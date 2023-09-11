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Порты Азово-Черноморского бассейна лидируют в России по грузообороту
Порты Азово-Черноморского бассейна лидируют в России по грузообороту - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Порты Азово-Черноморского бассейна лидируют в России по грузообороту
Порты Азово-Черноморского бассейна занимают лидирующие позиции по грузообороту среди морских портов России. Через них с начала года было перевезено 200,9 млн... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T19:45
2023-09-11T19:45
2023-09-11T21:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Порты Азово-Черноморского бассейна занимают лидирующие позиции по грузообороту среди морских портов России. Через них с начала года было перевезено 200,9 млн тонн, сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).Динамично развиваются морские перевозки через Каспийское море, поскольку этот бассейн является транзитным для международного транспортного коридора "Север-Юг". Грузооборот каспийских морских портов увеличился на 37,3% и составил 5,0 млн тонн. В этих портах также преобладают сухие грузы, объемы которых выросли в 1,7 раза до 3,0 млн тонн."Грузооборот морских портов России за январь-август 2023 года увеличился на 8,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 601,3 млн тонн. Продолжение динамичного роста этого показателя, в основном, связано с увеличением на 16,6% объемов перевалки сухих грузов (до 304,3 млн тонн). Грузооборот наливных грузов вырос на 1,6% и достиг 297,0 млн тонн", - сообщает Росморречфлот.Морские порты Арктического бассейна перевезли больше на 0,8%, гавани Балтийского моря - на 3,2% , порты Дальневосточного бассейна - на 6,6% . В пресс-службе отмечают, что во всех портах значительно выросли объемы перевалки сухих грузов.При этом, как сообщает Федеральный центр развития экспорта при Министерстве АПК, в России значительно вырос экспорт сельскохозяйственных товаров."На сегодня мы уже поставили продукции АПК за рубеж на 28 млрд долларов. США, это почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.В Министерстве рассчитывают, что по итогам года Россия снова подтвердит статус главного экспортера продовольствия. Кроме того, по словам Дмитрия Патрушева, Россия в этом году планирует экспортировать на мировой рынок около 55 миллионов тонн зерна.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь наладит экспорт товаров в АзербайджанПомощь Африке: Россия поставит до 50 тысяч тонн зернаЗапорожская область будет отправлять зерно в Африку
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россия, азовское море, черное море, транспорт, логистика, экономика, экспорт продукции из крыма, росморречфлот, новости, порты азовского-черноморского бассейна
Порты Азово-Черноморского бассейна лидируют в России по грузообороту
Морские порты России перевезли 601,3 млн тонн грузов: черноморские порты в лидерах
19:45 11.09.2023 (обновлено: 21:29 11.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Порты Азово-Черноморского бассейна занимают лидирующие позиции по грузообороту среди морских портов России. Через них с начала года было перевезено 200,9 млн тонн, сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).
"Сохраняет роль локомотива портового сектора РФ Азово-Черноморский бассейн, грузооборот его морских портов вырос на 18,2% – до 200,9 млн тонн. Из них объем перевалки сухих грузов прибавил 28,8%, составив 96,9 млн тонн, наливных грузов вырос на 9,7% до 104,0 млн тонн", - говорится в сообщении ведомства.
Динамично развиваются морские перевозки через Каспийское море, поскольку этот бассейн является транзитным для международного транспортного коридора "Север-Юг". Грузооборот каспийских морских портов увеличился на 37,3% и составил 5,0 млн тонн. В этих портах также преобладают сухие грузы, объемы которых выросли в 1,7 раза до 3,0 млн тонн.
"Грузооборот морских портов России за январь-август 2023 года увеличился на 8,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 601,3 млн тонн. Продолжение динамичного роста этого показателя, в основном, связано с увеличением на 16,6% объемов перевалки сухих грузов (до 304,3 млн тонн). Грузооборот наливных грузов вырос на 1,6% и достиг 297,0 млн тонн", - сообщает Росморречфлот.
Морские порты Арктического бассейна перевезли больше на 0,8%, гавани Балтийского моря - на 3,2% , порты Дальневосточного бассейна - на 6,6% . В пресс-службе отмечают, что во всех портах значительно выросли объемы перевалки сухих грузов.
При этом, как сообщает Федеральный центр развития экспорта при Министерстве АПК, в России значительно вырос экспорт
сельскохозяйственных товаров.
"На сегодня мы уже поставили продукции АПК за рубеж на 28 млрд долларов. США, это почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
В Министерстве рассчитывают, что по итогам года Россия снова подтвердит статус
главного экспортера продовольствия. Кроме того, по словам Дмитрия Патрушева, Россия в этом году планирует
экспортировать на мировой рынок около 55 миллионов тонн зерна.
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