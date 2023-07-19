https://crimea.ria.ru/20230719/putin-nazval-usloviya-vozvrascheniya-rossii-k-obsuzhdeniyu-zernovoy-sdelki-1130181907.html

Путин назвал условия возвращения России к обсуждению зерновой сделки

Путин назвал условия возвращения России к обсуждению зерновой сделки - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Путин назвал условия возвращения России к обсуждению зерновой сделки

Вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, незамедлительное подключение российских банков к системе расчетов SWIFT,... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T22:00

2023-07-19T22:00

2023-07-19T22:00

владимир путин (политик)

зерновая сделка

новости

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, незамедлительное подключение российских банков к системе расчетов SWIFT, восстановление амиакопровода "Тольятти-Одесса" и разблокировка связанных с сельхозотраслью российских активов – после выполнения странами Запада этих и ряда других условий Россия готова вернуться к зерновой сделке. Об этом входе совещания с правительством в режиме видеоконференции сообщил Владимир Путин.Президент отметил, что Россия не против самой идеи сделки, тем более учитывая ее значение для глобального рынка продовольствия и многих государств мира.В первую очередь, это вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Второе: должны быть убраны все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений. В том числе речь идет об их незамедлительном подключении к международной банковской системе расчетов SWIFT. России нужны не какие-то обещания и какие-то идеи, нужно выполнение этих условий, подчеркнул президент.Кроме того, должны быть обеспечены беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства. В том числе должна быть восстановлена работа аммиакопровода "Тольятти-Одесса", который был взорван и уничтожен явно по заказу киевского режима. Также должны быть разблокированы российские активы, связанные с сельхозотраслью, подчеркнул президент.В понедельник 17 июля 2023 года МИД России заявил, что черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Москва отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. Президент Турции Эрдоган заявлял, что планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по теме продления зерновой сделки и снабжения развивающихся стран Африки российским продовольствием.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему США не хотят давать военный эскорт зерновозам с Украины – мнениеРешение по зерновой сделке окончательное – ответ миссии России в ООН"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мосту

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), зерновая сделка, новости, общество, экономика