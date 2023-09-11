https://crimea.ria.ru/20230911/porty-azovo-chernomorskogo-basseyna-lidiruyut-v-rossii-po-gruzooborotu-1131325894.html

Порты Азово-Черноморского бассейна лидируют в России по грузообороту

Порты Азово-Черноморского бассейна лидируют в России по грузообороту - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Порты Азово-Черноморского бассейна лидируют в России по грузообороту

Порты Азово-Черноморского бассейна занимают лидирующие позиции по грузообороту среди морских портов России. Через них с начала года было перевезено 200,9 млн... РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T19:45

2023-09-11T19:45

2023-09-11T21:29

россия

азовское море

черное море

транспорт

логистика

экономика

экспорт продукции из крыма

росморречфлот

новости

порты азовского-черноморского бассейна

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Порты Азово-Черноморского бассейна занимают лидирующие позиции по грузообороту среди морских портов России. Через них с начала года было перевезено 200,9 млн тонн, сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).Динамично развиваются морские перевозки через Каспийское море, поскольку этот бассейн является транзитным для международного транспортного коридора "Север-Юг". Грузооборот каспийских морских портов увеличился на 37,3% и составил 5,0 млн тонн. В этих портах также преобладают сухие грузы, объемы которых выросли в 1,7 раза до 3,0 млн тонн."Грузооборот морских портов России за январь-август 2023 года увеличился на 8,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 601,3 млн тонн. Продолжение динамичного роста этого показателя, в основном, связано с увеличением на 16,6% объемов перевалки сухих грузов (до 304,3 млн тонн). Грузооборот наливных грузов вырос на 1,6% и достиг 297,0 млн тонн", - сообщает Росморречфлот.Морские порты Арктического бассейна перевезли больше на 0,8%, гавани Балтийского моря - на 3,2% , порты Дальневосточного бассейна - на 6,6% . В пресс-службе отмечают, что во всех портах значительно выросли объемы перевалки сухих грузов.При этом, как сообщает Федеральный центр развития экспорта при Министерстве АПК, в России значительно вырос экспорт сельскохозяйственных товаров."На сегодня мы уже поставили продукции АПК за рубеж на 28 млрд долларов. США, это почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.В Министерстве рассчитывают, что по итогам года Россия снова подтвердит статус главного экспортера продовольствия. Кроме того, по словам Дмитрия Патрушева, Россия в этом году планирует экспортировать на мировой рынок около 55 миллионов тонн зерна.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь наладит экспорт товаров в АзербайджанПомощь Африке: Россия поставит до 50 тысяч тонн зернаЗапорожская область будет отправлять зерно в Африку

https://crimea.ria.ru/20230811/khusnullin-rasskazal-ob-integratsii-porta-mariupolya-v-morskuyu-logistiku-rf-1130675715.html

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азовское море

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, азовское море, черное море, транспорт, логистика, экономика, экспорт продукции из крыма, росморречфлот, новости, порты азовского-черноморского бассейна