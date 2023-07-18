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Почему США не хотят давать военный эскорт зерновозам с Украины – мнение - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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Почему США не хотят давать военный эскорт зерновозам с Украины – мнение
Почему США не хотят давать военный эскорт зерновозам с Украины – мнение - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Почему США не хотят давать военный эскорт зерновозам с Украины – мнение
Нежелание Белого дома выделять военные корабли для сопровождения сухогрузов с Украины после выхода России из зерновой сделки обусловлено позицией Турции,... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T18:45
2023-07-18T18:45
зерновая сделка
вадим колесниченко
мнения
сша
украина
политика
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Нежелание Белого дома выделять военные корабли для сопровождения сухогрузов с Украины после выхода России из зерновой сделки обусловлено позицией Турции, которая серьезно опасается возможного конфликта в Черном море. Такое мнение высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму".Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон отказывается отправлять военные корабли для сопровождения грузовых судов из портов Украины после остановки зерновой сделки. По его словам, сухопутный маршрут пока является единственной альтернативой, однако гораздо менее эффективной и небезопасной.По мнению политолога, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не пойдет на обострение ситуации еще и из-за турецких вооруженных сил в Сирии, находящихся там "на птичьих правах благодаря лояльности России".Эксперт также выразил сомнения в том, что зерновая сделка будет работать без участия Москвы."Продавить силой торговые караваны с территории Украины по Черному морю не удастся, это очевидно. Все люди с головой не поведут туда гражданские корабли, в первую очередь потому, что страховые компании такие корабли не застрахуют", - пояснил Колесниченко.Накануне МИД России заявил, что черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля, Москва отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.Однако президент Турции Эрдоган заявлял, что планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по теме продления зерновой сделки и снабжения развивающихся стран Африки российским продовольствием.Доцент Санкт-Петербургского государственного университета и ВШЭ Алексей Образцов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что зерновая сделка не закончится с выходом из нее российской стороны, Анкара попытается обеспечить выполнение договоренностей в рамках "черноморской инициативы" силами военно-морского флота, однако эти действия будут малоэффективными. Полномасштабная зерновая сделка без участия Москвы невозможна.Читайте также на РИА Новости Крым:Решение по зерновой сделке окончательное – ответ миссии России в ООНПутин: главная цель зерновой сделки не реализованаДействие зерновой сделки прекращается – Кремль
сша
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зерновая сделка, вадим колесниченко, мнения, сша, украина, политика, экономика
Почему США не хотят давать военный эскорт зерновозам с Украины – мнение

Эксперт Колесниченко: США не дают военный эскорт зерновозам с Украины из-за позиции Турции

18:45 18.07.2023
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкСбор урожая зерновых в Херсонской области
Сбор урожая зерновых в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости . Иван Родионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Нежелание Белого дома выделять военные корабли для сопровождения сухогрузов с Украины после выхода России из зерновой сделки обусловлено позицией Турции, которая серьезно опасается возможного конфликта в Черном море. Такое мнение высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму".
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон отказывается отправлять военные корабли для сопровождения грузовых судов из портов Украины после остановки зерновой сделки. По его словам, сухопутный маршрут пока является единственной альтернативой, однако гораздо менее эффективной и небезопасной.
"Заявление Кирби говорит о том, что Турция не даст возможности зайти туда (в Черное море – ред.) военным кораблям. Любой конфликт на Черном море в первую очередь ударит по Турции, и Анкара это понимает. В этом случае Босфор будет закрыт для всех, не только для России, а для обваливающейся лиры и тревожного состояния турецкой экономики блокирование Босфора – это очень трагично", - сказал Колесниченко.
По мнению политолога, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не пойдет на обострение ситуации еще и из-за турецких вооруженных сил в Сирии, находящихся там "на птичьих правах благодаря лояльности России".
Эксперт также выразил сомнения в том, что зерновая сделка будет работать без участия Москвы.
"Продавить силой торговые караваны с территории Украины по Черному морю не удастся, это очевидно. Все люди с головой не поведут туда гражданские корабли, в первую очередь потому, что страховые компании такие корабли не застрахуют", - пояснил Колесниченко.
Накануне МИД России заявил, что черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля, Москва отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.
Однако президент Турции Эрдоган заявлял, что планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по теме продления зерновой сделки и снабжения развивающихся стран Африки российским продовольствием.
Доцент Санкт-Петербургского государственного университета и ВШЭ Алексей Образцов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что зерновая сделка не закончится с выходом из нее российской стороны, Анкара попытается обеспечить выполнение договоренностей в рамках "черноморской инициативы" силами военно-морского флота, однако эти действия будут малоэффективными. Полномасштабная зерновая сделка без участия Москвы невозможна.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Зерновая сделкаВадим КолесниченкоМненияСШАУкраинаПолитикаЭкономика
 
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