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В обход санкций: крымский экспорт показал положительную динамику
В обход санкций: крымский экспорт показал положительную динамику - РИА Новости Крым, 16.09.2023
В обход санкций: крымский экспорт показал положительную динамику
По итогам года объем экспорта крымской продукции достигнет 30-35 млн долларов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила директор Южного регионального... РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T07:45
2023-09-16T07:45
2023-09-16T07:45
эксклюзивы риа новости крым
крым
ксения слуцкая
экспорт продукции из крыма
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АЛУШТА, 16 сен – РИА Новости Крым. По итогам года объем экспорта крымской продукции достигнет 30-35 млн долларов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила директор Южного регионального центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая.Собеседница отметила, что объемы экспорта не очень большие, но только если говорить о прямом экспорте. В силу определенных политических факторов, которые, к сожалению, не теряют своей силы, в рамках внешнеэкономических операция крымскому бизнесу приходится применять альтернативные модели с интегрированием материковых компаний.По словам главы Южного регионального центра поддержки экспорта, в общем весе наибольшая доля приходится на продукцию химических предприятий и агропромышленный комплекс. Сектор малого и среднего предпринимательства представлен в основном вином, пищевой и косметической продукцией.Ранее в Росморречфлоте сообщили, что порты Азово-Черноморского бассейна занимают лидирующие позиции по грузообороту среди морских портов России. Через них с начала года было перевезено 200,9 млн тонн.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 30 млн долларов: в Крыму подсчитали экспортную выручку за 2022 годКрымское разнотравье уходит на экспорт в Китай и ЭмиратыПочему Европа не может обойтись без "русского масла": мнение эксперта
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Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
крым, ксения слуцкая, экспорт продукции из крыма
В обход санкций: крымский экспорт показал положительную динамику
Объем крымского экспорта не снизился из-за введенных санкций: до 35 млн долларов за год
АЛУШТА, 16 сен – РИА Новости Крым. По итогам года объем экспорта крымской продукции достигнет 30-35 млн долларов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила директор Южного регионального центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая.
"Мы видим незначительный прирост объема экспорта. При этом тенденция сохраняет позитивный характер, – сказала Слуцкая. – По итогам года, скорее всего выйдем на объемы прошлого года, это 30-35 млн долларов прямого экспорта".
Собеседница отметила, что объемы экспорта не очень большие, но только если говорить о прямом экспорте. В силу определенных политических факторов, которые, к сожалению, не теряют своей силы, в рамках внешнеэкономических операция крымскому бизнесу приходится применять альтернативные модели с интегрированием материковых компаний.
"Поэтому фактические цифры (экспортных операций, – ред.) в разы больше. Только одно из крупных региональных предприятий экспортирует продукции на порядка 100 млн долларов в год. Наверное, чтобы увидеть реальный результат, необходимо выработать методы, которые позволят отображать в статистике крымский экспорт непрямой в том числе", – добавила Слуцкая.
По словам главы Южного регионального центра поддержки экспорта, в общем весе наибольшая доля приходится на продукцию химических предприятий и агропромышленный комплекс. Сектор малого и среднего предпринимательства представлен в основном вином, пищевой и косметической продукцией.
Ранее в Росморречфлоте сообщили, что порты Азово-Черноморского бассейна занимают лидирующие позиции по грузообороту среди морских портов России
. Через них с начала года было перевезено 200,9 млн тонн.
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