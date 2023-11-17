https://crimea.ria.ru/20231117/natsproekty-dlya-biznesa-kak-podderzhivayut-predprinimateley-v-krymu-1132832497.html

Нацпроекты для бизнеса: как поддерживают предпринимателей в Крыму

Нацпроекты для бизнеса: как поддерживают предпринимателей в Крыму - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Нацпроекты для бизнеса: как поддерживают предпринимателей в Крыму

В сфере бизнеса работают люди, которые любят рисковать, и мыслят масштабнее, чем наемные работники. Они поверили в свое дело и добиваются цели. А в достижении... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T20:02

2023-11-17T20:02

2023-11-17T20:02

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В сфере бизнеса работают люди, которые любят рисковать, и мыслят масштабнее, чем наемные работники. Они поверили в свое дело и добиваются цели. А в достижении этих целей им помогает государство. О том, что уже сделано и что еще предстоит сделать на радио "Спутник" в Крыму в большом интервью совместного проекта РИА Новости Крым и журнала "Инвестируй в Крым" рассказал министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко.Министерство курирует нацпроекты "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт" и "Производительность труда". Нацпроекты - ответственность не только министерства экономразвития, а и других – сельского хозяйства, промышленности, международной кооперацией. Экспортом занимаются еще большее количество ведомств.По статистике на середину ноября в Республике Крым зарегистрировано более 200 тысяч субъектов хозяйственной деятельности: из них малого и среднего предпринимательства 81,5 тысяч и самозанятых – 122 тысячи. При этом показатель вырос кратно: в прошлом году самозанятых было 66 тысяч, за 2023 год их число "подросло" еще на 60 тысяч. Общее же количество работников, занятых в бизнесе среднего и малого предпринимательства, - 170 тысяч. Эти "человеческие" показатели занятости Дмитрий Шеряко считает одними из самых важных:"В совокупности в малом и среднем бизнесе у нас занято под 400 тыс. человек. Это половина трудоспособного населения республики Крым"."Умные деньги": все о плюсах СБП для малого и крупного бизнеса >>За руку по тернистому бизнес-путиВ первых шагах на бизнес-тропе начинающего предпринимателя поддерживает государство. Его учат вести бизнес со студенческой скамьи. Министерство работает с двумя крымскими вузами – КИПУ и КФУ. Таким образом, еще будучи студентом, можно попробовать свои силы в собственном деле. А помощь окажут через институты поддержки. Расти бизнесу помогают пять таких базовых организаций, среди которых основной – Фонд поддержки предпринимательства."Это институт поддержки, который расскажет, подскажет, обучит, и уже даже существующий бизнес поможет развить", - рассказывает Шеряко.С начала 2024 года Фонд обучил более 3300 предпринимателей и провел для них свыше 20 тысяч консультаций. Кроме того, в организации свое предприятие можно зарегистрировать в кратчайшие сроки.Второй шаг начинающего бизнесмена после регистрации – поиск средств на начало деятельности. И тут снова на помощь приходят инструменты нацпроекта - микрофинансовая организация.В ноябре 2024 года для крымских предпринимателей запустили универсальный микрозайм – можно получить миллион рублей кредитных средств под ставку 6%."Мы понимаем, что малый бизнес не всегда может гарантировать те средства, которые хочет получить. Обычными словами, у него нет имущества, которое он может предоставить в залог. В таких случаях вступает гарантийная организация, которая предоставляет залоговое поручительство под ставку 0,5%. С начала года такой возможностью воспользовались 180 предпринимателей, они получили гарантийную поддержку на 2,5 млрд рублей. Это позволило им привлечь в оборот более 4 млрд кредитных средств", - продолжает Шеряко.В 2019 году в Крыму для поддержки малого и среднего бизнеса была создана компания, которая оказывает бизнесу услуги по лизингу российского оборудования и транспортных средств под 6%, иностранного - под 8%. Только в этом году заключено более 100 договоров. За полученные средства предприниматели смогли приобрести необходимое оборудование и транспорт более чем на 600 млн рублей.Так называемые социальные и молодые предприниматели Крыма могут рассчитывать еще на один вид государственной помощи – гранты. Безвозвратно можно получить до 500 тысяч рублей. К социальным предпринимателям относятся те, кто открывают, в том числе, частные детские сады, различные образовательные и спортивные кружки."Такие предприниматели проходят в Фонде обучение, затем имеют право зарегистрироваться в реестре, обратиться и получить безвозмездные деньги под бизнес-план на три года. Но есть условие - грант необходимо софинансировать в размере 125 тысяч рублей. В 2022 году было выдано 50 млн рублей пятидесяти социальным предпринимателям и пятидесяти молодым предпринимателям. В этом году - 28 млн рублей и 52 получателя".Экономисты предрекли Крыму увеличение инвестпотоков в ближайшие годы>>Простая история самозанятыхЗарегистрироваться в качестве самозанятого крымчане могут через специальное приложение, и затем без посещения офисов налоговых органов полностью вести свою деятельность, администрировать налоги и уплачивать их благодаря своему мобильному телефону."В Крыму минимальное количество предпринимателей, которые пытаются работать нелегально. Кроме того, при регистрации как самозанятый можно претендовать на кредитные средства банков, на получение мер поддержки, поэтому проще легализоваться и работать в белую", - уверен наш собеседник.По данным налоговых органов, говорит министр, от малого бизнеса за девять месяцев 2024 года в бюджет поступило 6,5 млрд налогов:Крым стремится перейти от сырьевого к экспорту готовой продукции>>­­Экспортная история крымского бизнесаДля тех из предпринимателей, кто уже встал на ноги и готов отправлять свою продукцию на экспорт, в Крыму работает Южный региональный институт поддержки экспорта, а в рамках всей страны - Российский экспортный центр."Они активно поддерживают участие нашего бизнеса в международных выставках, коллективных стендах, помогают с выставочными площадями и доставкой продукции на эти выставки. Это все совершенно бесплатно. Покрываются и логистические расходы: бизнес оплачивает свой прилет и проживание, а все остальные встречи проходят за счет Регионального института", - описывает преимущества проекта министр.В рамках коллективных бизнес-миссий за рубежом предпринимателям организуют встречи с иностранными партнерами, которые приводят к обязательствам по заключению контрактов. Помогают и в получении международных сертификатов на ту или иную продукцию."Сертификат иногда стоит до миллиона рублей, но в нашем случае это делается для бизнеса с минимальным софинансированием или вообще бесплатно", - говорит Шеряко.По данным министра экономразвития республики, Крым производит уникальную продукцию, которая востребована не только в самом регионе и других областях России, но и за рубежом. На экспорт уходят товары легкой промышленности, электроинструменты, сельхозпродукция, в частности, зерно и вино, косметика. Только в этом году для экспортеров организованы поездки в Узбекистан, Вьетнам, Китай, Катар и Арабские Эмираты.В обход санкций: крымский экспорт показал положительную динамику>>"Крымский бизнес – самый закаленный. Он прошел потрясения в 2014 году, когда был период перерегистрации, становления, пережил проблемы с банковским сектором при получении кредитных средств, так как не было банковской истории, когда мы начали работать в российском правовом поле, вынес ковидные ограничения, начало СВО. Сейчас правительство дает возможности: если ты честный, порядочный, ведешь свой бизнес в белую – обращайся и получай меры поддержки".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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