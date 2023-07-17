https://crimea.ria.ru/20230717/reshenie-po-zernovoy-sdelke-okonchatelnoe--otvet-missii-rossii-v-oon-1130126054.html

Решение по зерновой сделке окончательное – ответ миссии России в ООН

Решение по зерновой сделке окончательное – ответ миссии России в ООН - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Решение по зерновой сделке окончательное – ответ миссии России в ООН

Решение о прекращении зерновой сделки является окончательным, переговоров по этому вопросу больше не проводят. Такое заявление перед журналистами сделал первый... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T18:02

2023-07-17T18:02

2023-07-17T17:57

новости

зерновая сделка

дмитрий полянский

министерство иностранных дел рф (мид рф)

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл- РИА Новости Крым. Решение о прекращении зерновой сделки является окончательным, переговоров по этому вопросу больше не проводят. Такое заявление перед журналистами сделал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, пишет РИА Новости.Так, когда Полянскому был задан вопрос, "окончательно ли это", он ответил: "Да, конечно".При этом, когда журналисты попытались уточнить, не планируются ли в перспективе переговоры по черноморской инициативе, он ответил: "Нет, мне об этом неизвестно".Ранее в МИД РФ заявили, что черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование с 18 июля, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по теме продления зерновой сделки и снабжения развивающихся стран Африки российским продовольствием.При этом, в комментарии РИА Новости Крым доцент Санкт-Петербургского государственного университета и ВШЭ Алексей Образцов высказал мнение, что зерновая сделка не закончится с выходом из нее российской стороны, Анкара попытается обеспечить выполнение договоренностей в рамках "черноморской инициативы" силами военно-морского флота, однако эти действия будут малоэффективными. Полномасштабная зерновая сделка без участия Москвы невозможна.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: главная цель зерновой сделки не реализованаЧетыре фактора: чем вызваны антироссийские шаги ЭрдоганаКремль: выдача Турцией боевиков "Азова"* Украине – нарушение договора

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, зерновая сделка, дмитрий полянский, министерство иностранных дел рф (мид рф), оон