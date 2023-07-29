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Запорожская область будет отправлять зерно в Африку - РИА Новости Крым, 29.07.2023
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Запорожская область будет отправлять зерно в Африку
Запорожская область будет отправлять зерно в Африку - РИА Новости Крым, 29.07.2023
Запорожская область будет отправлять зерно в Африку
Представители африканских стран выразили заинтересованность в поставках зерна и другой продукции, которую готова экспортировать Запорожская область. Об этом в... РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T20:45
2023-07-29T20:45
евгений балицкий
запорожская область
зерновая сделка
урожай зерновых культур
владимир путин (политик)
саммит россия – африка
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Представители африканских стран выразили заинтересованность в поставках зерна и другой продукции, которую готова экспортировать Запорожская область. Об этом в субботу сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий по итогам переговоров в рамках саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге.Он также подчеркнул, что Запорожская область будет работать с африканскими партнерами напрямую по поручению президента страны Владимира Путина, чтобы "исправить несправедливость зерновой сделки, оказавшейся фальшивкой".Ранее сообщалось, что представители стран-членов Африканского союза намерены обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность возобновления зерновой сделки в рамках саммита "Россия – Африка".Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля. До этого Россия уведомила Турцию, Украину и ООН, что возражает против ее продления. Соглашение предполагало вывоз украинского зерна по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт продовольствия и удобрений российского производства на мировые рынки. Ранее в Москве неоднократно заявляли, что часть сделки, связанная с интересами РФ, не работает, а зерно из Украины идет преимущественно в Европу, а не в Африку, в нуждающиеся страны. При этом РФ не исключает, что вернется к сделке при определенных условиях. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь наладит торговлю с АфрикойКонвои НАТО в Черном море и зерновая сделка - эксперт сделал прогнозАфросоюз обсудит с Путиным возобновление зерновой сделки
запорожская область
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евгений балицкий, запорожская область, зерновая сделка, урожай зерновых культур, владимир путин (политик), саммит россия – африка, новые регионы россии, новости
Запорожская область будет отправлять зерно в Африку

Балицкий: страны Африки заинтересованы в поставказ запорожского зерна

20:45 29.07.2023
 
© Telegram врио главы Запорожской области Евгения БалицкогоЗапорожская область готова экспортировать в страны Африки зерно
Запорожская область готова экспортировать в страны Африки зерно
© Telegram врио главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Представители африканских стран выразили заинтересованность в поставках зерна и другой продукции, которую готова экспортировать Запорожская область. Об этом в субботу сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий по итогам переговоров в рамках саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге.
"Возможностями Запорожской области в деле поставок зерновых и других сельскохозяйственных культур уже заинтересовались представители Южной и Центральной Африки. "Государственный зерновой оператор" в составе делегации из Запорожской области принял участие в создании Крымско-африканского делового совета", - сообщил Балицкий.
Он также подчеркнул, что Запорожская область будет работать с африканскими партнерами напрямую по поручению президента страны Владимира Путина, чтобы "исправить несправедливость зерновой сделки, оказавшейся фальшивкой".
Ранее сообщалось, что представители стран-членов Африканского союза намерены обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность возобновления зерновой сделки в рамках саммита "Россия – Африка".
Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля. До этого Россия уведомила Турцию, Украину и ООН, что возражает против ее продления. Соглашение предполагало вывоз украинского зерна по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт продовольствия и удобрений российского производства на мировые рынки. Ранее в Москве неоднократно заявляли, что часть сделки, связанная с интересами РФ, не работает, а зерно из Украины идет преимущественно в Европу, а не в Африку, в нуждающиеся страны. При этом РФ не исключает, что вернется к сделке при определенных условиях.
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Евгений БалицкийЗапорожская областьЗерновая сделкаУрожай зерновых культурВладимир Путин (политик)Саммит Россия – АфрикаНовые регионы РоссииНовости
 
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