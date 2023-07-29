https://crimea.ria.ru/20230729/zaporozhskaya-oblast-budet-otpravlyat-zerno-v-afriku-1130392791.html

Запорожская область будет отправлять зерно в Африку

Запорожская область будет отправлять зерно в Африку - РИА Новости Крым, 29.07.2023

Запорожская область будет отправлять зерно в Африку

Представители африканских стран выразили заинтересованность в поставках зерна и другой продукции, которую готова экспортировать Запорожская область. Об этом в... РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T20:45

2023-07-29T20:45

2023-07-29T20:45

евгений балицкий

запорожская область

зерновая сделка

урожай зерновых культур

владимир путин (политик)

саммит россия – африка

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Представители африканских стран выразили заинтересованность в поставках зерна и другой продукции, которую готова экспортировать Запорожская область. Об этом в субботу сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий по итогам переговоров в рамках саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге.Он также подчеркнул, что Запорожская область будет работать с африканскими партнерами напрямую по поручению президента страны Владимира Путина, чтобы "исправить несправедливость зерновой сделки, оказавшейся фальшивкой".Ранее сообщалось, что представители стран-членов Африканского союза намерены обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность возобновления зерновой сделки в рамках саммита "Россия – Африка".Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля. До этого Россия уведомила Турцию, Украину и ООН, что возражает против ее продления. Соглашение предполагало вывоз украинского зерна по Черному морю, а также снятие ограничений на экспорт продовольствия и удобрений российского производства на мировые рынки. Ранее в Москве неоднократно заявляли, что часть сделки, связанная с интересами РФ, не работает, а зерно из Украины идет преимущественно в Европу, а не в Африку, в нуждающиеся страны. При этом РФ не исключает, что вернется к сделке при определенных условиях. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь наладит торговлю с АфрикойКонвои НАТО в Черном море и зерновая сделка - эксперт сделал прогнозАфросоюз обсудит с Путиным возобновление зерновой сделки

запорожская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, зерновая сделка, урожай зерновых культур, владимир путин (политик), саммит россия – африка, новые регионы россии, новости