200 тысяч субъектов хозяйственной деятельности: из них малого и среднего предпринимательства 81,5 тысяч и самозанятых – 122 тысячи. При этом показатель вырос кратно: в прошлом году самозанятых было 66 тысяч, за 2023 год их число "подросло" еще на 60 тысяч. Общее же количество работников, занятых в бизнесе среднего и малого предпринимательства, - 170 тысяч. Эти "человеческие" показатели занятости Дмитрий Шеряко считает одними из самых важных:
"В совокупности в малом и среднем бизнесе у нас занято под 400 тыс. человек. Это половина трудоспособного населения республики Крым".
За руку по тернистому бизнес-пути
В первых шагах на бизнес-тропе начинающего предпринимателя поддерживает государство. Его учат вести бизнес со студенческой скамьи. Министерство работает с двумя крымскими вузами – КИПУ и КФУ. Таким образом, еще будучи студентом, можно попробовать свои силы в собственном деле.
А помощь окажут через институты поддержки. Расти бизнесу помогают пять таких базовых организаций, среди которых основной – Фонд поддержки предпринимательства.
"Это институт поддержки, который расскажет, подскажет, обучит, и уже даже существующий бизнес поможет развить", - рассказывает Шеряко.
С начала 2024 года Фонд обучил более 3300 предпринимателей и провел для них свыше 20 тысяч консультаций. Кроме того, в организации свое предприятие можно зарегистрировать в кратчайшие сроки.
Второй шаг начинающего бизнесмена после регистрации – поиск средств на начало деятельности. И тут снова на помощь приходят инструменты нацпроекта - микрофинансовая организация.
"В Крыму представлено 24 программы. Ставки - от 1 до 16%. Сейчас в стране ключевая ставка – 15%, а кредитный процент может быть и выше. Крымский бизнес может получать кредит от 1% на срок до пяти лет. Разница покрывается за счет национального проекта. С начала года мы предоставили 550 микрозаймов на сумму 1,1 млрд рублей. В этом году был запущен микрозайм для организаций, которые поддерживают СВО. Обратившихся за ним компаний - более 10", - называет цифры министр.
В ноябре 2024 года для крымских предпринимателей запустили универсальный микрозайм – можно получить миллион рублей кредитных средств под ставку 6%.
"Мы понимаем, что малый бизнес не всегда может гарантировать те средства, которые хочет получить. Обычными словами, у него нет имущества, которое он может предоставить в залог. В таких случаях вступает гарантийная организация, которая предоставляет залоговое поручительство под ставку 0,5%. С начала года такой возможностью воспользовались 180 предпринимателей, они получили гарантийную поддержку на 2,5 млрд рублей. Это позволило им привлечь в оборот более 4 млрд кредитных средств", - продолжает Шеряко.
В 2019 году в Крыму для поддержки малого и среднего бизнеса была создана компания, которая оказывает бизнесу услуги по лизингу российского оборудования и транспортных средств под 6%, иностранного - под 8%. Только в этом году заключено более 100 договоров. За полученные средства предприниматели смогли приобрести необходимое оборудование и транспорт более чем на 600 млн рублей.
Так называемые социальные и молодые предприниматели Крыма могут рассчитывать еще на один вид государственной помощи – гранты. Безвозвратно можно получить до 500 тысяч рублей. К социальным предпринимателям относятся те, кто открывают, в том числе, частные детские сады, различные образовательные и спортивные кружки.
"Такие предприниматели проходят в Фонде обучение, затем имеют право зарегистрироваться в реестре, обратиться и получить безвозмездные деньги под бизнес-план на три года. Но есть условие - грант необходимо софинансировать в размере 125 тысяч рублей. В 2022 году было выдано 50 млн рублей пятидесяти социальным предпринимателям и пятидесяти молодым предпринимателям. В этом году - 28 млн рублей и 52 получателя".
Простая история самозанятых
Зарегистрироваться в качестве самозанятого крымчане могут через специальное приложение, и затем без посещения офисов налоговых органов полностью вести свою деятельность, администрировать налоги и уплачивать их благодаря своему мобильному телефону.
"В Крыму минимальное количество предпринимателей, которые пытаются работать нелегально. Кроме того, при регистрации как самозанятый можно претендовать на кредитные средства банков, на получение мер поддержки, поэтому проще легализоваться и работать в белую", - уверен наш собеседник.
По данным налоговых органов, говорит министр, от малого бизнеса за девять месяцев 2024 года в бюджет поступило 6,5 млрд налогов:
"Это и упрощенная система налогообложения (тут наблюдается рост более чем на 3%), патентная система, плюс налог на самозанятых. Это более 15 процентов общих налоговых поступлений в бюджет, примерно 30 процентов ВРП (валовый региональный продукт). По налогам у многих предпринимателей пониженные ставки, поэтому есть расхождение. Мы понимаем, что в этот год летний период не был у нас дозагружен, но по сумме налогов мы видим, что бизнес прирастает. Это говорит о стабильной ситуации, о развитии экономики".
Экспортная история крымского бизнеса
Для тех из предпринимателей, кто уже встал на ноги и готов отправлять свою продукцию на экспорт, в Крыму работает Южный региональный институт поддержки экспорта, а в рамках всей страны - Российский экспортный центр.
"Они активно поддерживают участие нашего бизнеса в международных выставках, коллективных стендах, помогают с выставочными площадями и доставкой продукции на эти выставки. Это все совершенно бесплатно. Покрываются и логистические расходы: бизнес оплачивает свой прилет и проживание, а все остальные встречи проходят за счет Регионального института", - описывает преимущества проекта министр.
В рамках коллективных бизнес-миссий за рубежом предпринимателям организуют встречи с иностранными партнерами, которые приводят к обязательствам по заключению контрактов. Помогают и в получении международных сертификатов на ту или иную продукцию.
"Сертификат иногда стоит до миллиона рублей, но в нашем случае это делается для бизнеса с минимальным софинансированием или вообще бесплатно", - говорит Шеряко.
По данным министра экономразвития республики, Крым производит уникальную продукцию, которая востребована не только в самом регионе и других областях России, но и за рубежом. На экспорт уходят товары легкой промышленности, электроинструменты, сельхозпродукция, в частности, зерно и вино, косметика. Только в этом году для экспортеров организованы поездки в Узбекистан, Вьетнам, Китай, Катар и Арабские Эмираты.
"Во Вьетнаме есть интерес к крымской винодельческой продукции. Делегация только из Китая вернулась, шесть крымских компаний представляли там республику с винодельческой продукцией – отбоя не было. Провели более ста деловых встреч. Думаю, что в течение месяца будут подписаны несколько экспортных контрактов", - рассказывает министр.
"Крымский бизнес – самый закаленный. Он прошел потрясения в 2014 году, когда был период перерегистрации, становления, пережил проблемы с банковским сектором при получении кредитных средств, так как не было банковской истории, когда мы начали работать в российском правовом поле, вынес ковидные ограничения, начало СВО. Сейчас правительство дает возможности: если ты честный, порядочный, ведешь свой бизнес в белую – обращайся и получай меры поддержки".