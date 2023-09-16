https://crimea.ria.ru/20230916/v-obkhod-sanktsiy-krymskiy-eksport-pokazal-polozhitelnuyu-dinamiku-1131447658.html

В обход санкций: крымский экспорт показал положительную динамику

В обход санкций: крымский экспорт показал положительную динамику - РИА Новости Крым, 16.09.2023

В обход санкций: крымский экспорт показал положительную динамику

По итогам года объем экспорта крымской продукции достигнет 30-35 млн долларов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила директор Южного регионального... РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T07:45

2023-09-16T07:45

2023-09-16T07:45

эксклюзивы риа новости крым

крым

ксения слуцкая

экспорт продукции из крыма

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АЛУШТА, 16 сен – РИА Новости Крым. По итогам года объем экспорта крымской продукции достигнет 30-35 млн долларов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила директор Южного регионального центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая.Собеседница отметила, что объемы экспорта не очень большие, но только если говорить о прямом экспорте. В силу определенных политических факторов, которые, к сожалению, не теряют своей силы, в рамках внешнеэкономических операция крымскому бизнесу приходится применять альтернативные модели с интегрированием материковых компаний.По словам главы Южного регионального центра поддержки экспорта, в общем весе наибольшая доля приходится на продукцию химических предприятий и агропромышленный комплекс. Сектор малого и среднего предпринимательства представлен в основном вином, пищевой и косметической продукцией.Ранее в Росморречфлоте сообщили, что порты Азово-Черноморского бассейна занимают лидирующие позиции по грузообороту среди морских портов России. Через них с начала года было перевезено 200,9 млн тонн.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 30 млн долларов: в Крыму подсчитали экспортную выручку за 2022 годКрымское разнотравье уходит на экспорт в Китай и ЭмиратыПочему Европа не может обойтись без "русского масла": мнение эксперта

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2023

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

крым, ксения слуцкая, экспорт продукции из крыма